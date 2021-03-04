事实核查：德国丢弃新冠疫苗？

（德国之声中文网）世界进出口大国、物流专家、强大组织力--德国的管理效率在全球享誉盛名。正因如此，德国在新冠抗疫上的表现令许多国民大失所望。德国的感染数字依旧居高不下，检疫容量不足，导致抗疫工作变得漫无止尽。如今还有一个最大问题：新冠疫苗接种的进度缓慢。

据联邦卫生部截至3月4日的统计，迄今只有2.7%的德国人接受了完整疫苗接种，5.7%至少接种了第一剂。另据美国彭博社制作的各国接种第一计疫苗比例统计，德国在国际上仅排名第33，远落后于其他工业大国如英国（32%）或美国（16.7%）。更令民众不满的是，据称一些新冠疫苗遭到丢弃。自民党主席林德纳3月3日在推特上写道："拜登表示，截至五月底将能提供所有成年人疫苗，而德国竟然将疫苗丢弃或闲置……"

真有其事？联邦政府没有进行全国统计。询问联邦卫生部则获得请向各州政府查询的回应。罗伯特-科赫研究所（RKI）发言人也对德国之声表示，没有收集相关数据。德国之声因此向16个联邦州有关部门提问，并得到不同的答案：

巴登符腾堡州社会事务与融合部发言人表示，针对被丢弃的疫苗没有系统性的统计数字，但丢弃疫苗的情况极为罕见。"没有疫苗被浪费，如果有多余的疫苗，会提供优先群体接种。"

巴伐利亚州卫生和保健部则给出了具体数字：截至3月1日，自展开疫苗接种以来有0.2%的疫苗被丢弃，即160万8159剂疫苗中，有3021剂被抛弃。其中有1000剂疫苗是在接种活动开始的头几天，因冷链运输的流程没有符合标准而被销毁。"其他丢弃原因包括破裂、瓶中疫苗量过少、使用错误和悬浮物污染。" 已经取出的剂量可以依据优先顺序供其他人施打，避免丢弃浪费。

在德国首都柏林，目前共丢弃了五剂疫苗。《每日镜报》引述柏林卫生署发言人称，原因是疫苗在针筒中的时间过长，无法继续使用。"若柏林还有（非常少量）的剩余疫苗，会提供给疫苗接种中心的工作人员施打。"

在勃兰登堡州，预备好的疫苗都会被使用。该州采用预约订购机制管理疫苗数量，在临近接种的时间才会运输疫苗，剩余的疫苗则会临时提供给优先名单上的人士接种，避免任何浪费。

不来梅州、汉堡、石荷州、黑森州、萨克森-安哈特州、图林根州、萨尔州有关当局的发言人都表示，没有任何疫苗遭到丢弃。汉堡的唯一一次例外是由于存放地点发生技术故障未达标准储存温度，有几剂疫苗被销毁。萨克森-安哈特州社会部门发言人称，部分疫苗可能因品质问题被回收。不来梅市发言人表示，每日的疫苗都是依据预约人数准确计算，临时取消或未出席接种的情况极少。若有多余疫苗，各州一般会提供现场救护人员或其他优先群体接种。图林根州社会局发言人更指出，该州采用的是短期分配制度，没有库存或丢弃任何疫苗，更没有多余的疫苗。

新冠疫苗是稀缺物资

下萨克森州社会事务、健康与平等部门发言人则表示，"无法完全排除"小部分疫苗未被使用的可能性。但多余的疫苗几乎都会立刻提供给优先群体的其他人施打。下萨克森州疫苗接种中心只会准备当日需要接种的数量。该名发言人没有透露被丢弃的疫苗数字。

北威州劳动、卫生与社会部发也没有统计被销毁的疫苗数量。但剩余的疫苗会临时提供给优先族群接种。若无法找到优先接种对象，地方接种中心的协调单位可自行决定为谁接种疫苗，避免疫苗被丢弃。

莱茵兰-普法尔茨州与巴伐利亚州相同，都对被丢弃的疫苗做出明确统计。该州社会事务、劳动、卫生与人口部门发言人表示，30万5500剂疫苗中有0.3%被抛弃。"据我们所知，疫苗未被使用是非常个别的案例，原因包括运输过程损毁。"

萨克森州则采用多阶段机制，有效防止疫苗被丢弃。该州社会事务部门发言人表示，多余的疫苗会提供给护理设施、门诊人员、医疗诊所或医院施打，此外也会临时为救护人员或其他优先名单上的人员接种疫苗。必须临时消耗疫苗的情况主要针对BioNtech/辉瑞疫苗。阿斯利康和Moderna疫苗都可再次冷藏保存，并于日后使用。

德国之声实施核查结论：丢弃疫苗的说法具有误导性。自民党主席林德纳称，疫苗会遭到丢弃或闲置。这个说法虽然不完全错误，但根据德国之声的调查，这只是少数案例。林德纳的说法并不符合当前的情况。许多联邦州完全没有丢弃疫苗，部分联邦州丢弃的疫苗数量极少，一些州则没有相关数据。若发生疫苗必须被销毁的情况，主要原因在于运输及储存的冷链或品质问题。

本次调查主要基于有关当局提供的信息和数据，目前尚无疫苗中心疫苗使用率的的独立统计。但德国之声随机询问了地方政府，得到的答案极为相似。德国之声事实核查没有发现大量疫苗被闲置或未利用便抛弃的情况。

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