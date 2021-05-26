事实核查：应该让孩子接种新冠疫苗吗？

（德国之声中文网）美国食品药品管理局（FDA）于5月10日批准BioNTech/辉瑞（Pfizer）新冠疫苗用于12至15岁的少儿。在此后不到一周的时间里，根据美国疾病控制和预防中心（CDC）的数据，该国已有约60万名少儿接种了这款疫苗。加拿大于5月5日成为世界上首个批准为12岁及以上儿童接种新冠疫苗的国家，该国计划在今年秋季开学前让这一年龄组的所有人至少接种一剂疫苗。

本周五（5月28日）欧盟药品管理局（EMA）也为12至15岁的儿童接种疫苗开了绿灯。前一天，德国联邦和州政府已达成一致：欧盟药品管理局批准后，从6月7日起，德国12岁以上的少年儿童可以接种新冠疫苗。然而，德国疫苗接种常设委员会（STIKO）尚未建议德国的少年儿童接种新冠疫苗。

莫德纳（Moderna）公司也宣布，将于6月在全球范围内申请其疫苗对少年儿童的使用授权。该公司表示，在一项针对12至17岁参与者的临床试验中，该疫苗显示出100%的效力，并且耐受性良好。

尽管如此，仍有不少专家和家长们在讨论为少年儿童接种新冠疫苗是否明智。例如，多位德国医学专家在一份立场文件中提醒，在决定建议为少儿全面接种新冠疫苗前，必须从儿童和社会角度考虑问题。

德国之声审视了围绕这一话题的普遍问题。12至15岁的儿童对新冠的传播性和易感性如何？迄今为止唯一被批准用于少儿的疫苗的安全性如何？ 德国之声在此次事实核查中只关注事实，不考察有关接种疫苗的风险效益评估以及少儿基本权利的伦理问题。

为成年人接种疫苗是否能形成可保护儿童的群体免疫？

仅仅通过为成年人接种疫苗就能保护儿童免受新冠感染？答案是否定的。从统计学角度而言，少儿在世界人口中占有相当比例，不可能被排除在通过接种新冠疫苗而实现群体免疫的途径之外。

一年前，世卫组织估计，需要60%至70%的疫苗接种率才能实现群体免疫。而现在，包括美国知名免疫学家福奇（Anthony Fauci）在内的许多专家已将这一比例上调至85%，鉴于新变种病毒的出现，他们甚至对是否能够实现这一目标表示怀疑。德国疾控机构罗伯特·科赫研究所(RKI)所长维勒（Lothar Wieler）认为，"远超过80%"的人口通过接种疫苗或感染康复而获得免疫力后，才能战胜这一大流行病。

联合国经济和社会事务部（UN DESA）估计，17岁以下的儿童和青少年占全球人口的比例约为30.2%，即23.5亿人左右。 然而，截至2021年5月中旬，只有不到10%的全球人口接种至少一剂新冠疫苗。

在德国，根据联邦统计局的数据，18岁以下少年儿童的比例要低得多，约为人口的16.4%。儿童（6至13岁）和青少年（14至17岁）的人数分别是592和303万人。

因此，就德国而言，理论上来说，对所有成年人施打疫苗就足够了。罗伯特·科赫研究所的数据显示，德国大约38%的人口已经接种了至少一剂疫苗。然而，德国儿科、青少年专科医师协会（BVKJ）支持为12至16岁的少儿接种疫苗--也是为了实现理想中的群体免疫，当然前提是有德国疫苗接种常设委员会（STIKO）的接种建议。

"如果我们能给所有德国成年人施打疫苗，那么（儿童和青少年的人数）自然微不足道"，德国儿科、青少年专科医师协会的医学专家兼新闻发言人格施劳尔（Axel Gerschlauer）在接受德国之声采访时解释："但是我们有很多不能或不想打疫苗的成年人，所以300多万（儿童和青少年）也是非常重要的，毕竟我们都不知道到底需要接种多少疫苗才能达到群体免疫。德国有8000万人口，而我们需要其中80%的人（接种疫苗），如果把某个群体完全排除在外，就很难接近目标。这就是为什么我们也需要为儿童和青少年接种疫苗，"格施劳尔如是说。

加拿大疫苗研究员、戴尔豪斯大学（Dalhousie University） 儿科传染病讲师托普（Karina Top）向德国之声证实，其他国家也存在类似的担忧。"实现群体免疫取决于是否有足够的成年人接种疫苗。我知道许多国家都很担心，因为不少成年人不愿意接种疫苗。例如，我们看到美国的疫苗接种速度放缓，因为所有想接种疫苗的人都已经接种过了。现在轮到那些较难被说服的群体。所以，为儿童和青少年接种疫苗将会很重要"。

孩子是安全的，因为他们的新冠重病或死亡率较低？

说儿童和青少年感染新冠后不会发展成重症是一种误导。事实是：罗伯特·科赫研究所的统计显示，大多数感染儿童只有轻微甚至没有症状。2020年的一项意大利研究指出，18岁以下的青少年患新冠重症的风险较低。在3836个儿童和青少年新冠病例中，4.3%的人病程严重，4人死亡。 世界各国的儿科心脏病专家表示，只有0.6%至2%的儿童需要在重症监护室接受治疗。极少数病例出现感染后发生心脏衰竭的情况。

美国儿科学会（AAP）报告称，自新冠疫情爆发以来，美国有385万儿童的新冠检测呈阳性。其中，约有0.1%至1.9%的人需要住院治疗。总体上有约0.3%的感染新冠儿童死亡（三分之二左右的美国州提供了这方面的数据）。

德国教育与研究部（BMBF）也认为，儿童感染新冠的几率几乎与成人相同，但一般来说患病的可能性较小。该部在其网站上介绍："这种与年龄相关的差异在其他传染病中也有所体现，因为儿童和青少年的免疫细胞对病原体的反应与成年人不同。"随着年龄的增长，人们的免疫系统似乎不再那么有效。然而，这是否也适用于新冠感染尚未得到科学证实。

截至目前，德国儿科感染病学协会（DGPI）统计发现，自新冠疫情爆发以来（截至2021年5月16日），共有1522名新冠检测呈阳性的儿童和青少年在德国或奥地利住过院。其中74人（约5%）在重症监护室接受过治疗。约29%的人是年龄在6到16岁之间的儿童和青少年。如图所示，一岁（包括一岁在内）以下婴儿的病例比例最大，为46.7%。

同时，德国儿科、青少年专科医师协会提请注意罗伯特·科赫研究所的一项名为KiGGS的研究。该研究发现，德国17岁以下的女孩中有11%、男孩中有16%患有慢性病。该协会的格施劳尔指出："例如，患有严重心脏病或唐氏综合征的儿童，虽然他们年龄小，但他们患上新冠重症的风险并不低。我们急需为这些儿童接种疫苗。这是为了保护个人，而不是为达到群体免疫。"

儿童可以接种与成人相同的新冠疫苗吗？

目前，关于新冠疫苗在儿童和青少年中效果的研究很少。疫苗通常先在成年人身上进行测试。加拿大和美国批准为12至15岁的儿童接种BioNTech/辉瑞疫苗是基于一项对该年龄段2260人的研究。在这项研究中，1131名参与者接种了这款疫苗。据BioNTech/辉瑞公司称，他们的疫苗对这个年龄段的人100%有效--也就是说，比迄今为止测试的任何其他群体都更有效。

加拿大疫苗研究人员托普认为，这项研究的参与者人数相对较少无关大体。她解释说："通过其他大型试验，我们收集了很多有关16岁及以上参与者的数据和经验值。世界各国已经施打了1亿多的BioNTech/辉瑞疫苗剂量，我们有关于这种疫苗的有效性和安全性的经验和数据。" 托普补充道，尤其在16至25岁人群中出现了类似结果，这表明将该疫苗适用年龄扩大到12至15岁是合理的。

"尽管如此，在疫苗被批准在相关人群中使用后，我们仍要继续监测其安全性，因为即使一项试验有3万人参加，研究者也无法发现非常罕见的不良反应，因为它们的发生几率可能是十万分之一或百万分之一，"托普警告说。

就12岁以下儿童接种的新冠疫苗，德国儿科医生格施劳尔和加拿大研究员托普一致认为：为成年人研发的疫苗并不能直接给儿童用。

托普解释说，儿童和成人接种相同类型的疫苗并不罕见。有时，例如破伤风疫苗，婴儿的疫苗配方与儿童和青少年的疫苗配方不一样。而对于有些疫苗，不同的年龄组会接种不同的剂量。"例如，14岁以下的孩子可能需要接种两剂HPV疫苗，至少在加拿大是这样的；但15岁及以上的人则需要接种第三剂，因为他们的反应没有那么强烈。"

专家强调，幼儿的免疫系统对疫苗的反应不同于青少年和成年人。因此，研究出安全且有效的疫苗剂量至关重要。目前，BioNTech/辉瑞公司正在对6个月至11岁的儿童进行研究。莫德納（Moderna）、阿斯利康（AstraZeneca）和强生（Johnson & Johnson）等疫苗制造商也已经在儿童身上测试其疫苗--但是相关结果尚未公布。

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