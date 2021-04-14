事实核查：俄罗斯卫星五号疫苗安全有效吗？

（德国之声中文网）普京曾将俄罗斯卫星五号（Sputnik V）吹捧为 "世界上最好的疫苗"，俄罗斯媒体也经常夸耀该疫苗的出口记录。

然而，它真的是一种安全有效的新冠疫苗吗？请看德国之声的事实核查。

卫星五号是怎样的疫苗？

俄罗斯直接投资基金(RDIF)是一个国家附属机构，它资助了卫星五号疫苗的开发。卫星五号疫苗由莫斯科加马列亚（Gamaleja）流行病与微生物学国家研究中心研发，是一种腺病毒载体疫苗，类似于英国阿斯利康疫苗和美国强生疫苗。与mRNA疫苗相比，腺病毒载体疫苗更容易管理，因为mRNA疫苗需要在非常低的温度下储存。

腺病毒载体从SARS-CoV-2中提取了遗传物质成分，该成分编码了S蛋白的结构信息，并将其插入到已经熟悉的腺病毒载体中，输送到人体细胞中。

卫星五号的特别之处在于，由于使用基于Ad5和Ad26两型人腺病毒的两种不同的载体，且分两次单独注射，可使身体产生更为有效的免疫应答。

地图上蓝色部分是俄罗斯卫星五号疫苗已获准使用的地区。

卫星五号疫苗的有效性如何？

原则上，可以使用两种不同的病毒载体，因为这样能够提高疫苗的有效性。其他载体疫苗如阿斯利康(76%)和强生(85.4%)只使用一种载体，其有效性远低于BioNTech-辉瑞(95%)和Moderna(94.1%)等mRNA疫苗。

但卫星五号的有效性很难准确判断。去年8月，在国家药品安全监管机构的审查尚未完成的情况下，该疫苗就被批准在俄罗斯使用。8个月过去了，有关该疫苗的可靠数据仍然没有面世。俄罗斯尚未向独立的药物检测机构提供关键数据。

去年9月，英国医学杂志《柳叶刀》公布了卫星五号疫苗的第1期和第2期试验的部分结果。不过，这两期关于安全性、耐受性和免疫原性的试验，分别只有38名受试者。研究结果称，卫星五号疫苗有效性较高，而且没有发现严重的不良副作用。

国际专家对这一试验结果持强烈的保留意见。除了试验组的规模太小之外，在所公布的疫苗研究报告中有明显的双重数据，有可能是做了手脚的结果。来自欧洲、美国、加拿大甚至俄罗斯的40名科学家联署了一封公开信，提出这些数据可能被操纵的担心。

今年2月2日，俄罗斯科学家在《柳叶刀》上公布了第3期试验的中期结果。他们表示，超过1.8万名参与者接受了两剂疫苗，间隔时间为3周，并声称有效性为91.6%，且无严重副作用。国际专家再次表示了怀疑，要求公布主要数据。

根据4月3日发布的一项最新研究，卫星五号疫苗对在英国首次发现的B.1.1.7变种和在南非首次发现的B.1.351病毒变种也有效。不过，该结论还没有经过标准的同行评审程序确认。

卫星五号疫苗有什么风险？

4月初，《欧盟观察家》报道称，有4人在接种 卫星五号 疫苗后死亡，另有6人接种该疫苗后出现严重的并发症。对此，俄罗斯联邦公共卫生监督局（Roszdravnadzor）否认与疫苗有直接关系。

该机构称，卫星五号疫苗除了典型的接种后反应，如流感症状、皮肤刺痒、头痛和疲劳，尚未有任何不良副作用的报告。

欧洲药品管理局(EMA)在3月初启动了一项对卫星五号疫苗的滚动审查，从正在进行的研究中获取数据，评估其有效性和安全性。但如果要批准其在欧盟范围内使用，则需要获得完整的数据，俄罗斯对此一直不够配合。

卫星五号疫苗已在哪些地方获准使用？

根据德国之声的研究，卫星五号疫苗已在全球60个国家获准使用，包括印度、墨西哥、伊朗、加纳、斯里兰卡和塞尔维亚，以及巴勒斯坦领土和波斯尼亚和黑塞哥维那的塞族共和国。

虽然卫星五号疫苗还没有获得欧洲药品管理局批准，但欧盟成员国匈牙利和斯洛伐克已给予国家紧急使用批准。在匈牙利，它已经被用于为公众接种。但在斯洛伐克，俄罗斯交付的20万剂疫苗尚未获准使用。

很难确定哪些国家已经批准并开始使用卫星五号疫苗。目前已确知的国家有阿根廷、塞尔维亚、委内瑞拉和圣马力诺，当然还有俄罗斯。据统计，截至4月12日，俄罗斯约有880万人，即6%的人口至少接受了一次注射。跟别国相比，这个数字相当低。

一些国家已经预购了卫星五号疫苗，并正在进行试验，但尚未批准使用。巴西已经订购了约7600万剂卫星五号疫苗，以备不时之需。

欧盟成员国会使用卫星五号疫苗吗？

尽管欧盟委员会目前并没有和俄罗斯就未来的疫苗供应进行谈判，但是欧洲对俄罗斯疫苗的兴趣越来越大。捷克、德国和奥地利正试图购进卫星五号疫苗量，但都坚称只有欧洲药品管理局批准之后才会使用。

虽然欧洲药品管理局已经启动了对卫星五号疫苗的滚动审查，但只有在科学和临床试验的首批结果得到评估后，才能开始审批程序。所需时间可能数周甚至数月。

俄罗斯表示希望从6月起向欧盟供应5000万剂卫星五号疫苗，还计划在欧洲建立生产基地。但欧盟委员会疫苗工作组负责人布里敦（Thierry Breton）对此表示怀疑。他上周接受德国《明镜》周刊采访时说， "通常需要数月时间来投产和生产。现在要想让欧洲人在夏季普遍接种卫星五号疫苗，时间根本就来不及了。

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