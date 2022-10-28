事实核查：俄罗斯关于乌克兰脏弹的“证据”不足为证

（德国之声中文网）连日来，俄罗斯政府官员和媒体一直在煽动人们对于乌克兰“脏弹”的恐惧。俄罗斯外长拉夫罗夫说，掌握了“关于乌克兰境内拥有制造这种'脏弹'技术的机构的具体信息”。在Twitter和Telegram上，俄罗斯外交部称正对所谓的“证据”进行跟进。

“脏弹”是一种大规模杀伤性武器，由常规爆炸装置组成，引爆后会在周围地区散布放射性物质。

俄罗斯外交部在一条推文中写道：“根据现有信息，乌克兰的两个组织被直接委托制造所谓的脏弹，其工作已经进入收尾阶段。”俄罗斯外交部此后又发了一条推文：“基辅政权计划将这种爆炸物伪装成俄罗斯低功率核弹头引爆。”

DW事实核查：上述说法是错误的。

俄罗斯外交部展示的照片不能证明所谓的乌克兰脏弹的存在。它们显示了与声称内容完全不同的东西。

例如，该部的推文称，一张控制室的照片显示的是“哈尔科夫物理和技术研究所”。然而反向图像搜索并没有指向乌克兰，而是指向俄罗斯，更准确地说，是指向圣彼得堡附近的加特契纳。搜索第一个结果显示，俄罗斯核能机构Rosatom（俄罗斯国家原子能公司）的网站上有相同的图片。

据报道，在加特契纳，普京2021年2月参加了PIK研究反应堆的开幕式，据称是“世界上最强大的中子源”。俄罗斯国家通讯社塔斯社和俄罗斯原子能网站都报道了此事，展示了PIK反应堆控制室的画面。所以，控制室照片显示的不是哈尔科夫“物理和技术研究所”，而是俄罗斯的一个研究反应堆。

核心“证据”？图为斯洛文尼亚的烟雾探测器

俄罗斯外交部帖子中提出的核心“证据”是一张标有“Radioaktivno”（放射性）字样的塑料袋照片。据该部称，照片显示在使用放射性物质“铀235”和“钚239”进行“脏弹研发”。

这里也是如此，通过反向图片搜索，可以找到更早的图片和另一条线索：这应该是斯洛文尼亚的图片。“Radioaktivno”的字样，即斯洛文尼亚语中的“放射性”一词，也符合这一点。在乌克兰语中，放射性写作“радіоактивно”或者“radioaktyvno”，与所示的塑料袋相似，但在细节上有所不同。

斯洛文尼亚政府在推特上表示，这张照片来自斯洛文尼亚核废料机构ARAO。此后，德国之声也向ARAO询问了此事。该机构的一位女发言人向德国之声证实，这张照片来自ARAO，是在2010年拍摄的。

“我们可以确认，俄罗斯外交部推文右边的照片来自ARAO。这是在未经我们同意和我们不知情的情况下发表的。”根据ARAO的声明，照片显示的是装有烟雾探测器的塑料袋。该机构称这些塑料袋中不含有俄罗斯外交部列出的任何放射性物质。这张照片是在卢布尔雅那附近的中央核废料储存设施拍摄的，可以通过这个链接和这个链接查询。

俄罗斯外交部推文中的第三张照片也显示了与其所声称不同的内容。这张声称是乌克兰“科学研究反应堆”的图片实际上也来自俄罗斯。

在这里，反向图像搜索也有很多结果，在其中一个结果里，一个图片通讯社详细地描述了该图片，指出图片显示的是俄罗斯叶卡捷琳堡附近的贝洛亚尔斯克核电站的内部镜头。

结论：在俄罗斯外交部提出的所谓的证据图片中，数张都是假的、是故意操纵。这些图片没有显示乌克兰的脏弹、其制造过程和制造地点。事实上，图片显示的是俄罗斯核电机构和斯洛文尼亚核废料机构的烟雾探测器。

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