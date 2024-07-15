事实核查：特朗普遇刺未遂，枪手到底是谁？

美国前总统特朗普在宾夕法尼亚州的一次竞选集会上遭遇未遂暗杀。这一事件在社交媒体上引发了大量虚假信息的传播。

（德国之声中文网）围绕美国前总统特朗普遇刺未遂事件，社交媒体上流传着一些与嫌疑人身份有关的虚假信息。

美国安全机构在行刺未遂事件发生后数小时内就确定了袭击者的身份。联邦调查局公布了嫌疑人的姓名，根据德国法律的规定，我们隐去其部分姓氏，称之为托马斯·马修·C.（Thomas Matthew C.）。

该嫌犯在向特朗普开枪后迅速遭到击毙。安全部门告诉记者，嫌犯没有携带身份证件，他们使用DNA和其他方法确认了他的身份。

尽管如此，社交媒体上仍有很多帖子在传播关于枪手身份的错误信息和混乱信息。

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社交媒体传播一张戴黑帽和墨镜的男子的照片，并错误地声称他就是枪手。

各种社交媒体帖子都展示了一名戴着黑帽子和太阳镜的男子的照片，并谎称他就是枪手 图像来源: X

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DW事实核查：错误信息

袭击发生后不久，各种社交媒体平台上开始流传一则虚假消息，声称袭击者是名为“马克·维奥莱”的反法西斯激进分子。许多账号分享了这一说法的社交媒体帖子的截图，如我们的图片所示，其中有一张戴墨镜男子的照片。

图片中的男子的确是一位名叫马可·维奥莱（Marco Violi）的意大利人，但他与宾夕法尼亚州的枪击案没有任何关系。根据他的Instagram个人资料，维奥莱是一名记者，主要报道足球新闻。

在Instagram上，维奥莱用意大利语说，事件发生时他人在罗马，手机上的大量信息让他注意到了这条虚假新闻。维奥莱写道：“我在罗马，除了从我一直关注的Sky TG24电视节目获取的信息，我不知道还发生了什么事情。”他表示将“对散布这条虚假信息的X平台账号以及所有传播这条信息的媒体”提出指控。

维奥莱在自己的YouTube频道上发布了多段视频，视频中的房间背景与流传甚广的那张图片的背景相同。

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警方杀错了人？这是一段恶搞视频。

该视频和图像没有显示嫌疑人托马斯·马修·C。 图像来源: X

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DW事实核查：错误信息

一段视频和一张图片在社交媒体X上流传，视频中一名留着金色长发、身穿蓝色衬衫的男子声称自己是袭击者，并称特勤人员并未击中真正的袭击者。该帖子写道：“我叫托马斯·马修·C。我讨厌共和党人，我讨厌特朗普。猜猜怎么了？你们杀错人了！”

这实际上是一个由X平台用户制作的恶搞视频。后来，该用户在该平台另外一个帖子中称这是一个玩笑。在该视频和图片广为流传后，该用户将自己的推文设置为受保护状态。该用户个人资料目前不接受公开查看。

然而，许多人继续分享该视频和图片，声称它们来自真正的袭击者。

甚至一些主流媒体也上当了，比如两家印度网媒体、一家乌克兰媒体和一家罗马尼亚媒体的网站。

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一些社交媒体帖子错误地声称麦克斯韦·Y.是特朗普遇刺未遂事件的袭击者。

其他社交媒体帖子传播了声称马克斯韦尔·Y. 枪杀特朗普的图片，但这并不是当局指认的枪手 图像来源: X

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DW事实核查：错误信息

目前尚不清楚为什么在暗杀未遂事件发生后不久，麦克斯韦·Y.（Maxwell Y.）这个名字就迅速传播开来。一些用户发布了一张棕色长发男子的照片，声称他是嫌疑人，并在暗杀事件发生后被安全部队击毙。

德国之声的研究表明，网络流传的图片上确实是一位名叫麦克斯韦·Y.的人，但他与周六在宾夕法尼亚州巴特勒发生的枪击案无关。这是通过名字搜索和反向图像搜索发现的。2016年的媒体报道显示，麦克斯韦·Y.曾参与2016年特朗普的支持者和抗议者在匹兹堡的冲突。当时，麦克斯韦·Y.被捕，他的照片被刊登在几则新闻报道中。

特朗普遇刺未遂事件在社交媒体上引发了若干虚假信息。DW的事实核查团队建议读者在分享任何新闻或传言之前保持谨慎态度和批判性思维。您想了解更多关于如何识别和验证虚假内容的信息吗？请查看我们的相关文章和视频。

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