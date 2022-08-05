事实核查：希特勒与爱娃的Vogue封面照纯属虚构

（德国之声中文网）希特勒和爱娃曾上过Vogue杂志封面？这听起来简直匪夷所思。美国知名的时装和生活方式杂志Vogue今年选择乌克兰总统泽连斯基夫妇作为该杂志的封面故事后，社交媒体上有人故意散布谣言，他们声称，1939年，该杂志也曾选择希特勒及其生活伴侣爱娃作为封面人物。

谎言：所谓的封面图片下，一名网民留言写道："他们口口声声强调欧洲价值观时，指的就是这类照片吗？"另一名网民则用意大利文写道："历史总是在重演。"在社交平台"电报"上，有关这一"封面"的贴文阅读量超过了20万。

德国之声的事实核查：这些所谓的Vogue封面纯属伪造。

所谓封面照的拼图纯属伪造。右侧确实是该杂志今年七月号上的刊登的泽连斯基夫妇封面照，而左侧希特勒和爱娃的照片却从未上过Vogue杂志的封面。档案材料显示，1939年Vogue作为双周刊一共发行了24期，希特勒和爱娃从未上过封面。

Vogue杂志一名女发言人对德国之声表示，该刊从未刊登过这幅照片："时尚从未有过这样的封面。杂志内文中也不曾刊登过这样的照片。"

希特勒爱娃合影被做了手脚

所谓的"封面"上故意标注了发行年度，给人造成这是1939年和2022年Vogue杂志封面的假象。特别值得一提的是，希特勒和爱娃的合影显然被人做了手脚。搜图引擎找到的原图上，希特勒和爱娃之间，还有另外一名女性：莫列尔（ Johanna Morell），即希特勒随身医生的妻子。

Getty图片社也有一幅类似的三人合影。这幅照片大致拍摄于1937年，地点则是希特勒的休假别墅"鹰巢"。此前一年，Vogue杂志还确实发表过有关希特勒的报道，不过，报道只有文字，并无照片。1936年8月15日，Vogue杂志发表文章，介绍了当时政坛风云人物希特勒、意大利独裁者墨索里尼和英国外相艾登的居住状况。

俄罗斯方面总是试图将泽连斯基划归纳粹阵营。普京发动侵乌战争的借口，就是要对乌克兰"去纳粹化"。而俄罗斯总理梅德韦杰夫也在前不久发布推文将泽连斯基和希特勒做了一番比较。

早在发动侵略战争之前，俄罗斯就发动宣传机器，不厌其烦地宣称乌克兰及其领导人正在走纳粹化道路。2月24日战争爆发后，这类宣传更是增加了力度。

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