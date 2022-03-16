 事实核查：普京说过这样的话吗？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.03.2022

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时政风云

事实核查：普京说过这样的话吗？

俄罗斯入侵乌克兰后，网上就流传着多个俄罗斯总统普京讲话的视频，或是乌克兰总统泽连斯基发出呼吁的影片。其中也不乏假消息，因为使用了复杂的高科技合成技术，人们越来越难以辨别一段视频的真伪，但假的真不了，德国之声找到这些流传广泛的视频，但它们都不是真的。

Ukraine-Russland Krieg | Symbolbild Fake News

转发一段视频之前，需要认真核实真伪

（德国之声中文网）多年来，政客们一直是伪造视频的目标，这些视频被设计成看起来像是某人说了或做了什么事情，事实上，他们并没有说或者做过这些事。然而，由于乌克兰战争事关重大，这些视频可能会对直接卷入冲突的人产生迅速而毁灭性的影响。DW Fact Check调查了最近在在社交媒体上流传广泛的一些假消息。

普京没讲过这些

3月份，推特上出现了一段俄罗斯总统普京的视频，这个被处理过的视频得到了广泛的传播，许多人称，这段视频的内容是，普京敦促俄罗斯士兵放下武器回家。但德国之声俄语组指出音频造假。

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在俄军队进攻乌克兰的同时，俄罗斯总统普京试图为入侵行为进行辩解：俄罗斯必须“自卫”，保护在乌克兰遭受“种族灭绝”的人民，对乌克兰“去纳粹化”。而这些理由中的大部分都是站不住脚的。

一名击落了俄军6架敌机的飞行员的故事在战火中的乌克兰流传。这位被称为“基辅幽灵”的传奇人物是真的吗？请看德国之声事实核查。

在这段假视频中，普京说：“与乌克兰方面的谈判才刚刚开始。俄罗斯方面取得了成功。我将很快通知你。我们与乌克兰达成了和平协议。乌克兰与顿涅茨克和卢甘斯克接壤，这是世界公认的边界。我们同意与美国和欧盟一起建立一个大型的基础设施，恢复乌克兰这些地区的基础设施。我们还签署了一个五年路线图，让克里米亚成为乌克兰境内的一个独立共和国。在谈判中，我有一个指导原则：维护和平，维护斯拉夫人民的生命。乌克兰将保留俄语，不会再有压迫，就像对俄罗斯人民的压迫一样。这在和平协议中写得很清楚。”

在现实中，普京从未说过这句话。就像其他经过精心处理的似乎可以以假乱真的视频一样，音频和嘴部动作是使用人工智能程序操纵完成的。这段假视频可能是在俄罗斯承认乌克兰东部两地区独立之后于2月21日公布讲话的真实视频加工而成的。

关于泽连斯基的假视频

本月，乌克兰总统泽连斯基(Volodymyr zelensky)的一段视频在社交媒体上流传，内容是他呼吁乌克兰士兵放下武器，向俄罗斯投降。这条消息也被“乌克兰24电视台”网站上转载，但这家新闻机构很快发表声明称受到黑客攻击，并删除了这篇文章。泽连斯基从未发表过这样的言论。当这个影片被标记为假视频后迅速被脸书、推特、YouTube等社交媒体删除。

在视频中，泽连斯基的嘴唇似乎在动，但仔细看，在长达1分钟的影片当中，他的头部一直是静止的，下颌轮廓也有些模糊。有乌克兰人还指出，他的口音不正常，声音听起来也不真实。泽连斯基之后在他的官方社交账户上发布了视频声明，澄清这是一段假视频。他说：“如果我能劝说人放下武器，那应该是针对俄罗斯军队，让他们回家。因为这是我们的家。我们在保卫我们的土地，我们的孩子和我们的家庭。”

操纵民众情感

另一种形式的操纵在社交媒体上也很常见：模拟视频。一个用特效制作的视频以巴黎为攻击目标，警告附近的欧洲国家，现在必须阻止俄罗斯，否则他们也将受到攻击。

这段视频的开头是一名女子在埃菲尔铁塔附近摆姿势拍照，然后铁塔附近多处突然发生多起爆炸。随后的镜头中，有震惊的人们用法语讲话的镜头，以及战斗机飞过上空时的空袭警报声。然后出现了一行字“试想如果这发生在另一个欧洲国家的首都。”视频的结尾引用了泽连斯基的一句话“我们会战斗早最后，给我们一个活下去的机会。关闭乌克兰领空或者给我们提供战机。如果我们倒下了，你们也会倒下。”

“关闭领空”指的是泽连斯基呼吁美国和北约在乌克兰上空建立禁飞区，以此阻止俄罗斯进一步发动空袭。

这段视频被乌克兰多个官方社交媒体账户分享，比如乌克兰外交委员会主席梅雷日科(Oleksandr Merezhko)，他还写下评论:“我们也认为这永远不会发生。”3月12日，乌克兰国防部的推特账户上也出现了这段视频。一周后社交媒体上仍然流传着这段视频，尤其是泽连斯基在美国国会和德国议会发表演讲之后。

俄罗斯很快表示，这段视频明显是假的，有些人还将矛头指向乌克兰当局，在telegram“向虚假宣战”群组里声称，这是基辅故意使用特效制作假视频，以敦促欧洲创建禁飞区。但这与自称是视频制作人的消息相悖。在乌克兰议会转发这段视频之前，此人在Facebook上发布了一段接受媒体采访的影片。

接受法国《世界报》（Le Monde）和RTL广播公司RTL采访时，乌克兰电影制片人巴尔科（Olias Barco）说，乌克兰当局并没有授意他创作这段视频。"他对《世界报》说："这是我自己想做的事情，与另外一位制片人吉恩-查尔斯·莱维（Jean-Charles Levy）一起，给西方一个震撼……对我来说，我们正处于第三次世界大战，这场冲突的规模将变得更广。这是一部预告片，不是宣传片。” 

DW无法独立核实巴尔科的社媒账号。

许多乌克兰人在社交媒体上转发了一家俄罗斯电视台的采访。影片传达的信息是，莫斯科不会止步于乌克兰，还将寻求掌控其他欧洲国家。在这段视频中，俄罗斯国家杜马议员奥列格·马特维切夫（Oleg Matveychev）接受俄罗斯第1频道的访谈节目，他说:“最重要的是：我们不能半途而废，比如离开利沃夫之类的。要不然我们还不如不开始。”节目的主持人的观点更进一步:“要我说得更多。面对这样的制裁，谁说一定要止步于乌克兰边境。”

如何识别深度伪造视频？

对视频的高技术篡改使其越来越难被发现——但有一些迹象可以提示你什么哪些是假视频。DW事实核查小组在这里收集了分辨多个有关乌克兰战争假视频的方法。

观看视频 03:27

事实核查：有关乌克兰战争的5个假画面

 

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