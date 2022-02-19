事实核查：“基辅幽灵”真有其人吗？

（德国之声中文网）这个故事让不少乌克兰人为之一振：一名飞行员接连击落6架俄军战机，被称为"基辅幽灵"。故事主要在社交媒体上流传，个人用户、乌克兰国防部和该国前总统波罗申科（Petro Poroschenko）都转发了有关图片和视频。

视频：原来是游戏

其中一段视频上，显示的据说是"基辅幽灵"追击一架俄军飞机并将其击落的画面。画外音用乌克兰语解说道："那有一架飞机，还有另一架，它坠落了。"

但事实上，这个视频来自电脑游戏"数字战斗模拟世界" （DCS World）。一位网友表示，自己在2月24日将这段视频上传到Youtube。视频的文字说明写道："视频资料源自DCS，却是出于对'基辅幽灵'的 尊敬而产生。如果他是真的，愿上帝与他同在；如果他是假的，我祈祷有更多像他一样的人。"DCS的一位新闻发言人对路透社证实，视频资料确实出自游戏，肯定不是"基辅幽灵"。

照片：借用、换头

2014年到2019年在任的乌克兰前总统波罗申科上周在推特上发布了一张据说是"基辅幽灵"的照片，并写道"有这样的保卫者，乌克兰一定会赢！"

但实际上，在3年前，乌克兰国防部的官号就发布过这张图片--展示空军试用新的头盔。即便波罗申科所发照片真的是乌克兰空军飞行员，那也是一张旧照。

网上还流传着"基辅幽灵"的姓名和照片。一些英语用户称之为Vladmir Abdonov，并贴出一位男性的多张照片。

不过，其中一些照片明显不是真的，比如下面这一张。通过与图片加工软件的"噪声分析"（ Noise Analysis）可以得出这一结论。因为数码图片被改变后，会留下可见的"噪声"印记。这张图上，飞行员的头部、右臂的徽章和背景中的乌克兰国旗的位置，都这样的印记。

在网上"逆向"搜索，也证实了这点怀疑。同一张照片多年前就出现过，但头像是另一个人的。他身后的飞机，如果仔细看，机身上能隐约看到一处灰色的枫叶图案--加拿大空军使用的标记。这说明，至少包括飞机在内的背景图像来自加拿大。

用同样的方法还可以发现，下面这张图用了"换头"手法。原图（左）是乌克兰国防部发布的阵亡海军士兵Vitaliy Skakun的照片，他为阻止俄军坦克部队前进，在炸毁一座桥梁时牺牲，被乌克兰总统追授"乌克兰英雄"称号。

那么这个被换上军装、被指为Vladmir Abdonov的人又是谁呢？事实上，被"移花接木"借脸出镜的是一个阿根廷人--布宜诺斯艾利斯的一名律师。他在推特上对自己新的"英雄事迹"开起了玩笑。

老兵归队

总之，没有证据表明，有一个乌克兰"王牌"飞行员一口气击落了6架俄军飞机。2月24日，乌克兰军方称，击落了5架俄军飞机和一架直升机。俄方则称，乌克兰的防空系统以及空军基地已丧失战斗能力。乌克兰空军的战斗力还有多强，对此缺乏独立的消息来源。可以认定的事实是，那些关于所谓"基辅幽灵"的视频和图片是假的。

乌克兰国防部25日对有关传说做了这样的表示："数十名经验丰富的退役军机飞行员，从上尉到将军，再次从军入伍。谁知道呢，或许他们中的哪一位就是驾驶在基辅上空频频出现的米格29战机的那个人！"

德国之声向乌克兰国防部发出的求证"基辅幽灵"身份的问询，目前尚未得到答复。

© 2022年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。