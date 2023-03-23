事实核查：普京真的在习近平面前下跪了？

（德国之声中文网）中国领导人习近平访问俄罗斯的消息成为本周的国际头条，他和俄罗斯总统普京之间表现出的亲密关系，以及两国签署的新协议被视为其双方伙伴关系战略深化的迹象——与此同时，西方屡次呼吁中国与俄罗斯明确保持距离。

在此背景下，一张爆红的照片在社交媒体上引起了广泛讨论，照片中的普京在习近平面前下跪。如果这一幕是真实的，这种屈服的姿态将具有象征意义。

声称：一位推特用户在发布该照片时写道：「普京下跪并且对他的主人习近平宣誓服从和忠诚」。另一位网友则嘲讽：普京的膝盖已经很疼了。

德国之声事实核查结论：纯属虚构

普京没有向习近平下跪——照片是假的。不仅是因为一个国家元首对另一个领导人展现这种服从姿态非常不现实，我们的研究也发现有一些迹象能表明：该照片是由人工智能程序生成的。我们透过反向图片搜索查询这张照片，结果显示最早相关搜索结果是3月20日，而且无法找到该照片的具体来源。

畸形的耳朵，巨大的鞋子，融合的手部

仔细观察这张照片可以发现几个细节：跪在地上那位貌似普京者的后脚不成比例，同一条小腿似乎被拉长了。他被遮盖了一半的头部也非常大，与身体其他部位的比例不一致，耳朵还变形了。习近平的耳朵在放大后也显得很畸形，此外，站在两人左边的那个人的双手似乎是融合在一起的。

DW的图像分析显示，这张照片有几个疑点：耳朵、鞋子和手都是畸形的

经验表明，这些不合常理之处都是人工智能生成图像的显著特征。透过如Midjourney或DALL-E这样的人工智能程序能够使风景和人物的照片逼真、细节丰富，在某些情况下几乎无法与真实照片区分。然而，人工智能也经常产生错误，尤其不自然的手和耳朵被认为是人工智能图像生成的问题所在。

人工智能检测器：照片57%是假造的

我们还使用了人工智能检测器检查这张普京和习近平的照片，Hugging Face程序检查图像的显着特征，并对图像是自然的还是假造的做出说明。在此案例中，检测器判断出57%的图像是由人工智能创造的。

最后，我们搜索了习近平对俄罗斯国事访问的照片，并且留意与社交媒体帖子中的图片相似的细节。但在图库网站Getty Images和俄罗斯国家通讯社塔斯社（TASS）上都没有见到与这张「下跪照」相似的图片。此外，国事访问实际照片中的家具也与爆红照片中的家具不一致。

结论：普京跪在习近平面前的照片是假的，在任何图库中都找不到它。我们的研究指出的迹象足以表明，这张照片似乎是由人工智能程序创造的。

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