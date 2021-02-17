 事实核查：户外感染新冠的可能性有多高？ | 科技环境 | DW | 14.03.2021

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科技环境

事实核查：户外感染新冠的可能性有多高？

天气转暖，春光乍泄，不少被新冠疫情折腾了一年的德国民众已经按耐不住，纷纷出门透一口气。但在户外活动感染新冠病毒的危险性究竟有多高？

Coronavirus Kirschblüte in Teltow

天气转暖，人们纷纷出门

（德国之声中文网）在户外感染新冠病毒的可能性有多大？

无论是新冠病毒的原始毒株还是变异的病毒，在室外感染的概率都明显低于室内。气溶胶，即空气中极小的液滴，在新冠病毒的传播中起着决定性的作用。据专家介绍，这些气溶胶在室外的危险性减少得更快。

"这与室外的空气流通性更强有关，有空气流动，当然就会造成稀释效应，“波恩大学医院卫生与公共卫生研究所所长穆特斯（Nico Mutters）对德国之声表示。

莱布尼茨对流层研究所的气溶胶研究员比尔吉特·韦纳（Birgit Wehner）也表示，呼出的液滴在室外会更快地干燥，然后也会更快地被稀释。不过，韦纳参与联署的气溶胶研究学会一份立场性文件指出，尤其是在彼此距离很近的大规模聚集人群中，即使在户外也不能排除感染可能性。

所以就算是在户外，人们之间也必须保持1.50米到2米的社交距离。"如果你不保持这种距离，如果你面对面地看着对方，大声地说话、唱歌、喊叫、吐痰，那么你就可能通过飞沫感染而不是气溶胶感染，相当于病毒被喷到你脸上。"病毒学家亚历山大·凯库雷（Alexander Kekulé）在接受德国之声采访时如此表示。他因为经常在媒体上批评联邦政府防疫措施而广为人知。凯库雷认为，必须在不过度限制生活的前提下应对新冠病毒。

Deutschland Nürnberg Klassik Open Air Picknick Park

疫情爆发之前的经典露天野餐：这样人挤人场景目前最好还是不要出现

这位病毒学家表示，普遍的社交距离规则也适用于病毒变种。凯库雷强调："变种病毒不会飞得更远，这一点非常重要。" 他说，它们的传染性更强一些，但就防疫措施而言，没有任何区别。

有鉴于此，人们最好避免彼此亲吻或拥抱。但是其他日常行为，比如人与人擦肩而过，在户外几乎没有任何风险。

有研究结果证实，在户外感染新冠病毒的风险很低。例如，中国一项研究指出，在7324例感染报告中，只有1例发生在户外。德国罗伯特-科赫研究所也在其网站上写道，户外传播总体而言非常罕见。

风在多大程度上起到了传播病毒的作用？

"风越大，你产生的气溶胶就更可能被吹走，"气溶胶研究者和物理学家绍伊希（Gerhard Scheuch）解释说。

社交网络上一再有人发布这样照片：许多人三五成群坐在一片草地上。但绍伊希表示，对于这样的场景也不必过于恐慌：强风把气溶胶带到那么远的地方，导致另一群人也被病毒感染，这种可能性微乎其微。前提是，两群人之间保持社交距离。

绍伊希甚至认为这种情况 "绝对无害"。在接受德国之声采访时，他表示："光是身体的热量就会产生一定的气流，通常会像烟囱一样往上走。" 因为大多数时候，人类37度左右的体温比外界温度高。"温暖的空气会上升，气溶胶雾也随之上升。"

伊朗的一项研究也显示，没有证据表明COVID-19可以通过风传播。

Mexiko COVID-19 | Mandala Beach

1月，墨西哥坎昆（Cancún）的一处海滩

天气冷暖对病毒传播有影响吗？

这个问题还没有得到科学的结论性答案。例如，美国研究人员对中国温暖、寒冷、干燥和潮湿地区的感染情况进行了研究，发现气候条件与感染人数之间没有相关性。

但奥地利的一项研究证实，紫外线辐射可以破坏病毒。"不过，在人与人之间的直接感染上，紫外线辐射可能也只有很小的影响。"研究人员还是强调，因为感染可以在几分钟内发生。

接受德国之声采访的专家们说法也不尽相同。穆特斯表示，不能一概而论地认为，温暖季节户外感染的风险比寒冷的季节要小。"比如说，虽然夏天的紫外线辐射普遍较高，但通过雪地上的反射，比如滑雪时，紫外线辐射就会达到更高的水平。所以，无论天冷天热，对传播的可能性并没有强烈的全面影响，"穆特斯如此解释。此外，无论是温暖地区还是寒冷地区，世界各地都出现感染病例，

病毒学家凯库雷不同意这样的观点。他表示，即使在气候温暖的国家，感染也不都是发生在室外，而是发生在室内。"正是因为人们经常待在有空调和风扇的室内"。

跑步的人潜在传染性更强吗？

专家们认为，即使在户外与作运动的人相遇，只要保持最低社交距离就足够了——即使对方的呼吸更深，释放出更多的微粒也没有关系。

气溶胶研究员韦纳告诉德国之声，"如果一个慢跑者只是在短时间内从你身边跑过，即使距离很短，风险也很低"。

USA Jogger im Central Park in New York City

跑步者并不比散步者更具潜在的传染性——只要保持足够距离

绍伊希也证实了这一点。即使在进行体育活动时，人们也要经过几分钟的亲密接触才能被感染。所以他不认为足球、篮球等接触性运动在室外有什么问题。"当你使用更衣室换衣服或者你必须使用洗手间时，问题就出现了。这些都是危险区域。必须注意确保这些区域通风良好。"除此之外，可以在室外保持必要社交距离的前提下，放松限制措施。

荷兰去年的一项研究则得出相反结论，应该与作运动的人保持更大的距离——对于自行车运动员来说，最好应该保持20米的距离。然而，这项研究本身具有争议性：它是在模拟风洞中进行的，而不是真实条件下。

遇上吸烟者是否更加危险？

到目前为止，还没有研究表明二手烟与更大的感染风险有关。但去年，西班牙政府宣布室外公共场所都禁止吸烟，成为头条新闻。不过，这一规定只适用于人与人之间无法保持两米距离的地方。

气溶胶研究专家绍伊希表示，如果保持这个距离，吸烟者并不比不吸烟者更具潜在的传染性。他解释说："吸烟不会造成病毒排放更多"。医学专家穆特斯也表示，吸烟者本身并不比其他人更容易得上新冠疾病，也不是更具有潜在传染性。

根据罗伯特-科赫研究所的说法，唯一可以肯定的是，吸烟者感染新冠病毒后出现重症的风险更高。

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在户外戴口罩有意义吗？

在户外，如果不能保持最小的距离，戴上遮掩口鼻的口罩是很有意义的。尤其是在人与人之间距离比较近的大规模人群中，没有回避空间的时候。

穆特斯表示，例如在很难保持社交距离的演唱会上，口罩肯定是有意义的。韦纳也认为："如果你站在公交车站、排队时，与人近距离感到不自在，那佩戴口罩当然是一件好事。”

 

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