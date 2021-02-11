事实核查：新冠是否给药业带来创纪录利润？

（德国之声中文网）

说法：药业利润创纪录

在#pfizergate 标签下，各种说法在社交网络上不胫而走，主调之一：冠状病毒大流行竟成药业"金矿"。一推特用户抨击道，全球 "疫苗狂"已然变味，成了"药业利益集团受的敲门砖"。世界医学协会会长蒙哥马利（ Frank-Ulrich Montgomery）在德国媒体采访时就斥责"疫苗制造商获取不名誉利润"。

DW 事实核查：不准确

说BioNTech 和辉瑞的销售额大幅上升，这符合事实。这家总部位于美因茨的生物技术公司的销售额从 2020 年的近 10 亿欧元跃升至 2021 年的 170 亿欧元以上。截至 2022 年 2 月 4 日，BioNTech 股价从 2019 年 10 月的 11 欧元升至 153 欧元。

美国辉瑞集团公布的资产负债表显示， 2021 年，辉瑞销售额同比增长 95%，达到 810 亿美元，其中，与 BioNTech 共同开发的 COVID-19疫苗 Comirnaty 约 360 亿美元。

在 BioNTech 股价暴涨的同时，辉瑞股价"仅"从 37 美元升至 46 美元。新冠大流性瘟疫爆发前，这家美国药业集团的一种治疗关节炎药物获利最丰。

紧随 BioNTech 和辉瑞公司，PCR（核酸检测） 和快速检测制造商瑞士罗氏集团也因疫情而大受其益。 2021 年，这个全球药业第二大亨的营业额增 9%，达到约 590 亿欧元，属于新冠测试的诊断用品销售额占 28%。

然而，该行业扩张已持续 20 年，这也是事实。根据设址德国汉堡的市场数据统计库Statista提供的数字，2001年至2020年，全球药品销售额从3900亿美元增至1.27万亿美元。

全球头号制药商强生（Johnson&Johnson）公司也开发了一种新冠疫苗，可它的一大畅销产品乃是一种抗白血病药；艾伯维（AbbVie）亦属抗癌药的领先制造商。

因此，咨询公司安永(EY) 认为，个别制药公司销售额因大瘟疫增加是暂时现象。 该公司一分析师在接受德国之声采访时表示， "2021 年，五种最重要疫苗销售额共达 570 亿美元，而2026 年的预测额是150 亿美元。"

作为比较：根据安永的分析结果，2021年，五种最重要抗癌药的销售总额近 400 亿美元，2026 年的预估数是 680 亿美元。

说法：国家采购给疫苗制造商带来巨大利润

药物、疫苗剂量、快速检测--鉴于药业获巨量公共订单，批评者指责发达国家政府是在拿公共资金养肥该行业，放手让其赚大钱。

纽约律师事务所 Siri & Glimstad 合伙人律师西里（ Aaron Siri ）在 Twitter 上发文，称这一商业模式是"发疯"："美国政府正在给辉瑞和莫德纳巨额美元，给予豁免权，无需担心其药物构成伤害或无效，并免费吹捧它们的产品。"

律师西里（ Aaron Siri ）在 Twitter 上发文，批评称国家采购疫苗的商业模式

事实核查：正确

的确，疫情让纳税人付出了很多钱。制药企业，尤其是疫苗制造商获得并将继续获得大宗订单。截至 2021 年 12 月 16 日，仅德国联邦政府就订购了 5.54 亿剂疫苗，总值 40 亿欧元。根据联邦社会保障局提供的数据，截至 2022 年 1 月 17 日，已耗资75.8 亿欧元用于新冠测试。

此外，根据日内瓦大学国际研究与发展研究所全球健康中心的一项研究报告，德国政府为新冠疫苗研发拨款约15亿美元资金，其受益人主要是私营企业。

作为比较：用于采购疫苗、诊断和研究的巨额公共资金以外，是 1700 亿欧元的抗疫救助金。根据 《2022年度 经济报告》，自爆发新冠大流行瘟疫以来，联邦政府给企事业单位、个体经营者和雇员提供这一数额的支持。联邦社会保障局的统计数据显示，截至 2022 年 2 月 1 日，医疗单位获得其中的 170 亿欧元，用于补偿减收和增添重症监护病床等。

说法：制药康采恩拒绝公开专利

在#VaccineApartheid 标签下，社交媒体上有关获取 COVID-19 疫苗不平等问题的讨论所在多有。英国非政府组织"立即全球正义"（Global Justice Now）称，2021 年，辉瑞 疫苗 Comirnaty 销售额是全球低收入国家所有政府卫生领域支出总和的七倍以上。许多援助组织与世界卫生组织因此共同呼吁公开新冠疫苗专利。

事实核查：不确切

确实，迄今，只有少数制药商落实这一要求。辉瑞和 BioNTech 不在其列，它们仅限于捐赠疫苗剂量。

但瑞典-英国公司阿斯利康则以成本价销售其 Vaxzevria 疫苗，并同意向众多发展中国家自愿免费转让许可及技术。

阿斯利康以成本价销售其 Vaxzevria 疫苗，并同意向众多发展中国家免费转让许可及技术

美国莫德纳未公开其 Spikevax（棘突蛋白疫苗）专利，但放弃在大瘟疫期间收取转让费，其 mRNA （信使疫苗）序列便构成南非开普敦研究和制造中心 Afrigen Biologics 候选疫苗的基础。

制造商默克（Merck）和辉瑞也免除了一些国家制造冠状病毒新药Molnupiravir 和 Paxlovid的许可费。为此，与联合国药品专利池（Vereinbarung mit dem Medicine Patent Pool ）签定了协议，该专利池负责与制药商谈判许可转让协议。

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