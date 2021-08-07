 事实核查：南半球新冠疫苗接种进展缓慢原因何在？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.08.2021

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事实核查：南半球新冠疫苗接种进展缓慢原因何在？

在接受德国之声专访时，社民党籍联邦财政部长肖尔茨（Olaf Scholz）称，国际组织和相关国家自身缺乏协调是南半球疫苗接种运动迄今进展不快的最大原因。是这样的吗？我们不妨对这位下届总理候选人的说法作一次事实核查。

塞内加尔首都达喀尔机场，装卸来自COVAX（冠状病毒病疫苗全球获取动议）的阿斯利康疫苗 

塞内加尔首都达喀尔机场，装卸来自COVAX（冠状病毒病疫苗全球获取动议）的阿斯利康疫苗 

 （德国之声中文网）肖尔茨具体说了什么？ 

  下届联邦议院大选在即。在德国之声对对各党首席候选人的系列采访中，德国之声主编卡斯珀-克拉里奇 (Manuela Kasper-Claridge) 问社民党籍的联邦财长朔尔茨，他想如何改变全球冠状病毒疫苗的不公平分配现象。 

  朔尔茨回答说：“我们已经为国际机构提供了数十亿美元，帮助它们支持最贫困国家和地区购买疫苗。”　在被问及是否可考虑取消相关专利保护时，他认为，发展本地生产能力，比如在南非，是正确的方法。 

  不过，他担心，尽管提供了数十亿欧元，但“如果组织得不好，就不能成功走出下一步，即疫苗送达。”。这位政治家说，目前，并不缺乏提供资金或提高生产能力以获得足够疫苗的意愿，关键在于， “所有在国际舞台上负有责任的人和相关国家现在必须善加组织，使疫苗能送达南半球国家的公民。” 

到目前为止，德国是如何帮助其他国家的？ 

朔尔茨所说的德国提供的数十亿欧元，可能指的是简称“ACT-A”的“获取抗击新冠肺炎工具加速计划”，该计划由世卫组织协调。 

 德国联邦政府称，为 ACT-A 供款 22 亿欧元，除部分用于诊断和药物治疗外，绝大部分用于 COVAX，该倡议由世卫组织、全球疫苗接种联盟 （GAVI ）和“流行病防范联盟”（CEPI）发起，旨在全球范围公平分配冠状病毒疫苗。 

德国政府承诺，年底前捐赠至少 3000 万剂剩余疫苗  

德国政府承诺，年底前捐赠至少 3000 万剂剩余疫苗  

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尽管富裕工业国家满口承诺，但南半球 COVID-19新冠疫苗接种战役却几无进展。德国之声记者Frank Hofmann认为，发达国家欠下又一笔道德帐。

世卫组织联合疫苗采购计划通过的首批阿斯利康疫苗将在2月底前被配送至中低收入国家，解决贫困国家买不起疫苗的难题。

全球疫苗免疫联盟GAVI七月12日宣布，中国疫苗生产商科兴和国药将向Covax（新冠疫苗实施计划）提供超过一亿剂新冠疫苗。

世界卫生组织1日核准了中国的科兴疫苗做紧急用途，这也让科兴继中国国药的疫苗後，成为第二支被国际机构批准紧急使用的中国新冠疫苗。现在科兴可以被用于低收入国家的COVAX计划。

全球新冠疫苗短缺，G7国家料承诺向各国捐赠10亿剂疫苗，协助全球80%成人接种，期望在2022年底前结束这场大流行。

即日（8月5日）起，德国将把英国制造商阿斯利康尚未交付的所有疫苗直接捐赠给 Covax（“冠状病毒疫苗全球实施计划”）。 

据 GAVI 称，德国在 COVAX框架内的捐款总额超过 10 亿欧元，成为仅次于美国的最重要捐助国之一。 

 联邦政府还承诺，年底前，主要经由 COVAX 向发展中国家和其它国家捐赠至少 3000 万剂剩余疫苗。这么做的还有其它一些国家。除此之外，还将帮助在塞内加尔和南非建立疫苗生产基地。 

较贫困国家的疫苗接种工作有哪些问题？ 

新冠危机伊始，就已有多方担心，南半球国家会在疫苗采购方面失利。因此，COVAX 联盟的初衷是成为为所有国家购买疫苗的联合基金。然而，富国和欧盟随后通过与疫苗生产商的双边协议确保自家安全，并为本国国民储备了大量疫苗。贫困国家则难以获得疫苗。 

世卫组织指出，即使 COVAX 的交付量 7 月份显著增加，南半球国家仍未获得足够疫苗，用于全民接种。德国一国就有超过 20 亿剂，但只有 4700 万剂经由 COVAX送至非洲。许多非洲国家在很大程度上依赖于COVAX，因为，它们自己没有与辉瑞、莫德纳等生产商的合同。 

对德国之声的相关询问，GAVI 发言人回答说：“COVAX 面临许多严重挑战，包括供应瓶颈和持续的疫苗民族主义，这些挑战阻碍了我们尽快获得疫苗。” 7 月中旬，德国发展援助部长米勒（ Gerd Müller ）警告说，包扩 COVAX在内的ACT-A“资金不足”，缺口约为160亿美元。 

世卫组织表示，除疫苗短缺外，在一些贫穷国家，冠状病毒疫苗接种工作基础条件不足，包括大量缺乏训练有素的专业人员。此外，不仅在欧洲，对疫苗接种的怀疑心态普遍存在。危机和冲突也导致某些地区疫苗接种进度缓慢。 

海地接种来自 COVAX的疫苗 

海地接种来自 COVAX的疫苗 

肖尔茨的说法属实？ 

与其它国家相比，德国的确投入了大量资金来改善世界较贫困地区的疫苗接种情况。但是，何以非洲和亚洲人口中，全面完成接种的分别只占 2%和12% ？难道就像肖尔茨说的那样，主因是国际参与者和相关国家之间缺乏良好的组织、协调，未能使公民们获得疫苗？恐怕不是这么回事，尽管在一些地方，基础设施和实施方面似乎肯定存在问题，它意味着，某些情况下，数量本就不多的疫苗也未能用上。 

根据德国之声得到的信息以及 GAVI 和世卫组织的说法，更大的问题是： COVAX 依旧资金不足，无法获得足够的疫苗——这又有多重原因，其中就包括：富裕国家们捷足先登，确保了自己的优先权。 

 

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