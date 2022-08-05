 事实核查：希特勒与爱娃的Vogue封面照纯属虚构 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.08.2022

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新闻广角

事实核查：希特勒与爱娃的Vogue封面照纯属虚构

一张在网络上疯狂流传的照片显示，美国时尚杂志Vogue曾在1939年以希特勒和爱娃的合影做过封面。德国之声的事实核查发现，这幅所谓封面照纯属伪造，而将其同乌克兰总统泽连斯基夫妇的Vogue封面照相提并论，更是居心叵测。

这张图片在网络上疯传，声称美国时尚杂志Vogue曾在1939年以希特勒和爱娃的合影做过封面

这张图片在网络上疯传，声称美国时尚杂志Vogue曾在1939年以希特勒和爱娃的合影做过封面。这不是事实

（德国之声中文网）希特勒和爱娃曾上过Vogue杂志封面？这听起来简直匪夷所思。美国知名的时装和生活方式杂志Vogue今年选择乌克兰总统泽连斯基夫妇作为该杂志的封面故事后，社交媒体上有人故意散布谣言，他们声称，1939年，该杂志也曾选择希特勒及其生活伴侣爱娃作为封面人物。

谎言：所谓的封面图片下，一名网民留言写道："他们口口声声强调欧洲价值观时，指的就是这类照片吗？"另一名网民则用意大利文写道："历史总是在重演。"在社交平台"电报"上，有关这一"封面"的贴文阅读量超过了20万。

德国之声的事实核查：这些所谓的Vogue封面纯属伪造。

所谓封面照的拼图纯属伪造。右侧确实是该杂志今年七月号上的刊登的泽连斯基夫妇封面照，而左侧希特勒和爱娃的照片却从未上过Vogue杂志的封面。档案材料显示，1939年Vogue作为双周刊一共发行了24期，希特勒和爱娃从未上过封面。

Vogue杂志一名女发言人对德国之声表示，该刊从未刊登过这幅照片："时尚从未有过这样的封面。杂志内文中也不曾刊登过这样的照片。"

希特勒爱娃合影被做了手脚

所谓的"封面"上故意标注了发行年度，给人造成这是1939年和2022年Vogue杂志封面的假象。特别值得一提的是，希特勒和爱娃的合影显然被人做了手脚。搜图引擎找到的原图上，希特勒和爱娃之间，还有另外一名女性：莫列尔（ Johanna Morell），即希特勒随身医生的妻子。

Getty图片社也有一幅类似的三人合影。这幅照片大致拍摄于1937年，地点则是希特勒的休假别墅"鹰巢"。此前一年，Vogue杂志还确实发表过有关希特勒的报道，不过，报道只有文字，并无照片。1936年8月15日，Vogue杂志发表文章，介绍了当时政坛风云人物希特勒、意大利独裁者墨索里尼和英国外相艾登的居住状况。

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