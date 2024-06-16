事实核查：俄舰队到访古巴和美部署海军作为回应的假视频

携带先进武器的俄罗斯海军舰艇抵达古巴进行联合军演，网上开始了大量虚假信息的传播。有视频称美国部署军队以回应俄罗斯威胁。德国之声对其中两段视频的真实性进行了核查。

（德国之声中文网）四艘俄罗斯海军舰艇，包括一艘核动力潜艇和一艘护卫舰抵达古巴，计划在加勒比海进行联合军演。

俄海军舰队包括配备了先进武器的“戈尔什科夫海军上将”护卫舰和“喀山”号核潜艇，已于周三（6月12日）早上抵达哈瓦那港。

哈瓦那距离佛罗里达州只有大约145公里（90英里），莫斯科将舰艇部署在如此靠近美国海岸的地方被视为一种具挑衅意味的武力展示。

眼下莫斯科与华盛顿之间因俄罗斯全面入侵乌克兰造成的紧张关系将进一步加剧。美国总统拜登最近批准乌克兰使用美国武器对俄罗斯境内进行打击。

在俄罗斯军舰抵达古巴前几天，网上就已传出据称是“‘戈尔什科夫海军上将’护卫舰抵达哈瓦那港”的图片和视频。

另一段视频则声称内容是关于“美国部署军队以应对俄罗斯威胁”。

德国之声对这些视频的真实性进行了核查。

俄罗斯和古巴几十年来一直是盟友关系。俄军舰艇也会时不时造访古巴海域。两国最近的军事合作让人想起冷战时期的紧张关系 图像来源: Arial Ley/AP/picture alliance

视频以旧充新

待核查：一段视频据称显示的是俄罗斯护卫舰“戈尔什科夫海军上将”号抵达古巴。

视频中，一艘灰色护卫舰正在靠近港口。背景中可以看到哈瓦那的地标建筑，如圣卡洛斯德拉卡巴尼亚城堡（San Carlos de la Cabaña fortress）和德尔波多黎各大道（del Puerto Avenue）。最近几日，这段视频在社交媒体平台上以多种语言被广泛分享，包括西班牙语、德语、俄语、阿拉伯语和英语等。

该视频的一个版本于6月10日发布在平台X上，标题为“携带锆石高超音速导弹的俄海军护卫舰‘戈尔什科夫海军上将’今日抵达古巴首都”，截至本文发布已吸引了大约16.6万次观看。

平台X上另一则德语帖子为该视频配了类似标题，获得约3.5万次观看。另有多个包含相同视频的帖子均获得了数万次点击量。

德国之声事实核查：为假。

虽然视频内容确实是“戈尔什科夫海军上将”护卫舰停靠在哈瓦那港不假，但它与今年6月12日俄海军舰队到访古巴无关。

在使用TinEye（一种核查工具）对视频截图进行反向图片搜索后发现，该视频展示的实际是同一艘护卫舰于2019年到访哈瓦那的画面。美联社于2019年6月发布了该视频的更长版本，可在YouTube上找到。

美国用部署军队回应俄罗斯威胁？

待核查：一段视频内容显示美国因俄军舰队到访哈瓦那而进行军队部署。

另一段在多个平台上传播的视频，据称其内容显示的是美国军机和直升机在佛罗里达州迈阿密的一处海滩上空飞行。

其中一则视频吸引了大约200万次观看，并为视频配文如下：“为应对俄罗斯军舰和核动力潜艇的威胁，美国海军现已在迈阿密进行部署！”

德国之声事实核查：为假。

尽管据报道美军确已部署舰艇和无人机以跟踪和监视俄罗斯舰队，但上述视频实际展示的是另一个之前的、于此毫不相关的行动。对视频中场景截图进行的反向搜索显示，该视频实际于5月发布在TikTok上。

该视频展示的应该是美国海军在今年阵亡将士纪念日上进行的飞行表演。网上有许多相似的视频，取景于同一地点，由当时在场的人拍摄，并在表演结束后不久发布。

一段据称是“美国海军部署战机以回应俄军舰登陆古巴”，实则展示的是2024年迈阿密飞行表演的视频在X以及其他平台上多次发布，覆盖用户达数百万

美国官员表示会严肃看待俄军舰艇到访古巴并保持密切关注，但并不认为此次军演对美国构成军事威胁。

结论：俄海军抵达古巴参加在加勒比海的联合军演在网上引发了有关美俄紧张局势升级可能性的讨论。

俄罗斯舰队抵达古巴首都哈瓦那后，一些断章取义的视频在网上传播开来。其中一段声称展示了俄军舰到访哈瓦那的视频经核查用的是2019年的旧视频进行冒充；另一段据称是关于美国以军队部署应对俄罗斯威胁的视频实则取自另一个毫不相关的视频片段，均为假信息。

俄罗斯军舰抵达古巴参加军演 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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