事实核查：为何俄举重冠军对阿诺的回应是错误的？

（德国之声中文网）加州前州长、好莱坞影星、前健美运动员阿诺·施瓦辛格日前在推特发布视频，呼吁俄罗斯停止“毫无意义的战争”，获得超过3500万次观看，并受到全球媒体关注。施瓦辛格在视频中表示，俄罗斯政府称乌克兰必须"去纳粹化"是错误的，发动战争的也不是乌克兰而是俄罗斯。

施瓦辛格的视频直指俄罗斯政府的叙述核心，后者声称其军事“特别行动”只是一种自卫（更多信息请见DW事实核查）。这支视频在俄罗斯激起了许多反弹。

如今克里姆林宫做出了回应：该国外交部发布了一支俄罗斯举重世界冠军玛丽安娜·娜莫娃（Maryana Naumowa）对施瓦辛格的回应视频。这支视频在Youtube上的观看数超过50万次。娜莫娃在视频中说，举重这项运动将她与她的前偶像连接在一起，她在数年前的比赛中遇见过施瓦辛格。娜莫娃在深蹲举和卧推举重领域被视为世界上最优秀的运动员。在近7分钟、拍摄手法专业的视频中，娜莫娃阐述了她对乌俄战争的看法。德国之声对她的一些关键说法进行了事实核查：

乌克兰没有被新纳粹“征服”

说法：娜莫娃称，在乌克兰“纳粹合作者” 斯蒂芬·班德拉（Stepan Bandera）的传统下，新纳粹“多年来完全征服了乌克兰”。

DW事实核查：错误。

“乌克兰被新纳粹和法西斯主义者控制，俄罗斯作为邻国，为了自身利益也为了自卫，必须 ‘去纳粹化 ’”，这样的说法被反复使用，俄罗斯总统普京也试图用这种说法来为侵略乌克兰的行为辩护。但事实并非如此：新纳粹分子在乌克兰是一个边缘现象，在政治上处于边缘地位，说他们已经“征服”乌克兰是错误的。

尽管该国存在民族主义右翼党派，但他们在政界相当微不足道。在2019年最近一次全国性选举中，右翼势力联手却只拿下一个直选席位，仅获得2.15%选票（乌克兰选举委员会官网上的英语版选举结果无法开启。乌克兰语版可在此查询。）犹太裔喜剧演员泽连斯基则当选乌克兰总统。

国际事务研究所斯德哥尔摩东欧研究中心（SCEEUS)分析师乌姆兰德（Andreas Umland）解释称：“事实上，就欧洲的右翼激进主义而言，乌克兰是一个积极意义上的例外。在该国30年的历史中，只有2012年至2014年的两年间存在过激进的右翼派别。2014年的几个月里，曾经出现过几个激进的右翼部长。此前或此后，无论在议会或政府中都没有右翼激进分子。” 虽然在乌克兰港口城市马里乌波尔有一个“亚速营”武装力量在战斗，该团由民族主义者组成，也包含右翼极端分子，这也受到国际社会批评。但“亚速营”在乌克兰并不是重要的政治因素。

针对“纳粹合作者”班德拉，政治学者乌姆兰德表示：“班德拉是乌克兰近期历史上一个矛盾人物。他是激进民族主义者，主要为乌克兰独立而战，既反对波兰国家，也反对苏联国家，人们还经常遗忘，他也反对德国占领。”

班德拉在二战期间虽然曾经与德国国防军合作，但他自己后来也被关在萨克森豪森集中营里。1959年，班德拉被克格勃特工暗杀。也正由于这样的死因，班德拉至今仍作为自由斗士存在许多乌克兰人的记忆中。与此同时，右翼极端分子以及俄罗斯着眼的是班德拉与纳粹德国的关系。

俄羅斯入侵烏克蘭一個月 普京揮軍入侵 2022年2月24日，莫斯科時間清晨5點50分，俄羅斯總統普京發表全國電視演說，宣告以「去軍事化」及「去納粹化」為名對烏克蘭採取「特別軍事行動」。不久後，烏克蘭首都基輔、哈爾科夫、敖德薩和頓巴斯相繼傳出炮火聲。烏克蘭總統澤連斯基隨即在國内宣佈戒嚴，同日與俄羅斯斷交。這是二戰後歐洲最大軍事衝突。

俄羅斯入侵烏克蘭一個月 難民逃亡潮 2022年2月25日基輔時間凌晨12點，烏克蘭內政部宣布將禁止所有18至60歲男性公民離開國境，很多家庭被迫分離，大批女性帶著小孩撤離到鄰國。據聯合國統計，截至3月24日已有超過360萬名難民逃離烏克蘭，當中每10人就有6人前往波蘭，至於留在國內流離失所的人估計有648萬。联合国儿童基金会在一份声明中说，乌克兰约750万未成年人中，有430万被迫逃离家园，其中180多万逃到国外。

俄羅斯入侵烏克蘭一個月 平民死傷慘重 普京聲言只針對烏克蘭軍事設施，但烏國多個城市都有平民或民用設施遭空襲或重型大砲襲擊。在南部港口城市馬立波，九成基礎建設被破壞，醫院、學校、教堂成為目標，一家收容上千平民的劇院在地面寫上「兒童」字樣也照樣受襲。联合国人权办公室3月24日发表声明说，俄罗斯入侵乌克兰一个月来，至少有1035名平民丧生，1650人受伤。死者中包括有90名儿童。真实的数字据信要高得多。

俄羅斯入侵烏克蘭一個月 拿起武器的女性 烏克蘭國防部呼籲國民自製汽油彈，街頭出現婦女就地製作武器的畫面，軍方又發放數以萬計突擊步槍及大量彈藥，全民皆兵迎戰。一些選擇留下來的女性拿起槍，學習扣扳機，包括烏克蘭國會議員盧狄克（Kira Rudik），她說：「這聽起來很不現實，幾天前我從沒想過會這麼做。我們女人也會和男人一樣保護自己的土地。」

俄羅斯入侵烏克蘭一個月 澤連斯基聲望高漲 2022年2月25日晚，俄軍入侵烏克蘭的第二天，烏克蘭總統澤連斯基發佈自拍影片，他與其內閣成員站在中央政府大樓區域前表示會堅定保衛國家。此後，他經常穿著軍裝運動衫上鏡，對國民及國際社會發聲。這位44歲的領袖是喜劇演員出身，本身是猶太人，帶領著烏克蘭抵抗俄羅斯聲稱的「去納粹化」侵略，一舉躍身歐陸新英雄。

俄羅斯入侵烏克蘭一個月 盧布狂貶 俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，盧布兌美元匯率曾暴跌近三成，俄羅斯民眾紛紛前往櫃員機提款。2022年3月9日，俄羅斯銀行對外幣現金交易實施管制，在俄羅斯購買任何外幣都將是非法的。普京也揚言將要求「不友善」國家包括美國、英國及歐盟，需以盧布支付購買俄羅斯天然氣。

俄羅斯入侵烏克蘭一個月 核威脅 2022年2月24日俄軍入侵烏克蘭當天，就佔領了曾於1986年發生核災的切爾諾貝爾核電站，3月4日又向烏克蘭東南部的歐洲最大核電站札波羅熱（Zaporizhzhia NPP）施襲，引起外界憂慮核洩漏危機。3月22日，克里姆林宮表示俄羅斯尚未實現任何軍事目標，不排除動用核武。

俄羅斯入侵烏克蘭一個月 國際金融制裁 2022年2月26日，歐盟、美國與其盟友祭出「核彈級」金融制裁，把俄羅斯7家銀行逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統，隨後Visa、萬事達卡和美國運通宣佈暫停在俄服務。另據統計，俄羅斯目前約有6300億美元的外匯存底，估計約一半將被西方凍結。

俄羅斯入侵烏克蘭一個月 一夜回到蘇聯時代 2022年3月14日，俄羅斯人最後一次吃麥當勞。除了這家象徵西方資本主義的快餐店之外，蘋果、微軟、波音、豐田、星巴克、可口可樂、迪士尼、Netflix、宜家、優衣庫、任天堂等國際知名企業都相繼宣布暫停俄國業務，讓俄羅斯一夜之間回到30年前的蘇聯時代。俄羅斯政府威脅對撤出企業「反制裁」，把這些公司在俄資產收歸國有、強行拍賣。

俄羅斯入侵烏克蘭一個月 假新聞 網上充斥戰事的假新聞，俄羅斯的官方宣傳也引起該國新聞界反彈，當地多家媒體湧現辭職潮。2022年3月14日，俄羅斯最大國營電視台《第一頻道》女編輯奧夫相尼科夫（Marina Ovsyannikova）闖入直播室，高舉反戰海報指「不要相信這些宣傳，他們在這裡說的都是謊言，俄羅人反對戰爭」，她事後遭罰款3萬盧布，还将面临司法追究。







关于乌克兰街道更名的错误说法

说法：娜莫娃称，“班德拉支持者”在乌克兰掌权后，“摧毁苏联士兵的纪念碑，以纳粹罪犯的名字重新命名乌克兰城市的街道”。

DW事实核查：具误导性。

事实上， 作为2015年通过的去共产主义化项目的一部分，在乌克兰确实有苏维埃纪念碑被拆除，街道被重新命名，通过这种方式来处理政治历史，建立乌克兰的国家认同。

去共产主义化并不是右翼势力推出的项目，而是由许多政党和公民共同推动。乌姆兰德以乌克兰的悲惨历史作出解释：“在乌克兰，共产主义首先会被与斯大林主义联系在一起，尤其会让人联想起1930年代初的饥荒。当时有200万至300万人饿死，多数乌克兰观察家视其为种族灭绝。”

街道都以“纳粹罪犯”的名字命名也是错误的说法。相反的，乌克兰是以自由斗士的名字命名街道，例如班德拉，而他们曾经在一段时期与第三帝国合作。乌姆兰德认为，“这在某些方面有问题”，是一种“选择性的历史观”。“但他们是在争取乌克兰独立的抗争中牺牲，因此以更名的形式作为纪念。”

战火下的乌克兰: 贫困、动荡、血腥与逃亡 战争时间越长 贫困程度越深 图中，基辅一位老妇人在她被毁的房子里：乌克兰人民已经感受到了战争的严重后果。根据联合国的估计，如果俄罗斯的入侵持续下去，乌克兰大约90%人口可能在未来12个月内受到贫困的影响。乌克兰的经济可能会倒退近20年。

战火下的乌克兰: 贫困、动荡、血腥与逃亡 饥饿之下开始抢劫 这里是乌克兰第二大城市哈尔科夫，一些饥饿的人抢劫了这里的一个购物中心。目前，乌克兰东北部和东部的哈尔科夫、切尔尼戈夫等城市的情况很不稳定。居民们面临着持续的炮击以及空袭。

战火下的乌克兰: 贫困、动荡、血腥与逃亡 出生在黑暗的地下室 尽管俄罗斯方面声称只攻击军事目标，但每天都有平民伤亡和民宅被毁的报道。因为许多医院被炸毁，一些孕妇不得不在位于地下、临时搭建起来的设施中分娩。图中是哈尔科夫的一个产科病房地下室，一位母亲正抱着她的新生儿。

战火下的乌克兰: 贫困、动荡、血腥与逃亡 被摧毁的城市 乌克兰港口城市马里乌波尔遭遇俄军轰炸已接近四周，这个被围困的城市已经无法居住。据该地城市管理部门称，80%的公寓已经被摧毁。从该市的许多图片中可以看出，到处是被摧毁、烧毁的居民楼。

战火下的乌克兰: 贫困、动荡、血腥与逃亡 听任侵略者摆布 那些想离开被围困的马里乌波尔的人必须依靠人道主义通道。而俄罗斯分离主义分子也控制着邻近的顿涅茨克，他们监视着逃亡路线，只对希望离开被围困城市的非武装平民开放。

战火下的乌克兰: 贫困、动荡、血腥与逃亡 跑得越远越好 图中的这个年轻人已经从马里乌波尔逃到了乌克兰西部的利沃夫。他的母亲正在那里等着他。俄罗斯军队也已经炮击利沃夫。对于许多难民来说，利沃夫是他们前往欧盟邻国的的一个中转站。

战火下的乌克兰: 贫困、动荡、血腥与逃亡 俄罗斯的“战争罪行” 由于俄罗斯对乌克兰平民的攻击，一些西方政治家指责俄罗斯犯下“战争罪行”。这其中包括德国外长贝尔博克和欧盟外交政策负责人博雷尔。博雷尔3月21日表示，俄罗斯正在摧毁乌克兰，完全不尊重战争规则。

战火下的乌克兰: 贫困、动荡、血腥与逃亡 哀悼逝者 这是乌克兰西部城市利沃夫的阵亡士兵葬礼上。迄今为止，也有许多平民丧生。据联合国人权事务高专办统计，截至3月20日，在乌克兰已经有2361名平民伤亡，其中902人死亡，1459人受伤。而实际数字可能还要高得多。

战火下的乌克兰: 贫困、动荡、血腥与逃亡 超过350万人逃离乌克兰 持续轰炸也迫使成百上千万人踏上逃亡之路。联合国方面3月21日警告，自俄罗斯2月24日入侵以来，已有超过1000万乌克兰人失去家园，几乎占该国人口的四分之一。国际移民组织表示，这其中包括大约650万在乌克兰国内流离失所的男女老少。根据联合国难民署的数据，近350万人逃往他国，成为难民。

战火下的乌克兰: 贫困、动荡、血腥与逃亡 现在怎么办？ 在俄罗斯对基辅的一次炮击后，一名店员开始清理其受损的店铺，这看起来像是无望的努力。这家店铺何时能重新开业？日常生活何时才能重启？这一切目前都没有答案。



否认攻击平民

说法：娜莫娃称，“俄罗斯军事特别行动的目的不是摧毁乌克兰人民”，而是针对“对邻国构成威胁”的“新纳粹”。

DW事实核查：错误。

自俄罗斯发动侵略以来，俄军不断攻击住宅区，造成大量平民死亡。基辅、马里乌波尔或哈尔科夫都有居民区受到攻击。不仅是乌克兰方面，独立观察方也通报了这样的情况：据联合国难民事务高级专员的统计，已有977名乌克兰平民死亡，超过1500人受伤，多数是“因远程爆炸性武器造成”。据信实际死亡数字要高出许多。独立调查研究网络Bellingcat和人权组织Truth Hound都记录了战争罪行和针对乌克兰平民的攻击事件。

俄罗斯否认针对住宅或医院等民用目标发动攻击，但最新的联合国决议呼吁“俄罗斯联邦立即停止对乌克兰的敌对行动，特别是针对平民和民用设施的所有攻击”。

关于新纳粹分子在乌克兰掌权的说法，如上所述，毫无任何依据。所谓的乌克兰的“法西斯”领导人也没有对包括俄罗斯在内等邻国构成危险。与此同时，俄罗斯政府在后苏联国家传播的法西斯主义和纳粹主义的说法并不新鲜。

政治学者乌姆兰德表示：“早在1922年，俄罗斯军队干预摩尔多瓦境内冲突的理由是，基希涅夫新政府比党卫军更糟。”

“这样的说辞在过去30年间不断发展，所以事实上阻碍俄罗斯争取霸权的一切，都被描述为法西斯主义。”

结论：

娜莫娃用一系列虚假陈述反驳阿诺·施瓦辛格。她的论点与俄罗斯的国家宣传一致，在关键点上缺乏任何事实依据。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。