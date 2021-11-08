 事实核查：中国对气候变化究竟负有多大责任？ | 科技环境 | DW | 02.11.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

事实核查：中国对气候变化究竟负有多大责任？

目前，中国的二氧化碳排放量多于任何其它国家。对很多人来说，结论很明显：中国对气候变化负有巨大责任。但若仔细观察便会发现，问题并不那么简单。

Faktencheck Serie Klimamythen | China

（德国之声中文网） 根据牛津大学"我们的数据世界 "（Our World in Data）网站提供的数据，从2008年以来，中国在温室气体二氧化碳的年排放量方面一直超过美国。2019年，中国排放了102亿吨二氧化碳，几乎是美国（53亿公吨）的两倍，占全球排放总量近28%。 

然而，净排放量本身并不足以将气候变化归咎于中国。 

人均二氧化碳排放量给出另一幅图像

为得到不同认知，值得看一下人均二氧化碳排放量。如果将2019年全球碳项目数据和《我们的数据世界》结合起来看，众多加勒比岛国和海湾国家居前。美国排名第14位，人均二氧化碳排放量超过16吨。中国的人均排放量为7.1吨，还不到这个数字的一半，排名第48位。

但这也只是一个缩影。涉及二氧化碳，重要的是需要知道，从人类角度看，这种气体可在大气中残留极久。德国联邦环境局指出，整个分解过程长达数十万年。海洋、森林可相当迅速吸收部分气体。但根据国际研究项目 "全球碳预算"（Global Carbon Budget），自1850年以来，人类排放的二氧化碳有40%留在了大气中。挪威气候研究机构CICERO的科学家安德鲁（ Robbie Andrew）是该研究项目的参与者之一。

Infografik CO2-Emissionen nach Land 2019 EN

中美印德年排放量（上）以及7国人均排放量（下）

历史上的排放是决定性的 

专家们指出，要了解人为气候变化的原因，重要的是研究历史上的排放。很明显，尽管截至2019年，中国是第二大二氧化碳排放国，但自1750年以来，其排放总量是2200亿吨，仅是美国（4100亿吨）的一半多一点。德国的历史排放量为920亿吨，排名第四，仅次于俄罗斯，高于英国。

安德鲁指出，中国很晚方开始排放大量二氧化碳。或者，用科学家的另一句话来说就是："所以，事实上，中国不是这个问题的始作俑者。"

Infografik sämtliche CO2 Emissionen EN

全球碳排放占比

生产者和消费者 

安德鲁也指出，还有一点，在标准统计中被忽略了，但它对责任问题很重要。想一想，人们所用的物品中，有多少贴有 "中国制造 "的标签？电热水壶？花园里的塑料椅子？笔记本电脑？即使使用该产品的是你们，在生产过程中排放的温室气体便该由中国、而非你们国家负责？迄今，统计数据通常基于生产者原则而非消费者原则制出。

全球化的一部分是：尤其是北半球国家将生产过程外包出去。一旦将这一点计入在内，人们得到的便是另一幅图像。

正如安德鲁所解释的那样，对中国来说，就在不到15年前，这种影响甚至更大。在2000年代中期，出口商品约占中国排放量的五分之一。但安德鲁预计，这一现象的重要性未来将持续减少，因为， "中国经济中为出口而生产的份额在整个经济中的比重越来越小。" 

今年早些时候，来自荷兰和德国研究机构的3名学者提出了一个方案：二氧化碳排放的责任应依据经济使用由消费者和生产者分担。

我们是否审视了所有方面？ 

既然说到全球化，那么不能不看到，国际航运和航空旅行通常并不显示在各国统计数据中，而是单独列出。因此，运输你的笔记本电脑不会影响中国或你所在国家的二氧化碳预算。 

由此而言，在我们谈论气候变化的责任时，单一国家或许根本就不是恰当的计算基准？运输是排放的一个重要因素。2018年，所有航运业在人为二氧化碳排放中约占2.9%。2019年，民用航空所占份额与此类似，略高于2%。

非赢利环境组织"保护国际"（Conservation International）的拉加夫（Shyla Raghav）指出，国家这一模式有其弱点。但她也提醒说："挑战是，其他选项是什么？" 

深圳一集装箱码头--航运是全球碳排放大户

深圳一集装箱码头--航运是全球碳排放大户

还有一个问题是：涉及气候变化的责任问题，我们是否太过注意了二氧化碳这一种温室气体？两位专家都认为，不是的，毕竟，二氧化碳是导致我们星球变暖的最大因素。尽管如此，两人都认为，未来要遏制气候变化，不应忽视其它气体。甲烷便在其中扮演重要角色。它在农畜生产中产生，例如众所周知的牛放屁和打嗝，或者在水利压裂和石油生产过程中逃逸。

结论：问题复杂  

DW.COM

建筑工地产生碳排放，造成污染空气。不少城市、开发商和建筑机械制造商正在寻求更清洁的替代方案。

全球最大排放国中国在去年的联合国会大会上承诺2060年达成碳中和。如此雄心勃勃的目标是否能获得实现？

拜登与40国领导人针对气候议题举行线上峰会。除了美国与英国有其极具野心的目标，中国国家主席习近平也宣布，中国将严格控制煤炭消费量，他同时称发达国家应该在应对气候变化问题上“切实帮助发展中国家”，强调“要重信守诺，不要言而无信”。

中国的年度温室气体排放量首次超过了所有发达国家的总和，这是美国智库荣鼎集团得出的结论。然而，若从历史角度看，中国人制造的环境垃圾尚远远少于西方人。

让我们回到起点。"保护国际"专家拉格夫总结说，"我们的确不能把责任都归咎于中国"。不过，她也强调，作为最大排放国，在与气候变暖斗争中，中国在适度责任分担方面扮演着关键角色。

安德鲁则认为，气候变化的责任问题不能仅从赤裸裸的数字中得到解答。他还关注另一个层面，即规范性问题："中国能以不同方式发展么？若中国不使用所有可用的煤，会是什么样子？" 或者从地理条件上说，中国缺乏利用水电的可能，这也可以用来指责中国吗？安德鲁总结道："涉及责任和指责，问题非常复杂。"　毕竟，中国已经制定了到2060年实现碳中和的目标。

（此文为德国之声对关于气候变化的神话作事实核查系列文章之一。）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

  • People ride bikes side by side in Hamburg

    怎样在2021年过上“绿色生活”？

    无车出行

    别开车啦，坐公交或者骑自行车吧——哪怕一周只骑一天。交通运输的二氧化碳排放量占总排放量的五分之一，其中最大的贡献者是汽车和公交。根据能源需求解决方案研究中心(CREDS)的数据，无车出行平均每人每年可节省2.04吨二氧化碳当量。

  • A plane flying through the sky

    怎样在2021年过上“绿色生活”？

    少坐飞机

    当你长途旅行时，多乘坐火车，少坐飞机。航空业产生的碳排放量占全球总排放量的2.5%。根据CREDS的数据，每人每年少坐一次长途返程航班，可节省1.68吨二氧化碳当量。如果你无法避免坐飞机，那就多向可持续发展项目捐款来“赎罪”吧。

  • Cows stand in a row in a pasture

    怎样在2021年过上“绿色生活”？

    少吃肉

    少吃红肉，改吃白肉，最好吃素。食品生产的碳排放量约占全球排放量的四分之一——其中肉类和乳制品行业是主要贡献者。2018年的一项研究发现，生产一公斤牛肉会排放60公斤的温室气体。同样的食物产量，家禽的排放量为6公斤，豌豆的排放量仅为1公斤。

  • Food discarded in a dumpster

    怎样在2021年过上“绿色生活”？

    减少浪费

    根据联合国的数据，全球生产的粮食中约有三分之一被丢弃或浪费，造成了高达10%的碳排放。这些食物垃圾被填埋和腐烂时，又会产生强效温室气体甲烷。因此，你可以只买你需要的食品，吃不完放到冰箱下顿再吃。

  • A man waters flowers on his balcony with a watering can

    怎样在2021年过上“绿色生活”？

    种花种草

    还是要剩饭？那就埋起来堆肥，然后用来在阳台或者花园里种些花花草草。你不需要太多的空间，一样可以种植蔬菜，这样就可以减少碳排放了。种点昆虫友好型植物，还能招蜂引蝶。

  • A woman walks past an H&M store where clothes are on display

    怎样在2021年过上“绿色生活”？

    不赶快时尚

    少买衣服，也是对环境的贡献。一定要买，那就逛逛二手店。根据联合国的数据，时尚行业产生的碳排放量约占全球排放量的10%。其中一个主要的罪魁祸首就是 "快时尚"——廉价而新潮的衣服，刚刚买来就发现已经不再流行了。


相关内容

A man walks past a newspaper kiosk in Hong Kong on January 12, 2015. Firebomb attacks early on January 12 on the Hong Kong home and office of pro-democracy newspaper tycoon Jimmy Lai have triggered new fears over the safety of outspoken media figures in the city. AFP PHOTO / Philippe Lopez (Photo credit should read PHILIPPE LOPEZ/AFP/Getty Images)

德语媒体:为什么要批评中国? 08.11.2021

《新苏黎世报》刊发评论指出，认为读者不应当单纯地认定西方记者是在恶意抹黑中国，因为民主国家的新闻媒体的主要职责本来就是批评，而非赞美。《世界报》则批评说，如果中国不加大减排力度，那么其历史碳排放总量也会很快超越西方。

HUAINAN, CHINA - JUNE 16 2017: A Chinese state owned coal fired power plant is seen near a large floating solar farm project under construction by the Sungrow Power Supply Company on a lake caused by a collapsed and flooded coal mine on June 16, 2017 in Huainan, Anhui province, China. The floating solar field, billed as the largest in the world, is built on a part of the collapsed Panji No.1 coal mine that flooded over a decade ago due to over-mining, a common occurence in deep-well mining in China's coal heartland. When finished, the solar farm will be made up of more than 166,000 solar panels which convert sunlight to energy, and the site could potentially produce enough energy to power a city in Anhui province, regarded as one of the country's coal centers. Local officials say they are planning more projects like it, marking a significant shift in an area where long-term intensive coal mining has led to large areas of subsidence and environmental degradation. However, the energy transition has its challenges, primarily competitive pressure from the deeply-established coal industry that has at times led to delays in connecting solar projects to the state grid. Chinaâs government says it will spend over US $360 billion on clean energy projects by 2020 to help shift the country away from a dependence on fossil fuels, and earlier this year, Beijing canceled plans to build more than 100 coal-fired plants in a bid to ease overcapacity and limit carbon emissions. Already, China is the leading producer of solar energy, but it also remains the planetâs top emitter of greenhouse gases and accounts for about half of the worldâs total coal consumption. (Photo by Kevin Frayer/Getty Images)

德语媒体：过早的掌声 02.11.2021

2020年9月，中国党和国家领导人习近平在联大视频讲话中表示：“中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。” 习近平的承诺曾赢得国际社会一片掌声。

Schornstein des Müllheizkraftwerk Essen-Karnap, eine von RWE betriebene Müllverbrennungsanlage im Essener Stadtteil Karnap. NRW, Deutschland, Europa.

地球暖化程度？11张图读懂气候危机 05.11.2021

联合国在格拉斯哥举行的气候大会让气候危机再次成为人们的关注焦点。DW统整了其中最重要的数据。来看看与过去相比，地球发生了哪些改变。

广告

经济纵横

Katherine Tai

美中贸易协议：中国未达标 戴琪仍稱谈判有进展

距离2021年结束剩不到两个月，中国仅达贸易协议承诺目标的六成。外界关心中国若未履行承诺，华府会有什麽行动，美国贸易代表戴琪也对此发表谈话。  

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  