事实核查：卡塔尔收买世界杯球迷发“五毛帖”？

（德国之声中文网）2022年世界杯开幕在即，东道国卡塔尔再次面临批评。这一次，它被指控收买球迷在社交媒体发"五毛帖"。

指控： "卡塔尔收买世界杯球迷！"这是德国媒体《图片报》一篇文章的标题。文章称，卡塔尔支付部分国际球迷的旅行费用。其他一些国际媒体也发表了类似的报道。荷兰广播公司NOS最先报道，卡塔尔为球迷支付机票和酒店费用，以换取他们在社交媒体发表正面信息（中文社交媒体称为"五毛帖"）。

德国之声事实核查：情况属实。

卡塔尔邀请某些国际球迷前来参加世界杯，并支付他们的机票、酒店和其他旅行费用。负责赛事组织的"最高委员会"（SC）向德国之声证实了这一点。所谓"球迷领袖网络"的目标受众是"那些热衷于足球并渴望与他们的朋友和联系人分享关于卡塔尔举办2022年世界杯的关键信息的人士"。

据位于南悉尼的新闻网站theleader.com.au报道，该网络涉及来自世界各地的约1600名球迷。SC否认支付这些球迷费用以"协调宣传世界杯"作为交换条件，并发表了一份声明，称该报道"绝对是错误的"。

SC在一份广告合同中概述了它对球迷的期望。德国之声看到了这份由NOS首先披露的"行为准则"，它要求球迷按合同要求"通过'喜欢'和转发有关2022年卡塔尔世界杯的第三方帖子来支持国际足联世界杯"，并使用标签#IAMAFAN和#Roadto2022。

即将进行卡塔尔世界杯足球赛的球场之一

参与该项目的球迷还被告知，SC将"监测"他们的帖子，可以要求他们删除违反行为准则的内容。此外，一个关于"良好发帖原则"的附录指出，"如果你贬低卡塔尔、最高委员会……或国际足联2022年卡塔尔世界杯，这显然是不合适的。"

由于被列入合同文件，对球迷的要求与现实利益直接相关：免费航班、酒店住宿、比赛门票和零花钱。因此，这些可以被看作是在社交媒体上宣传世界杯的交换条件。世界杯组织者甚至在他们自己的网站上写道："球迷领袖网络在宣传2022年卡塔尔世界杯中发挥了关键作用。"

参与该项目的球迷向德国之声证实了卡塔尔的报价。"报价包括一张机票、酒店费用和一张开幕式门票。"法国球迷德拉格（Joseph Delage）说，"但你必须在呆够整个第一轮比赛下，意味着你也将参加相关文化和体育活动。"

加拿大球迷柯尔米什（Lee Kormish）接受了这个提议并前往卡塔尔。他告诉德国之声，他没有得到行为准则，但得到了机票、酒店、揭幕战的免费门票和每日膳食补贴。他在视频博客中对卡塔尔进行了明显的正面报道。

德拉格拒绝了卡塔尔的提议。他认为，卡塔尔利用它来收买那些会正面宣传它的球迷。

多哈收买外国假球迷去参加游行吗？

指控：自11月中旬以来，网络流传的一些视频显示多哈发生"球迷游行"，参与者包括来自若干参赛国的观众。然而，许多社交媒体用户对这些视频的真实性提出质疑。一个网民写道："卡塔尔买了假球迷，因为没有人愿意去那里。"另一位写道："好吧，他们收买了'粉丝'。"

德国之声事实核查：未经证实

德国之声事实核查小组无法找到任何证据表明视频中出现的粉丝因参加游行而获得报酬。真实的情况是，11月11日，的确有来自参与国的数千名球迷在多哈游行，途径王宫等地。根据我们的信息，他们中的大多数是移民工人，许多人来自印度。拉什克（Rashiq）是参与者之一，他对法新社说："我来自印度，我在卡塔尔这里工作了九年。我喜欢英国足球，所以我支持英格兰。"他穿着一件英格兰队的球衣，说："我们都来自印度的喀拉拉邦。"

法新社报道说，球迷游行事先已向警方登记，警方没有干预游行过程 -- 这与卡塔尔大多数类似的大型集会不同。一位活动组织者告诉法新社，许多参与者是移民工人，他们以10美元的超低价格获得了比赛门票。球迷游行的组织者没有对德国之声的评论请求做出回应。

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