事实核查：如何计算示威游行的参加者人数？

（德国之声中文网）毫无疑问，许多人参加了德国各地反右翼极端主义抗议活动。但到底有多少人参加呢？有人说几十万，也有人说140万--取决于人们在哪儿调查，询问的是谁。

个别城市情况也类似。 例如，在柏林，组织者称有35万人参加了反右翼示威活动，警方则称人数刚刚超过 10 万。 慕尼黑当局统计的反右翼示威活动人数为 10 万人，组织者则称有25 万人参加。

鉴于这些差异，社交媒体用户和右翼政客对这些数字表示怀疑，并质疑差异是如何产生的。在热辩中，这些数字也被用来强调或淡化抗议活动的重要性。

为什么这些数字如此有争议？

右翼极端主义政客和评论员试图利用示威者人数的差异来抹杀抗议活动的合法性，特别是涉及到德国北部大都市汉堡举行的一次集会。

出于安全原因，该集会提前结束，因为事先登记的示威者人数为2000人，实际却有数万人参加。组织者当时告诉德国电视二台（ZDF），参加人数高达 8 万到 10 万人，警方称有5万人到场。

德国选择党前高层格奥尔格·帕兹德尔斯基（Georg Pazderski）在社交媒体X上引用了有关这次示威活动参加人数在3 万到13 万之间的不同报道。 他指责有关"数字和图像被伪造"，是一场"反对右翼的表演"。 德国之声事实核查小组最近已经分析并驳斥了其他极右翼政客的类似说法。

柏林数千人集会反对德国选项党

为什么数字如此不同？

警察和组织者提供的示威人数其实一贯存在差异。 柏林警方发言人马丁·哈尔韦格 (Martin Halweg) 告诉《每日镜报》(Der Tagesspiegel)，在德国首都柏林，有关示威人数的讨论"几乎是家常便饭"。

通常情况下，两者的数字差异要小一些，但像近期反右翼极端主义示威活动中出现的人数差异也并非绝无仅有。只是在目前这种特定的政治和社会背景下，该问题才变得更加突出。部分原因是全国各地的抗议活动数量惊人。 短短几天内，德国有100多个地方发生了示威活动，各大城市的广场和街道爆满，人来人往。

这使得当局和组织者很难确定到底有多少人到场。 专家强调，这些信息只是基于各种方法的近似估计或粗略计算。

计算数字的人不同的利益考虑也扮演者角色。 警方的估计通常比组织者的估计更为谨慎。 阿登纳基金会的一项研究得出这样的结论："对于政治抗议活动的组织者来说，进行量化比较始终是衡量成功的一种形式。" 换句话说：参与者的数量是抗议活动重要性和组织者是否成功的指标。

示威人数是如何计算的？

计算示威活动人数的一种方法是分析无人机或直升机拍摄的俯瞰图像。 先估算每平方米的平均人数，然后推断出总面积的人数。 现在还有软件可以评估此​​类视频材料以确定参与者的数量。

另一种方法是手动统计人数。 据《每日镜报》报道，在柏林，"星期五为未来"的组织者在某些地点安排了人员进行统计。 但这种方法也有其缺陷，该运动的女发言人萨米拉·甘杜尔（Samira Ghandour）说，说："（这样的统计）没有开始，也没有结束。" 此外，示威者也会走别的路径。

这也凸显了估算参与者数量时的一个基本挑战：何时、何地以及如何进行这些计算？

游行开始时和游行进行中估算的结果不同。 此外，这些数字还取决于限制在中心抗议地点还是包括附近的人。

在此背景下，专家们一再警告说，重要的是让人们知道这些是不准确的估计。莱比锡大学的斯蒂凡·珀佩（Stephan Poppe）因此建议根本不要使用精确的数字，而应指出一个范围。 他告诉巴伐利亚广播电台，这"更诚实"并且"对于政治话语很重要"。

Silja Thoms对本文也有贡献。

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