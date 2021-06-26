事实核查：中国对气候变化究竟负有多大责任？

（德国之声中文网） 根据牛津大学"我们的数据世界 "（Our World in Data）网站提供的数据，从2008年以来，中国在温室气体二氧化碳的年排放量方面一直超过美国。2019年，中国排放了102亿吨二氧化碳，几乎是美国（53亿公吨）的两倍，占全球排放总量近28%。

然而，净排放量本身并不足以将气候变化归咎于中国。

人均二氧化碳排放量给出另一幅图像

为得到不同认知，值得看一下人均二氧化碳排放量。如果将2019年全球碳项目数据和《我们的数据世界》结合起来看，众多加勒比岛国和海湾国家居前。美国排名第14位，人均二氧化碳排放量超过16吨。中国的人均排放量为7.1吨，还不到这个数字的一半，排名第48位。

但这也只是一个缩影。涉及二氧化碳，重要的是需要知道，从人类角度看，这种气体可在大气中残留极久。德国联邦环境局指出，整个分解过程长达数十万年。海洋、森林可相当迅速吸收部分气体。但根据国际研究项目 "全球碳预算"（Global Carbon Budget），自1850年以来，人类排放的二氧化碳有40%留在了大气中。挪威气候研究机构CICERO的科学家安德鲁（ Robbie Andrew）是该研究项目的参与者之一。

历史上的排放是决定性的

专家们指出，要了解人为气候变化的原因，重要的是研究历史上的排放。很明显，尽管截至2019年，中国是第二大二氧化碳排放国，但自1750年以来，其排放总量是2200亿吨，仅是美国（4100亿吨）的一半多一点。德国的历史排放量为920亿吨，排名第四，仅次于俄罗斯，高于英国。

安德鲁指出，中国很晚方开始排放大量二氧化碳。或者，用科学家的另一句话来说就是："所以，事实上，中国不是这个问题的始作俑者。"

生产者和消费者

安德鲁也指出，还有一点，在标准统计中被忽略了，但它对责任问题很重要。想一想，人们所用的物品中，有多少贴有 "中国制造 "的标签？电热水壶？花园里的塑料椅子？笔记本电脑？即使使用该产品的是你们，在生产过程中排放的温室气体便该由中国、而非你们国家负责？迄今，统计数据通常基于生产者原则而非消费者原则制出。

全球化的一部分是：尤其是北半球国家将生产过程外包出去。一旦将这一点计入在内，人们得到的便是另一幅图像。

正如安德鲁所解释的那样，对中国来说，就在不到15年前，这种影响甚至更大。在2000年代中期，出口商品约占中国排放量的五分之一。但安德鲁预计，这一现象的重要性未来将持续减少，因为， "中国经济中为出口而生产的份额在整个经济中的比重越来越小。"

今年早些时候，来自荷兰和德国研究机构的3名学者提出了一个方案：二氧化碳排放的责任应依据经济使用由消费者和生产者分担。

我们是否审视了所有方面？

既然说到全球化，那么不能不看到，国际航运和航空旅行通常并不显示在各国统计数据中，而是单独列出。因此，运输你的笔记本电脑不会影响中国或你所在国家的二氧化碳预算。

由此而言，在我们谈论气候变化的责任时，单一国家或许根本就不是恰当的计算基准？运输是排放的一个重要因素。2018年，所有航运业在人为二氧化碳排放中约占2.9%。2019年，民用航空所占份额与此类似，略高于2%。

非赢利环境组织"保护国际"（Conservation International）的拉加夫（Shyla Raghav）指出，国家这一模式有其弱点。但她也提醒说："挑战是，其他选项是什么？"

还有一个问题是：涉及气候变化的责任问题，我们是否太过注意了二氧化碳这一种温室气体？两位专家都认为，不是的，毕竟，二氧化碳是导致我们星球变暖的最大因素。尽管如此，两人都认为，未来要遏制气候变化，不应忽视其它气体。甲烷便在其中扮演重要角色。它在农畜生产中产生，例如众所周知的牛放屁和打嗝，或者在水利压裂和石油生产过程中逃逸。

结论：问题复杂

让我们回到起点。"保护国际"专家拉格夫总结说，"我们的确不能把责任都归咎于中国"。不过，她也强调，作为最大排放国，在与气候变暖斗争中，中国在适度责任分担方面扮演着关键角色。

安德鲁则认为，气候变化的责任问题不能仅从赤裸裸的数字中得到解答。他还关注另一个层面，即规范性问题："中国能以不同方式发展么？若中国不使用所有可用的煤，会是什么样子？" 或者从地理条件上说，中国缺乏利用水电的可能，这也可以用来指责中国吗？安德鲁总结道："涉及责任和指责，问题非常复杂。" 毕竟，中国已经制定了到2060年实现碳中和的目标。

（此文为德国之声对关于气候变化的神话作事实核查系列文章之一。）

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