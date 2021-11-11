事实核查：核能有利于气候保护吗？

（德国之声中文网）数字让人怀疑，人类是否的确在认真应对气候危机。在新近发表的《全球碳项目倡议》报告中，研究人员预测，2021年人类二氧化碳排放量同比将增 4.9%。报告指出，的确，因新冠疫情，去年排放量减少了5.4%，因而，新数字中含预期的反弹效应，但这一效应并不那么显著。由于能源部门依旧是最大的温室气体排放户（占比 40%，且呈上升趋势），气候大会COP26首先聚焦于此：如何让电力变得更环保？

不少人强调，应扩大核能。核电的支持者称它是气候友好型能源，或者至少是一重要过渡技术。数星期来，网上充满这样的说法："反核能就是反气候保护"；"不支持改进核能，就不是全心全意支持减少温室气体排放"；或者，"谁若不想谈核能，就请对气候变化问题闭嘴。"；甚至还有人坚信："核能势将东山再起"。这些说法，有道理吗？

核能无排放？

不。核能也会导致温室气体排放。几乎没有任何形式的能源是全无排放的。这一点，我们稍后详细介绍。铀的提取、运输和加工过程会产生排放。核电站漫长而复杂的建设、拆卸过程中也会释放二氧化碳。最后，还必须按照严格标准运输及储存核废料--这里也有排放问题。

利益集团--如奥地利咨询公司 Enco--声称，核能零排放。该公司为荷兰经济事务部撰写的一篇研究报告便善意看待核能在荷兰未来能扮演的角色。报告称，"选择核能，主因在于其供应的可靠性和安全性，且无任何二氧化碳排放。" Enco由核能机构专家创立，并与核电利益攸关者合作，因此，绝非全无私利。

"未来科学家"（Scientists for Future）研究团队在世界核能与气候大会上公布报告中则有以下结论："考虑到当前整体能源体系，核能绝非二氧化碳中立。"

德国之声采访了该报告作者之一的柏林工业大学教授威勒尔（Ben Wealer）。他批评核能的支持者"忽视众多因素"，例如，核废料永久储存库的建造和运营、核废料的运输以及核设施的拆除。

德国之声能看到的所有研究都指向同一个方向，即：核电并非无排放。

核电生产过程中会产生多少二氧化碳？

在这里，各种计算结果之间有很大差异，原因是，它取决于是仅涉及狭义的能源生产过程还是涵盖核电站的整个生命周期。 联合国政府间气候变化专门委员会（ IPCC ）在2014 年的一份报告中给出这一数字：每千瓦时排放3.7至110克二氧化碳。威勒尔就此表示，长期来，人们假设核电每千瓦时平均产生66克二氧化碳，但实际值要高得多，原因之一是，法规（如安全方面）更复杂，导致新系统比早期系统释放更多二氧化碳。

有关从铀提取、发电到核废料储存的整个核电周期的研究还很少。一些研究人员注意到数据匮乏这一事实。在一项研究中，世界能源信息服务社 (WISE) 计算出，考虑到整个生命周期，核电每千瓦时的二氧化碳排放量为117克。这里须指出：该机构公开反对核能，因此，或许不完全公正。

不过，考虑了整个生命周期和生产过程的其它计算结果也得出类似值：斯坦福大学大气与能源项目主任雅各布森（ Mark Z. Jacobsen）就指出，依据铀提取的不同电力组合及其它变量，核电碳排放量在 68-180克/千瓦时之间。

与其它能源相比，核电是否更环保？

如将核电站的整个生命周期计算在内，核能比煤或天然气等化石燃料更环保，但同可再生能源相比，则有相当大的差距。

根据德国联邦环境局尚未公布的新数据和 WISE提供的生命周期计算结果，一千瓦时核能的二氧化碳排放量是光伏系统的3.5 倍；与陆上风电相比，是13倍；与水电相比，更达29倍。

增加核电能否阻止全球变暖？

世界各地，核能产业的代表和某些政界人士呼吁扩大核能，例如在德国，右翼民粹主义的德国选项党便称核能"现代、清洁"。该党呼吁德国恢复核电。一些国家呼吁建造新核电站。赞同者们的论点是：若无核电，能源领域的气候绩效就将恶化。对此，很多研究人员予以反驳。 柏林工业大学的威勒尔教授便表示："对核能贡献的看法过于乐观。事实上，核电站建设时间太长，成本太高，无法对减缓气候变化产生明显影响。核能的获取，速度太慢。"

《世界核工业现状报告》(WNISR) 的作者施奈德（ Mycle Schneider） 有如下看法："核电成本大约是风能或太阳能的４倍，而建造新核电所需的时间是其５倍。 " 他强调，世界必须在10年内控制温室气体排放，"而核电在未来10内将无法为此做出重大贡献。"

英国智库查塔姆研究所（Chatham House）研究员兼政策顾问弗洛加特（Antony Froggatt）赞同这一观点。他指出， "核能不是气候变化的解决方案"，过高的成本、对环境的后续影响以及缺乏公众支持等综合因素，均不利于开发核能。

绿色和平组织活动人士、核专家哈弗坎普（ Jan Haverkamp） 指出，考虑到其高成本，核能技术将耗用扩大可再生能源的重要财政资源，而可再生能源能提供比核能更快、更多和更便宜的能源： "投资于核能的每一美元都意味着重要的气候有效措施缺少一美元。从这个意义上讲，核能不是气候友好能源。"

此外，核能本身也受气候变化困扰。盛夏季节，许多河流水位下降，核反应堆的冷却得不到保障，因此，一些核电站不得不减产或完全脱离电网。

施奈德教授还对德国之声指出，最重要的是，由于其在市场上的重要性下降，"核能复兴"一词站不住脚。事实上，核工业多年来一直在萎缩。他说： "过去20年，有95座核电站并网，但有98座关闭。如果不计中国，则过去20年核电站大军减少了50座反应堆。不存在欣欣向荣的核工业。"

Jo Harper和Gero Rueter亦对本文撰写有贡献。

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