事实核查：关于俄乌战争的假新闻清单

（德国之声中文网）自俄罗斯于2月24日入侵乌克兰以来，一场信息战争在互联网上肆虐。这场争夺真相的战役仍多方面进行着。德国之声的事实核查小组在此汇编了一些来自双方的虚假主张和宣传，揭示了它们背后的内容。

欢呼雀跃的战功视频

说法：一个有超过45万的粉丝支持的乌克兰武装部队非官方推特页面（@ArmedForcesUkr）发布了一个短视频，据称显示的是乌克兰对俄罗斯军队的军事胜利。

DW事实核查：误导。

德国之声证实，视频中的6个事件已经确定在2022年俄乌战争前就已经发生了，画面展示的是其他地区的冲突。其中一个片段实际上显示了俄罗斯狙击手在叙利亚作战，其余10个事件可能是合理的，但无法100%核实。

消防员之间的团结

说法：据CNN记者报道，利沃夫附近的一个燃料库在俄罗斯导弹袭击后起火。一些观众称照片是假的。一名消防员穿着一件印有 "埃德蒙顿 "字样的夹克。因此，这不是来自乌克兰的照片。

DW事实核查：错误。

在德国之声的乌克兰事实核查视频中，我们证明这些照片是真实的。 2017年，加拿大埃德蒙顿消防局向乌克兰捐赠了600套消防服装和其他设备，这是消防员援助乌克兰项目负责人罗伊尔（Kevin Royle）在接受DW采访时证实的。

布查街道上的尸体

观看视频 01:40 布查惨案：究竟谁在说谎

说法：俄罗斯政府表示，当俄罗斯军队于3月30日离开布查时，街道上没有尸体。

DW事实核查：错误。

我们关于布查的事实核查视频显示，这一说法是错误的。卫星图像和目击者的描述显示，3月时，已经有尸体躺在布查的街道上。

布查的「活死人」

说法：俄罗斯官方和亲俄派的说法称，布查的杀戮和尸体的图像是伪造的。他们认为，来自布查的视频透露了尸体是由活人假扮。

DW事实核查：错误。

我们的视频分析显示，视频中的尸体并没有移动，这只是一种视觉错觉。其他媒体的分析也得出了同样的结论。

俄罗斯轰炸乌克兰的城市

说法：俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃（Maria Zakharova）说，俄罗斯没有轰炸乌克兰的城市。她指称，相关影像是北约国家变造的视频。

DW事实核查：错误。

俄罗斯对乌克兰平民和非军事目标的攻击是有据可查的，我们关于俄乌战争的事实核查视频引用了几个例子，两个可靠的事实来源是调查网站Bellingcat和联合国人权事务高级专员（OHCHR）的调查报告。

没有俄罗斯人在德国被乌克兰难民杀害的情况

说法：一名妇女在TikTok视频中说，一名16岁的俄罗斯裔难民在德国城市Euskirchen被乌克兰难民殴打。据称，该男孩因伤势过重而死亡。

DW事实核查：错误。

如我们的事实核查所示，这一指控是错误的。当地警方证实没有发生这样的罪行，并要求撤下该视频。该女子后来在另一个视频中道歉，说她被人欺骗了。

普京和泽伦斯基令人出乎意料的视频

说法：在一段视频中，泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）似乎宣布了乌克兰投降。在另一个视频中，普京（Vladimir Putin）似乎宣布与乌克兰达成和平协议。

DW事实核查：错误。

我们的视频分析显示这两个视频都是深度伪造（Deepfake）的。高度复杂的电脑程序（机器学习）被用来从其他来源生成视频和声音，以创造以假乱真的影像。

泽伦斯基的行踪

说法：就在今年2月底，俄罗斯入侵两天后，俄罗斯国家杜马发言人沃洛金（Vyacheslav Volodin）表示泽伦斯基已经逃离首都基辅，这一说法在网上疯传。

DW事实核查：错误。

声称乌克兰总统已经离开基辅的例子不胜枚举，我们的事实核查视频可证实，泽伦斯基仍在乌克兰首都办公。

旧的爆炸录像被当作新的

说法：一位TikTok使用者发布了视频，据称发生在哈尔科夫的巨大爆炸。同样的视频被分享到Facebook上，并被指为是乌克兰首都遭炮击。

DW事实核查：错误。

这段视频来自黎巴嫩，显示的是2020年贝鲁特港的巨大爆炸，我们在乌克兰事实核查视频中对视频序列的直接比较，证明了原始来源为贝鲁特港爆炸是毫无疑问的。

旧照片冒充新照片

说法：基辅市长克里琴科（Vitali Klitschko）的一张照片在战争头几天被疯传，显示出他在前线保卫自己的国家。

DW事实核查：错误。

快速的反向图片搜索显示，该图片是2021年克里琴科本人在Instagram上发布的，他当时与乌克兰预备役军人一起锻炼。

举重运动员娜莫娃对施瓦辛格的回应

说法：在俄罗斯外交部分享的一个热门视频中，举重运动员娜莫娃（Maryana Naumova）声称，乌克兰正处于新纳粹分子的「枷锁」之下，而俄罗斯没有攻击平民。

DW事实核查：错误。

德国之声的报导证实了，娜莫娃如何用一系列错误的声明来反驳施瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）对俄罗斯人的呼吁。她的论证与俄罗斯官方宣传一致，在关键点上缺乏任何事实依据。

俄罗斯是否在乌克兰使用「蝴蝶地雷」？

说法：各种媒体报道和社交媒体帖子散布指责俄罗斯在乌克兰使用被禁止的「蝴蝶地雷」。这些地雷看起来像玩具，因此特别容易对儿童造成危险。

DW事实核查：未经证实。

经过调查后，德国之声并未找到俄罗斯在乌克兰使用蝴蝶地雷的可靠证据。

乌克兰士兵的深情告别

说法：一个热门视频内容是乌克兰士兵与他们的妻子告别并出发去打仗。

DW事实核查：错误。

电影场景往往被当作真实的视频呈现。我们的事实核查报导显示这次使用的是哪部电影，以及为什么这类视频在被揭穿后仍在网上传播。

不是战争的镜头，只是《星球大战》

说法：以色列第13频道新闻使用了一段简短的视频，声称显示了乌克兰遭破坏的场面。

DW事实核查：错误。

该广播公司显然没有仔细研究所用图像的来源，正如我们的事实核查报导所显示的，该视频并非来自乌克兰，而是一段出自电影《星球大战》的视频。

谁发动的战争？

说法：俄罗斯入侵四天后，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃说，战争是乌克兰发起的，而不是俄罗斯。她提到了自2014年以来在乌克兰东部持续的武装冲突。此外，扎哈罗娃还声称，乌克兰计划「有计划地消灭顿巴斯的人口」。

DW事实核查：错误。

我们的事实核查报导解释了为什么扎哈罗娃的说法是错误的。 2014年3月，俄罗斯非法吞并了克里米亚半岛。 2022年2月24日，俄罗斯从北部、东北部并通过南部的克里米亚半岛袭击了乌克兰，引发了俄罗斯和乌克兰之间的战争。

不是乌克兰战争的第一个美国受害者

说法：一个冒充CNN的Twitter账户报道了一名美国活动人士于乌克兰死亡，该帖子之所以走红，是因为它显示了一个据称已经在阿富汗死亡的人。

DW事实核查：错误。

为了核实事实，德国之声向CNN求证。他们的发言人强调：「这些图片、帖子、相关故事以及发布推文的社交媒体账户都是假的」。通过反向图片搜索，发现照片中的真人是一个美国YouTube网红。

波兰对乌克兰的空中支援

说法：乌克兰空军声称，未来可以从波兰机场起飞执行「战斗任务」。

DW事实核查：误导。

德国之声的研究表明，乌克兰空军声称其战斗机可以从波兰发动战斗任务是不正确的。我们采访的一位分析家说，这将会相当于北约参战。

追逐「基辅幽灵」

说法：据说一名乌克兰战斗机飞行员击落了六架俄罗斯军机，并在社交媒体上被当作战争英雄加以传颂，网民还展示了据说是他的照片。

DW事实核查：错误。

德国之声的事实核查报导显示，大多数与「基辅幽灵」有关的视频和照片都是伪造的，乌克兰国防部没有回应我们关于飞行员身份的问题。

更多旧的爆炸录像被当作当前的录像

说法：一个TikTok视频显示了巨大的爆炸，据称是俄罗斯军队入侵前一天在乌克兰发生的袭击。

DW事实核查：错误。

我们的第一个事实核查视频指出，爆炸发生在2021年的俄罗斯城市新西伯利亚，那里的一个加油站在爆炸后陷入火海。

在乌克兰的跳伞行动

说法：德国《图片报》电视频道的一名主持人说，网上一段视频显示数百名俄罗斯士兵跳伞进入乌克兰哈尔科夫。

DW事实核查：错误。

在我们对五段乌克兰视频的事实核查中，我们澄清了这段视频并非来自俄乌战争。它早在2016年就被发布在各种社交网络上，这被称为是俄罗斯伞兵在俄罗斯训练期间的情况。

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