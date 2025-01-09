事实核查：叙利亚当局在新闻图片上给德国女外长“打码”？

德国外长贝尔博克访问叙利亚过渡政府的照片被模糊化处理，究竟背后是谁在操作？在被沙姆解放组织领导人色拉拒绝握手后，贝尔博克在社交平台说过自己“拒绝报以甜蜜的微笑”吗？DW帮你澄清事实！

（德国之声中文网）1月3日，德国外长贝尔博克（Annalena Baerbock）和法国外长巴罗（Jean-Noel Barrot）受欧盟委托，共同出访大马士革，和叙利亚新掌权者以及公民社会代表进行了会谈。然而在拜访沙姆解放组织（HTS）领导人色拉（Ahmed al-Sharaa，曾用名朱拉尼）的时候，发生了一些小插曲，并且在社交平台和媒体上广为流传。

其中引发最激烈讨论的，就是色拉在迎接两位外长时采取了区别对待：和法国外长巴罗握手，而面对作为女性的德国外长贝尔博克，他只是将手放在胸前略微致意，就结束了问候这个流程。按照伊斯兰教法的规定，穆斯林男子不允许和女性握手——除非她是关系比较近的亲属。然而围绕这位叙利亚新晋当权者与德国女外长会晤的争论还不止于此。

叙利亚官方在新闻照片上将贝尔博克“打码”？

在社交媒体X上，流传了一些关于“叙利亚新政权在社媒分享图片时将德国外长贝尔博克模糊化处理”的内容。甚至不少媒体也进行了相关报导，比如德国ntv新闻以“叙利亚政府账号将贝尔博克在图片上打码”为题，分享了相关帖文截图。之后，有关“叙利亚伊斯兰主义者对贝尔博克的图片进行审查”、“叙利亚删除贝尔博克照片”这样的结论在社交媒体上越传越广。

包括ntv和德国之声在内的不少媒体都上当了

德国之声事实核查结果：错误

网络上确实流传了不少贝尔博克和其他在场女性被模糊化处理的图片，而在这些图片上法国外长巴罗是清晰可见的。不过是否能得出“叙利亚审查德国外长照片”的结论，还得搞清楚这些被“打码”照片来自何处。

据德国之声调查，这些照片是由一个名为Almharar的Telegram账号发布的，其简介中自称是“自由叙利亚的官方新闻网络”。瑞士伯尔尼大学伊斯兰学退休教授舒尔策（Reinhard Schulze）对德国之声介绍，就在去年12月伊斯兰反叛武装沙姆解放组织推翻阿萨德政权之前，这个账号的名称还是“被解放北方的新闻网络”。

根据2022年9月30日存档的资料来看，那时这个账号有大约5万个订阅者，而现在则已经拥有差不多35.6万名粉丝。

舒尔策解释道，这个账号背后的组织和伊德利卜的一些新正统派伊斯兰教士联系紧密，包括知名的萨拉菲派人士。“从2013年开始，沙姆解放组织就已经开始逐步脱离（这些人所代表的）传统教义了。”这位伊斯兰研究学者指出， 该网络组织过去曾以伊斯坦布尔为据点，现在应该是回到叙利亚境内活动了。

至于这个组织和刚刚夺取叙利亚政权的色拉之间是什么关系，舒尔策认为前者对后者采取的是某种“观望态度”。该组织背后的势力究竟具有多大影响力，目前很难判断。“但可以确定的一点是，这个网络组织不可以和沙姆解放组织的官方政策混为一谈。”

这是叙利亚官方SANA通讯社发布的新闻照片 图像来源: AFP

也就是说，也许Almharar这个账号自称在进行有关叙利亚的“官方”报道，但事实上，叙利亚当局也发布了那场会晤的照片，上面的女性全都图像清晰，肉眼看不出什么后期操纵的痕迹。叙利亚主流媒体，包括官方的阿拉伯叙利亚通讯社（SANA）发布的照片也基本如此。

在关于Almharar账号和叙利亚政权之间的关系得到解释之后，德国ntv新闻网将标题更改为“亲沙姆解放组织的账号将贝尔博克在图片上打码”。德国之声中文网在1月6日发布于社媒平台的一则短视频中提到“打码”一事，不过也在画面来源上标注了@Almharar。

德国外长在社媒回应“我拒绝给他甜蜜的微笑”？搞错了！

除了图片“打码”风波之外，围绕这次贝尔博克访问叙利亚还有另一段在社交媒体上引起热议的“花絮”，说的是这位德国女外长在X平台发文回应叙利亚当权者拒绝和她握手时写道：“他拒绝和我握手，所以我也拒绝报以我甜蜜的微笑。”这一桥段在中文社交媒体也得到了一定的流传，不少人批评贝尔博克的回应“幼稚”，是“幼儿园的做法”。



然而事实上，这一帖文并非来自德国外长贝尔博克的官方X账号，而是一个“恶搞”账号。其用户名也加上了Parody（戏仿）这个标注，但由于关注人数超过11万，拥有X平台蓝V标识，又采用了和官号相同的头像照片，所以非常具有迷惑性。这里经常会发布一些讽刺这位女外长的帖文，引起不少网友的互动讨论。

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