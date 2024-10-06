事实核查：伊朗袭击以色列的假视频

伊朗对以色列的攻击引发了社交媒体上大量视频的传播。这些视频中，哪些是真实的，哪些是伪造的？我们进行了深入的事实核查，揭露了真相。

（德国之声中文网）在伊朗于周二晚间向以色列发射约180枚导弹后，社交媒体上迅速流传起相关的视频和照片，累计观看次数已达数百万。然而，其中一些发布的片段实际上展示了完全不同的事件，被错误地与伊朗的攻击联系在一起。当冲突升级时，我们的DW事实核查团队经常观察到这种情况，并对网络上一些病毒式传播的说法进行了验证，现在也是如此。

这一推特视频声称展示了伊朗对以色列的导弹袭击，但实际上却是也门亚丁一加油站爆炸的画面 图像来源: X

爆炸并非发生在以色列，而是在也门

声明：一位X（前推特）用户发布了一段据称显示伊朗攻击以色列的视频 。他用阿拉伯语写道：“紧急：出现了揭示伊朗攻击导致以色列大规模破坏程度的视频。”截至发布时，该视频已被观看约66万次。

DW事实核查：错误。

通过反向图片搜索发现 ，该视频早在8月30日就已发布，显示的是10月1日伊朗攻击以色列之前的事件。视频中的是也门港口城市亚丁一座加油站的爆炸。多家媒体报道了这一事件 ，并发布了相关视频素材。该视频此前已在其他情境中被错误发布 ，包括声称是真主党对以色列的所谓攻击。

这段推特视频声称展示了特拉维夫摩萨德总部爆炸的画面，实际上却是2015年中国天津港爆炸事故的画面 图像来源: X

这里并未击中摩萨德总部

声明：这段在X平台上的视频 是否显示了对以色列的攻击？一位用户在X上声称：“特拉维夫摩萨德总部发生巨大爆炸。”该视频被观看了约60万次。

DW事实核查：错误。

这段视频与当前伊朗对以色列的导弹攻击毫无关联。该视频已有九年历史，拍摄于中国。反向图片搜索显示了2015年发生的一个事件 ：2015年8月12日，中国港口城市天津发生了两次爆炸，导致173人死亡。包括《卫报》在内的多家媒体 报道了这起事故，并指出了该视频的来源：一位中国的目击者。该视频此前已在其他情境中被错误分享，例如俄乌战争 。

然而，这并不是唯一一段据称显示攻击摩萨德总部或其被摧毁的视频。

这组图片声称展示了摩萨德总部被炸毁的画面，实际上该弹坑位于摩萨德总部附近，建筑本身并未受损

声明：另一则帖子 声称，这段视频证明一枚伊朗导弹重创了特拉维夫的摩萨德总部。

DW事实核查：错误。

确实，在特拉维夫的摩萨德总部附近发生了一次火箭弹袭击 ，但摩萨德的建筑本身并未被击中。现场目击者在视频中记录了这一情况 。记者希夫林（Nick Schifrin）在弹坑前进行了视频连线 ，提到了与摩萨德大楼的接近程度，并将其作为可能的目标。希夫林视频中的弹坑和周边环境与另一位目击者视频中所见一致。

这是以色列总理内塔尼亚胡2021年12月在议会内赶路的画面，并不是部分网民宣称的逃向防空洞

内塔尼亚胡正在前往防空洞？

声明：一些阿拉伯语账户 声称：“欣赏内塔尼亚胡逃跑的场景。”视频中可以看到以色列领导人内塔尼亚胡快速穿过一条走廊，据称是前往避难所。臭名昭著的虚假新闻X账户“Aussie Cossack”在一则超过10万次观看的转发 中写道：“泄露的视频显示，以色列总理内塔尼亚胡奔向总统的核掩体。”

DW事实核查：错误。

该视频是本雅明·内塔尼亚胡自己在2021年12月发布在X（当时的推特）上的 ，并配上了摇滚歌曲《Eye of the Tiger》。根据他的评论，视频显示他在以色列议会——克内塞特的大楼内。与帖子中暗示的不同，内塔尼亚胡是以色列的总理，而非总统。以色列总统是伊萨克·赫尔佐格（Jitzchak Herzog）。

图像来源: Google Lens

导弹下的婚礼？

声明：“一对来自贝鲁特的新人在伊朗飞向以色列的导弹光芒下结婚！”这一说法伴随着一张照片，照片中一对新婚夫妇的背景是明亮的光点，类似星星或导弹照亮了夜空。该照片被成千上万的用户分享，在Instagram 和X（前推特） 等社交媒体平台上被数百万人观看。

DW事实核查：伪造。

这张图片一眼看上去就不自然。前景很可能由日光照亮，而背景是夜空，二者的对比不协调。新娘、新郎和前景中墙壁的阴影朝向摄影师，但无法找到背后有足够强度的光源。夜空与墙壁的过渡也显得不真实。清晰的边缘让人怀疑背景是从另一张图片中剪切出来并添加到新人的场景中。

对背景进行的反向图片搜索显示，它来自过去几小时内经常分享的一段视频 。使用在线工具“Forensically”进行的图像分析——该工具可检测数字图像的修改——进一步证实了前景和背景是由不同的照片拼接而成。

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