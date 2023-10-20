事实核查：有关加沙医院爆炸的假信息

（德国之声中文网）加沙阿赫利医院发生强烈爆炸的原因是什么，网上出现了各种各样的理论。可以肯定的是，周二晚间，确实有一枚火箭弹或火箭弹残片击中了这家医院。极端伊斯兰武装"哈马斯"控制下的加沙卫生部表示，爆炸及其引发的火灾中，大约有五百人丧生。不过，由于无法进行独立核实，具体伤亡人数目前尚存争议。

社交媒体上，对爆炸事件的责任方有各种各样的猜测。比较通行的说法包括：

以色列军队有意对这家医院实施了轰炸；

被欧盟、德国和其他国家定性为恐怖组织的"哈马斯"或'伊斯兰圣战"民兵向以色列发射的火箭弹偏离了目标；

巴勒斯坦方面发射的火箭弹被以方拦截，碎片坠落医院并引发了爆炸。

德国之声的事实核查团队也无法确认哪一种说法是正确的，因此我们只能对各类所谓的证据进行核查。

声称：以色列军方曾炫耀，他们对加沙医院实施了轰炸，因为这家医院缺医少药，病人本来就没有生存希望。

德国之声事实核查：假消息

这里的所谓"证据"是一张据称来自以色列国防军（IDF）阿拉伯语脸书网页的一张截图，并称这一内容已被删除。截图上写道："加沙浸礼会医院缺乏医疗设备和医务人员，因此决定对其实施轰炸，以便送给他们安乐死的机会。"

由于巴勒斯坦Quds新闻社以及Reddit等都在其X账号下转发了这张截图，其点击量达数十万之多。

以色列国防军确实从2011年开设了包括希伯来、阿拉伯和英语的脸书账号。这些账号也都拥有蓝底白勾的身份确认标识。以色列国防军的官网也同上述账号有链接。

然而这张截图上的脸书账号，却没有相关标识，账号名称也同以色列国防军的官方账号有所不同。以色列国防军发言人已经向"国际事实核查网络"证实，截图所属的网页同以色列国防军无关。

视频能证明导弹源自何处？

很多网友试图借助各类视频搞清楚，阿赫利医院所遭到攻击的究竟是一次有目的性的袭击，还是偏离目标的流弹造成的？然而，事件发生在夜间，没有任何一段视频上能够看清医院发生爆炸时到底发生了什么。因此，也有人对火箭弹的飞行轨迹进行推测。

辨别这些视频的真伪非常困难。但可以肯定的是，以下截图上这段被频繁转发的视频中，并不能为阿赫利医院爆炸事件提供确切答案。

声称：有一段据称能展现阿赫利医院被击中情形的视频上，可以看到一枚几乎以水平弧线飞行的火箭弹。有人转发这段视频并声称，这可以说明哈马斯发射的火箭弹偏离目标后击中了医院。有一条散布上述论点的推文被阅读了40万人次之多，另外一个类似推文也有近9万的点击量。

德国之声事实核查：错误

这段视频绝对同周二晚间阿赫利医院爆炸事件没有任何关联。我们的图像溯源搜索显示，早在2022年，这段视频就已在TikTok等各社交平台上广泛传播。

半岛电视台目击者第一时间就已得知真相？

位于卡塔尔的半岛电视台是最早报道阿赫利医院爆炸事件的媒体之一。这家电视台第一时间报道称，以色列的空袭造成了这次爆炸。半岛电视台当时援引了加沙官方机构的消息。其他一些西方通讯社最初在进行了类似的报道。在接下来的报道中，半岛电视台、路透社等媒体开始不再明确指出谁是袭击事件的责任方，并同时引用以巴双方相互指责的内容。

声称：阿赫利医院爆炸刚刚发生，就有一名自称是半岛电视台的女记者指责她供职的这家电视台在造谣，并声称她亲眼看到哈马斯的阿亚什250火箭弹击中了阿赫利医院。

德国之声事实核查：错误

这段说辞源自一个用户名为Farida Khan的X账号，账号的自我介绍中写道"半岛电视台英文记者，报道来自加沙和巴勒斯坦的真相。"（Journalist @AJEnglish, Reporting Truth from Gaza and Palestine）

周三晚间，这个账号已被注销。存档版本显示，该账号是今年九月才设立的，短短几周内竟发布了5000多条推文，这是所谓水军账号的典型特征。

该账号最后一条推文就是这条关于阿赫利医院被火箭弹击中的消息。从发布推文到存档的短短三小时内，这条推文的浏览量已超过 21 万人次。半岛电视台也立即在 X 上发文澄清："该账户与半岛电视台、其观点或内容没有任何关联"。

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