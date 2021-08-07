事实核查：南半球新冠疫苗接种进展缓慢原因何在？

（德国之声中文网）肖尔茨具体说了什么？

下届联邦议院大选在即。在德国之声对对各党首席候选人的系列采访中，德国之声主编卡斯珀-克拉里奇 (Manuela Kasper-Claridge) 问社民党籍的联邦财长朔尔茨，他想如何改变全球冠状病毒疫苗的不公平分配现象。

朔尔茨回答说：“我们已经为国际机构提供了数十亿美元，帮助它们支持最贫困国家和地区购买疫苗。” 在被问及是否可考虑取消相关专利保护时，他认为，发展本地生产能力，比如在南非，是正确的方法。

不过，他担心，尽管提供了数十亿欧元，但“如果组织得不好，就不能成功走出下一步，即疫苗送达。”。这位政治家说，目前，并不缺乏提供资金或提高生产能力以获得足够疫苗的意愿，关键在于， “所有在国际舞台上负有责任的人和相关国家现在必须善加组织，使疫苗能送达南半球国家的公民。”

到目前为止，德国是如何帮助其他国家的？

朔尔茨所说的德国提供的数十亿欧元，可能指的是简称“ACT-A”的“获取抗击新冠肺炎工具加速计划”，该计划由世卫组织协调。

德国联邦政府称，为 ACT-A 供款 22 亿欧元，除部分用于诊断和药物治疗外，绝大部分用于 COVAX，该倡议由世卫组织、全球疫苗接种联盟 （GAVI ）和“流行病防范联盟”（CEPI）发起，旨在全球范围公平分配冠状病毒疫苗。

德国政府承诺，年底前捐赠至少 3000 万剂剩余疫苗

据 GAVI 称，德国在 COVAX框架内的捐款总额超过 10 亿欧元，成为仅次于美国的最重要捐助国之一。

联邦政府还承诺，年底前，主要经由 COVAX 向发展中国家和其它国家捐赠至少 3000 万剂剩余疫苗。这么做的还有其它一些国家。除此之外，还将帮助在塞内加尔和南非建立疫苗生产基地。

较贫困国家的疫苗接种工作有哪些问题？

新冠危机伊始，就已有多方担心，南半球国家会在疫苗采购方面失利。因此，COVAX 联盟的初衷是成为为所有国家购买疫苗的联合基金。然而，富国和欧盟随后通过与疫苗生产商的双边协议确保自家安全，并为本国国民储备了大量疫苗。贫困国家则难以获得疫苗。

世卫组织指出，即使 COVAX 的交付量 7 月份显著增加，南半球国家仍未获得足够疫苗，用于全民接种。德国一国就有超过 20 亿剂，但只有 4700 万剂经由 COVAX送至非洲。许多非洲国家在很大程度上依赖于COVAX，因为，它们自己没有与辉瑞、莫德纳等生产商的合同。

对德国之声的相关询问，GAVI 发言人回答说：“COVAX 面临许多严重挑战，包括供应瓶颈和持续的疫苗民族主义，这些挑战阻碍了我们尽快获得疫苗。” 7 月中旬，德国发展援助部长米勒（ Gerd Müller ）警告说，包扩 COVAX在内的ACT-A“资金不足”，缺口约为160亿美元。

世卫组织表示，除疫苗短缺外，在一些贫穷国家，冠状病毒疫苗接种工作基础条件不足，包括大量缺乏训练有素的专业人员。此外，不仅在欧洲，对疫苗接种的怀疑心态普遍存在。危机和冲突也导致某些地区疫苗接种进度缓慢。

海地接种来自 COVAX的疫苗

肖尔茨的说法属实？

与其它国家相比，德国的确投入了大量资金来改善世界较贫困地区的疫苗接种情况。但是，何以非洲和亚洲人口中，全面完成接种的分别只占 2%和12% ？难道就像肖尔茨说的那样，主因是国际参与者和相关国家之间缺乏良好的组织、协调，未能使公民们获得疫苗？恐怕不是这么回事，尽管在一些地方，基础设施和实施方面似乎肯定存在问题，它意味着，某些情况下，数量本就不多的疫苗也未能用上。

根据德国之声得到的信息以及 GAVI 和世卫组织的说法，更大的问题是： COVAX 依旧资金不足，无法获得足够的疫苗——这又有多重原因，其中就包括：富裕国家们捷足先登，确保了自己的优先权。

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