事实核查：欧盟国家是否格外优待乌克兰难民？

（德国之声中文网）自俄罗斯2月24日入侵乌克兰以来，欧洲各地共有800万乌克兰难民登记。欧盟开放边界，给予流离失所的乌克兰公民临时庇护。波兰是接受乌克兰难民最多的国家，接受了140万人。

根据德国的外国人中央登记处（AZR），截至2022年11月1日，共有101万9789人因与乌克兰战争有关的原因进入德国。

与此同时，一些从事难民工作的组织指责欧洲国家在难民问题上“双标”，给予乌克兰难民比其他难民更多优待。德国之声对这些指责进行了事实核查。

声称：乌克兰难民得到了优先安排。

“在难民峰会上，（德国内政部长）费泽尔错过了一个扭转（德国）难民政策的机会。这种双标政治及其背后的种族主义正在伤害德国”。绿党籍议员萨利赫（Kassem Taher Saleh）在推特上说。

DW事实核查：属实。

为了向乌克兰人提供没有繁文缛节的快速庇护，欧盟在今年3月4日开放了边界。所谓的“临时保护令”允许乌克兰难民在没有签证和没有正式申请庇护的情况下进入欧盟。

在德国，逃离乌克兰战争的难民如果在2022年11月30日之前入境，头90天不需要签证。头90天之后，他们需要登记并申请临时居留证。根据德国移民和难民办公室（BAMF）的信息，这项规定将一直持续到2023年2月28日。

根据收容国家不同，乌克兰难民可以获得的社会福利也不同。在德国，乌克兰难民自6月1日起被纳入福利体系，他们可以获得公共医疗保险、寻求有偿就业的许可、失业福利、儿童福利、对大学生的财政援助（BAföG）和退休福利。乌克兰难民也被允许免费乘坐火车前往德国，德铁（DB）也为其乘坐区域交通提供了许多优惠。

相比之下，从叙利亚、阿富汗、伊拉克、厄立特里亚等其他冲突地区逃离的难民所获得的福利和援助则较少。他们要经历数月甚至数年的程序后，才有希望获得居留证。然后，在被承认为难民后，他们也可以进入福利系统。

为难民工作的组织在给德国劳动和社会事务部长海尔（Hubertus Heil）的公开信中批评了这种不平等待遇。

在接受德国之声采访时，德国负责融入事务的专员阿拉巴里-拉多万（Reem Alabali-Radovan）承诺进行改革。“几个月来，针对难民的不平等待遇一直困扰着我。让我说清楚：即使在乌克兰战争之前，我们已经在联盟协议中决定，我们希望为难民带来改善。这些需要快速实现，以使情况发生变化。”

声称：逃离乌克兰的非乌克兰难民受到歧视。

“认识一下奇佐巴（Chizoba），一位身处波兰的尼日利亚活动家。自战争开始以来，他已帮助了数百名来自乌克兰的黑人难民。种族主义是我采访的每个人的共同主题”，在乌克兰报道的美国记者斯塔尔（Terrell Jermaine Starr）在推特上这样写道。

DW事实核查：没有证据表明存在系统性歧视。

特别是在乌克兰战争的早期，包括BBC在内的多家媒体都曾报道，一些非白人的难民受到了歧视。2022年3月，人权组织大赦国际观察了当地的情况，发现逃离乌克兰的难民如果没有乌克兰护照，特别是有色人种，在乌克兰以及收容国都受到了歧视。

在与27名非乌克兰人的难民交谈后，大赦国际写道：“许多人报告说，在试图登上火车、巴士时以及在边境检查站附近都受到歧视性待遇，而一些人甚至描述受到了乌克兰军队和志愿者的身体、言语攻击。”这份报告还表示，在乌克兰，来自巴基斯坦、中东和非洲的学生在想要登上离开乌克兰的火车时受阻。

此前在乌克兰留学的尼日利亚学生Xavier和Ikem目前逃离至德国

然而，联合国难民署（UNHCR）调查了这些指控，得出的结论有所不同。在接受德国之声询问时，联合国难民署的新闻发言人梅尔泽（Chris Melzer）解释说，波兰边境官员“从未拒绝任何人入境，而是向所有人提供保护。据我所知，难民们可以选择在16天内离开波兰，或者提出正式的庇护申请”。

虽然未持有乌克兰护照的难民确实在波兰边境被扣留了更长时间，但据称只是因为这些人没有携带确认其身份的证件。

根据德国移民和难民办公室的说法，从乌克兰逃到德国的非乌克兰国民，如果在2月24日之前已经被登记为难民，或者持有乌克兰居留证并且不能返回他们的原籍国，他们将得到与乌克兰人相同的待遇。

协会“Migration Media Service”说，这一规定影响了大约3.4万名难民，其中1.44万人已经根据欧盟的相关规定获得了临时保护。

难民组织报告说，那些在逃往德国时只持有乌克兰临时居留证的人，则要在各地外国人登记机构接受单独审查。这项规定主要影响到学生，该规定也取代了8月31日到期的针对第三国国民群体的临时安排。期限届满后，相关人员仍可在德国合法居留90天，并申请居留证。

综上所述，受影响者的陈述显示，至少有一些非乌克兰籍的非白人难民在逃离战争时遭遇了歧视，但没有证据表明存在系统性歧视。尽管如此，在德国等地，在非乌克兰难民不符合某些要求时，当局确实对他们进行了区别对待。

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