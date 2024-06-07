事实核查:六四事件是“西方编造的神话”?

生活在上海的新西兰网红安柏然6月3日在其社媒账号上宣称，“六四天安门屠杀”事件是“外国敌对势力”的谎言，是“美国编织的神话”。在他次日删帖之前，帖子总共获得了370万的阅读量和1.7万次转发。德国之声事实核查团队进行了调查。

（德国之声中文网）1989年的春夏之交，大规模的抗议示威浪潮席卷中国多个城市，北京的天安门广场则是这场运动的中心。以大学生为主的抗议团体呼吁反腐败、实现真正言论自由。6月3日夜间，中国当局开始用武力镇压这场示威运动，造成了大量人员伤亡。

根据中国政府的官方定性，这是一场“反革命暴乱”，且获得了“境外敌对势力”的支持，后者是想利用中国当局的“政治失误和暂时性经济困难”来达到颠覆政权之目的。

六四事件35周年之际，中国境内外依然有许多人持这样的观点。就在今年6月3日，旅居中国、供职于官方英文报纸《Shanghai Daily》的新西兰网红安柏然(Andy Boreham)在社交平台X（前推特）上发帖称，所谓“天安门大屠杀”就是“美国编织的神话”，并引述泄密外交官电报指出，天安门广场上并没有发生大规模流血事件，还认为六四事件期间“被暴徒打死的军人”占到了死伤总人数的很大一部分 。

德国之声事实核查团队由此翻阅了一些历史文档，并采访了两位研究中国当代史的西方学者。

安柏然的帖文发布于2024年6月3日，并于次日删除。此处为存档截图 图像来源: X

天安门广场有没有发生屠杀？

安柏然宣称，所谓“天安门大屠杀”就是“美国编织的神话” 。他没有否认六四事件造成了人员伤亡，而是强调“天安门广场上”没有发生屠杀，由此认定是西方国家和西方媒体在刻意抹黑。

DW事实核查：此说法存在误导性。

许多亲历者以及当时在现场的外媒记者确实怀疑，天安门广场上到底有没有人员丧生 。但是他们也都指出，在通往天安门广场的周边道路上有许多人遭枪击致死。在接受德国之声采访时，美国波士顿大学东亚研究项目主任、哈佛大学费正清中国研究中心研究员傅士卓(Joseph Fewsmith)指出，所谓“天安门广场没有发生屠杀”之说法，指的是“狭义上的天安门广场”，“许多示威者确实在次日早晨离开了广场，但是在广场周边，也有许多人遇害。”

六四事件期间的北京到底有多少人丧生，几十年来各方说法出入颇大。中国官方在1989年7月发布了一份《国务院公报》，指出至少有200名“非军人”身亡 。其他方面所称的死亡数字则远远大于200。比如，《纽约时报》当时在现场的记者就估计死亡人数在400到800之间 。

德国知名汉学家、历史学家余凯思(Klaus Mühlhahn)指出，六四事件期间到底有多少示威者以及围观者在北京以及其他城市遇害，迄今没有可靠的估算，“当时的一片混乱中，也许都没有人真正地去清点过。……但是军队杀害了许多非武装人员，这一事实是毫无疑问的。”

2017年有一份解密外交电报称，六四事件期间天安门广场及周边区域总共有约1万人身亡 。但是当时在现场的记者的说法则让“一万人身亡”的数据存疑。所以，包括美国国务卿布林肯(Anthony Blinken) 在内的一些西方政府高官时常说的“数以万计的、支持民主的、和平的中国示威者被血腥地杀害”，确实有失准确。

然而，具体数据的缺失并不代表就能否认军队曾以致命暴力予以镇压。

安柏然的帖文发布于2024年6月3日，并于次日删除。此处为存档截图 图像来源: X

维基解密认可中国官方的说法？

安柏然在其帖子中还宣称，维基解密所披露的外交电报证实了天安门广场没有发生流血惨案。他贴了一张英国《每日电讯报》的截图，其标题是“维基解密：外交电报称天安门广场上未曾发生流血惨案”。这封外交电报当时是由美国驻北京大使馆发送，记述了一名智利外交官在天安门广场的目击见证。安柏然在其帖子中上传了多张这篇《每日电讯报》文章 的截图，并着重突出了军队和广场上示威学生进行谈判并最终允许后者和平离开的场面。

DW事实核查：此说法存在误导性。

和“美国编织神话”相似，安柏然的这一说法也是仅关注狭义上的天安门广场。在这份维基解密外交电报 中，智利外交官也讲述到了当时的流血事件：“尽管智利外交官没有在广场上亲眼见到任何大规模枪击，但是却看到许多死者被运入广场。这名外交官并不怀疑6月3日和4日的北京有数以百计的人被军队杀害。”安柏然的帖文中对维基解密外交电报的这一部分只字未提。

安柏然的帖文发布于2024年6月3日，并于次日删除。此处为存档截图 图像来源: X

民众死伤只是因为军人自卫？

安柏然还称，当天夜里丧生的三四百人中，超过一半都是执行戒严任务的军人，“公允地说，是士兵遭到了屠杀，然后他们进行了还击。”

德国之声事实核查：假消息。

哪怕按照1989年7月中国官方《国务院公报》中的说法，也只是说“戒严部队战士、武警战士、公安干警负伤6000余人、死亡数十人”；同一份官方文件中提到的平民死亡人数则至少为200 。《纽约时报》现场记者的估计 则是十多名士兵身亡、400到800名平民丧生。

在接受德国之声采访时，德国历史学家余凯思也强调说，当时的情形是“武装人员攻击没有武器的学生，后者当然也进行了自卫。但这绝不意味着能以任何方式为中国政府的行为进行辩解。”

综上所述，安柏然总共获得370万阅读量和1.7万次转发的帖子充斥着充满误导性的信息，有些还是假消息。诚然，六四事件期间北京到底有多少人遇害这个问题，至今没有准确的答案；但是，目击证人以及可靠消息源都能印证，当时中国当局确实进行了暴力镇压，这绝非西方媒体或政府所编织的神话。

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