事实核查：新冠病毒究竟有多致命？

（德国之声中文网）

如何解释目前死亡病例剧增的现象？

从10月初开始，德国的新冠病毒感染曲线急剧攀升。从11月中旬开始，这一增长势头总体趋于缓和（尽管单日新增病例数量上下波动较大），但是整体仍然处于高位。

从年初疫情爆发以来，德国累计确诊感染新冠病毒的人数已经接近百万大关。几周以来，专家们都在发出警告，重症病例和死亡病例的出现会比新增感染曲线的上升有一定的滞后性。11月2日，德国医院联合会的主席加斯（Gerald Gaß）在接受《图片报》（Bild）采访时就说过：“两到三周之后，我们将会打破4月份时创下的重症患者人数最高纪录。”

他的预言成真了：在记者截稿当天（11月26日），德国全境有一共3826名新冠患者在重症监护室接受治疗，而在4月份时的最高纪录是2850人。而主管传染病防疫的罗伯特·科赫研究所（RKI）和德国重症监护和急诊医学跨学科协会（DIVI）的报告也显示出一个明显的趋势：重症监护室的空余床位越来越少。

德国新冠患者单日新增死亡病例变化曲线

德国传染病研究中心的克鲁姆坎普（Ralf Krumkamp）在接受德国之声采访时指出，目前死亡人数的增多不是没有征兆的：“死亡病例曲线的上升要滞后于确诊病例的曲线。目前我们看到80岁以上的人群感染病例激增，这就意味着接下来一段时间死亡病例很可能会继续增加。”研究表明，高龄患者在感染新冠病毒之后的死亡风险要明显高于其他年龄段。美国耶鲁大学的调查统计发现，新冠病毒对于64岁以上人群的致死几率要比55岁以下人群高出62倍。

德国第二波疫情真的比第一波更严重吗？

回答这个问题，要取决于拿哪些数字作为对比的依据。从新增感染人数来看，第二波疫情远比第一波更为严重。在今春德国疫情首次大爆发的时候，确诊人数只是以每日新增6000多的速度递增；而在目前所处的第二波疫情中，每日的新增病例有时候会高达2.3万。不过这些数字也要结合进行的新冠核酸测试数量来看：在春天的时候，德国每周进行的新冠测试也就是30万到40万之间，而在过去几周里进行测试的次数却高达120万到170万。也就是说，第一波疫情当中的“灰色数字”应该更高，也就是说可能有些人感染了新冠病毒却并未不知情，也没有接受测试。

然而如果看死亡病例的话，情况就又不一样了。目前的单日新增死亡病例刚刚超过了第一波疫情时的最高峰值。11月25日一天之内，全德国一共有410人死于新冠病毒及其引发的病症，这创下了德国的单日死亡人数最高纪录。但是从14日中值曲线来看，目前的发展趋势和第一波疫情比较接近。

第二波疫情期间的死亡率比第一波更高吗？

不，目前能够得出的结论恰恰是相反的。在第二波疫情中，死亡病例在整体感染人数中所占的比例要低于今年春天。比如罗伯特·科赫研究所今年4月中旬统计的死亡率是6.98%，而10月份的死亡率则在0.94%左右。该机构表示，目前还不能对11月份的死亡率进行较为严谨的判断，因为最近两个星期的感染病例后续发展还不清楚。

在统计死亡率的时候，还必须考虑的一个因素就是确诊病例的数量，由于目前新冠测试覆盖的人群比较广泛，因此确诊数量也明显增多。不过即使考虑到这一背景，在第二波疫情中新冠患者的死亡率也要低于今春。这可能也是加强保护高风险人群的措施起到了作用。

从绝对数字来看，目前在11月下旬，一周死亡1045人的水平，也要远远低于今年4月初的每周2252人。这是一个积极信号。“通过死亡人数，我们可以更好地评估疫情状况”，克鲁姆坎普表示，“在确诊人数方面，有些轻症甚至无症状的感染者可能会被忽略，如果测试做得不够多的话。但是重症患者或者是死亡病例在统计方面往往更为准确，因为患者要住院治疗，都会登记在册。”

新冠疫情是否导致德国整体死亡人数高于往年？

是的，和很多其它国家一样，德国2020年的居民死亡总人数要高于过去几年。虽然和欧洲邻国相比，德国的新冠死亡病例要少得多，但是新冠病毒的大流行的确也造成了死亡人口的整体明显上升，超出每年死亡人数的历史中值。

根据德国联邦统计局的数据，今年3月底到5月初之间的这段时间里德国死亡人数超出往年的同期水平。而且还应该考虑到，在上述时间段内的新冠死亡病例还存在一定的灰色数字，因为有些没有确诊感染新冠病毒的死亡病例并没有被算进去。而在秋冬的第二波疫情中，现有的死亡病例数据还不具有足够的说服力。

从欧洲整体来看，这个趋势会更加明显：依照“欧洲死亡率监测”项目（Euromomo）的统计，整个欧洲2020年春天登记在案的死亡人数远远高于往年的平均水平。

在欧盟26个成员国当中，新冠死亡率存在较大差异：西班牙、法国和比利时的死亡率偏高，而像芬兰和希腊等国则处于中等水平。因此对于新冠病毒在第二波疫情中的致死率是否高于第一波这个问题，根据不同的国家地区，也会有截然不同的回答。







© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

