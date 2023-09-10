 事实核查：所谓DW反乌克兰难民视频纯属伪造 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.09.2023

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事实核查：所谓DW反乌克兰难民视频纯属伪造

一段声称由德国之声制作的视频报道称，一些波兰人用Wi-Fi网络名称羞辱乌克兰难民。德国之声调查表明该视频纯属伪造。

一段声称由德国之声制作的反乌克兰难民的视频在网上流传，德国之声调查表明该视频纯属伪造

一段声称由德国之声制作的反乌克兰难民的视频在网上流传，德国之声调查表明该视频纯属伪造

（德国之声中文网）波兰人是否开始反对居住在本国的乌克兰难民？在多种社交网络上流传的一段视频显示正是如此。该视频声称在波兰首都华沙出现了以反乌克兰口号命名的Wi-Fi网络。"视频称："毫无疑问，这一行动的目的是恐吓乌克兰难民。"

一个亲俄罗斯账号在社交媒体X（前推特）上传播这段所谓德国之声（DW）发布的视频，视频中显示波兰人将他们的Wi-Fi网络命名为"乌克兰是地狱"、"来自乌克兰的凶手"和"乌克兰人，回家吧"。该视频还通过Facebook和Telegram传播。

该视频并非德国之声制作或发布，其内容也无法得到证实。视频中使用的文本字体和位置也与德国之声的品牌视频模板不符。从下文列出的对比中可以看出明显的差异。

通过盗取数字身份来提高可信度

在经常传播亲俄和反乌内容的社交媒体账号发布模仿西方媒体（包括DW、CNN和BBC）风格的视频已经不是第一次了。这种形式的虚假信息是一种恶搞似的欺骗，即通过盗取数字身份来获取观众的信任和内容的可信度。

左边是真实的DW视频，右边是伪造的视频。伪造视频的文本字体和位置都与DW的视频模板不符

左边是真实的DW视频，右边是伪造的视频。伪造视频的文本字体和位置都与DW的视频模板不符

该视频看似真实的原因之一是，其叙事遵循了DW和全球其他知名媒体所遵循的标准结构。例如，开头的镜头展示了华沙老城的集市，把观众带到了报道现场。

事实上，第三个镜头--一位提着彩色行李包的妇女牵着一个孩子的手穿过波兰火车站（从铁路保安的制服可以辨认出来）--来自BBC的报道。

但是，该伪造视频中随后出现了新闻报道中通常不会出现的情况：操作智能手机的手来自网络素材库--2022年12月在Pixabay平台上发布的商业广告系列，不可能是在波兰拍摄的，更不可能是现场捕捉到乌克兰难民的手。

据推测，视频中间使用手机的年轻人的图像也是这样拼凑而来的--这一场景已在2020年发布的YouTube视频中出现过。

左边是BBC2023年2月报道的截图，右边是伪造的DW视频中的画面

左边是BBC2023年2月报道的截图，右边是伪造的DW视频中的画面

其他一些细节也疑点重重

伪造视频中其他一些细节也疑点重重。例如，既然声称在波兰拍摄，为什么显示在英文登录页面上输入密码？为什么手机屏幕显示的大多数Wi-Fi网络都是英文名字，而不是波兰文或乌克兰文？

如果将反乌克兰的Wi-Fi网络名称"UkrainiansGoHome"写成波兰语"UkraińcyIdźcieDoDomu"，乌克兰人也不难理解，因为翻译成乌克兰语是这样的："UkrainciIdit'Dodomu"。

波兰人帮助乌克兰人的意愿依然强烈

乌克兰反虚假信息中心断然谴责这段视频，不仅因为它伪造来源，而且传递的信息也是虚假的。虽然不能完全排除华沙某处存在这样的Wi-Fi网络名称的可能性，但没有可靠迹象表明该伪造视频中内容的真实性。

该伪造频大概想要传递这样的信息--乌克兰人在波兰是不受欢迎的，这也不可能得到任何调查数据的支持。尽管随着时间的推移，波兰接受更多乌克兰难民的开放度略有下降，但它仍然很高。在2023年4月的一次民意调查中，73%的波兰人表示赞成欢迎乌克兰难民的政策，只有19%的人表示反对。在更早前的一次民意调查中，多达83%的人希望波兰帮助乌克兰难民，只有11%的人表示反对。

 

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