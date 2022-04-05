事实核查：为什么这些乌军的“战功”并非事实？

（德国之声中文网）在战时，某一方的支持者会分享 "军事成功 "的战斗画面视频，通常会配上音乐。除了传播这种明显暴力内容的道德和伦理问题外，还有另一个问题：这种视频往往显示的战争画面来自完全不同的冲突。本篇DW事实核查研究了正在进行的俄乌战争中的一个例子，看看它与发布该视频的账户所声称的情况是否相符。我们还将分享我们用来验证相关视频的方法和工具。

有视频显示：一个拥有超过45万粉丝的支持乌克兰武装部队的非官方推特账号（@ArmedForcesUkr）描述为包含“乌克兰武装部队领土防卫队的热门歌曲”。他们用贬义词“半兽人”来形容俄罗斯士兵。该视频包含16个独立的爆炸、死亡和破坏场景，大部分来自无人机袭击，但也有路边炸弹和狙击手袭击。

剪辑与欢快的音乐相匹配，其中有一个孩子的声音唱着“啦啦啦，杀了俄国佬”，这是对俄罗斯人的种族诽谤。

但它真反映了乌克兰军队的“战功”吗？

评定：有误导性

DW试图识别该片段中使用的16个视频来源，发现其中6个绝对不是来自2022年俄乌战争。事实上，一个所谓的乌克兰军事力量的场景实际上显示了俄罗斯狙击手在作战。其余10个事件可能是真实的，但无法100%核实。

谨防非官方账户发布的“官方”影片

用户@ArmedForcesUkr的账号没有经过推特的官方验证。这种情况下对于这类账号发布的信息需要格外的谨慎。该视频的第一个和最后一个场景于2020年10月首次出现在数字平台上，当时正值阿塞拜疆和亚美尼亚之间的战争。至少有一个场景可以追溯到阿塞拜疆官方的军事录像，即土耳其产的拜拉克塔尔（Bayraktar）无人机的攻击，值得注意的是乌克兰也使用这种无人机来对付俄罗斯军队。

这段录像经过裁剪，已经失去了原有的清晰度，这可能是因为它被频繁分享，或者是因为制作者想隐藏其来源。

这段26秒的夜视镜头可能是在2020年2月由一个俄罗斯账户 "milinfolive "在VKontakte和Telegram等社交媒体平台上首次发布。该帖子将这段录像描述为俄罗斯驻叙利亚特种部队的作品。根据该账户的说法，这段录像是由国防部发布的（见截图）。

这是视频中唯一显示人们被近距离射击的画面，而不是被无人机导弹瞄准的画面。

视频超过三分之一的内容是虚假的

在42秒的短片中，仅有27秒可以找到2022年2月俄罗斯入侵乌克兰后才出现在网络上的视频来源。其中一些带有@polkazov的水印，可以追溯到乌克兰亚速营的媒体运作。这些片段声称显示了2022年3月中旬乌克兰军方对被困城市马里乌波尔的发起的反击。

一些片段似乎来自乌克兰武装部队在YouTube上发布的2022年3月18日赫尔松附近无人机袭击的视频资料汇总。另一个显然展示反坦克导弹袭击的场景是由乌克兰国家安全、国防和情报委员会的一名成员尤里-米西亚金（Yuriy Misyagin）于2022年3月27日发布在Telegram上的。

追踪原始视频

DW验证了@ArmedForcesUkr帖子中的素材，使用反向图像搜索每个场景的截图来定位视频的上传来源。然后我们比较了有关视频的首次出现时间，以确定它们是否早于2022年俄罗斯入侵乌克兰的时间。对于这项任务，有几个有用的网站，如TinEye和Yandex Visual Search，以及RevEye这样的浏览器插件。

热门视频中 视觉冲击力往往战胜了真相



在@ArmedForcesUkr的视频中，许多推特用户立即评论说该片段包含非乌克兰的镜头。然而，在撰写本报告时，该视频已被浏览超过16万8千次，大多数用户都在为其内容点赞。

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