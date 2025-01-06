事实核查：万斯关于选项党和纳粹的说法是错误的

美国共和党候任副总统万斯称，在德国过去最坚决抵抗纳粹的地区，选择党取得最大成功。是这样吗？

（德国之声中文网）先是马斯克，现在是万斯：德国即将大选之际，美国传出对德国右翼选项党（AfD）的支持之声。世界首富马斯克以及美国候任副总统万斯的言论引起极大争议。

万斯不仅批评美国媒体将德国选择党描述为接近纳粹，他还声称这一右翼民粹主义政党在德国最坚决抵抗纳粹的地区最受欢迎。是这样吗？

万斯的贴文 图像来源: X/JD Vance

德国之声事实核查：错误。

首先，《纽约时报》或福克斯新闻等美国媒体有时确实将德国选项党与国家社会主义联系在一起。这也是因为选项党本身有时也会使用国家社会主义口号。例如，2021年，曾担任历史教师的选项党政客比约恩·霍克（Björn Höcke）因公开使用国家社会主义被禁止的口号 “一切为了德国”而被判处罚金。

此外，选项党的一些地区分支及其青年组织被认定为右翼极端主义，选项党自身则被认定为有右翼极端主义嫌疑。该党党首魏德尔（Alice Weidel）将5月8日德国从纳粹统治下获得解放的周年纪念日成为自己国家的失败日。

选项党在德东特别受欢迎

现在，候任美国副总统万斯声称，选项党在德国最坚决抵抗纳粹的地区最受欢迎。然而，他没有为此提供任何证据——正如我们的研究表明，他的说法也是错误的。

目前，2025年德国联邦大选即将举行之际，大多数民调是调查全国的整体状况，而非各地区的情况。在2021年上一次联邦选举中，选项党在图林根州、萨克森-安哈尔特州和萨克森州部分地区凭借选票上的第二票获胜。德国大选的选票中，第二票决定一个政党在德国联邦议会获得多少议席。总体而言，这一趋势在所谓新联邦州（梅克伦堡-前波美拉尼亚、勃兰登堡、萨克森-安哈尔特、萨克森和图林根），即前东德地区尤其强劲。

在德国2024年6月欧洲选举的结果中，也看到类似的状况。当时，选项党在德东地区也特别成功。在梅克伦堡-前波美拉尼亚、勃兰登堡、萨克森-安哈尔特、萨克森和图林根，选项党获得至少27%的选票，成为这些联邦州中获得选票最多的政党。在整个德国，选项党获得了15.9%的选票。

在这些联邦州的上次州议会选举中，选择党的表现也尤为强劲。

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为什么万斯的说法是错误的

希特勒的政党——国家社会主义德国工人党（NSDAP）于1933年上台。1932年11月6日，希特勒上台前的最后一次国会选举中，国家社会主义德国工人党以33.1%的得票率成为最强势力。

如果看一下1932年11月各地区的选举结果，会发现纳粹党在德国大部分地区获得最多选票，包括德国东部以及今天许多人投票给选项党的地区，——但在德国许多其它地区也是如此。

研究与万斯的说法相矛盾

1933年3月的德国国会选举中，国家社会主义德国工人党实力更为强大，在大多数选区获得了最多的选票，其中德国北部和东部是其据点。然而，这次选举历来被描述为不自由，因为纳粹党及其支持者大规模恐吓选民，有时甚至使用暴力。

因此，万斯关于选项党受青睐地区曾最强力抵抗纳粹的说法是错误的。

慕尼黑大学研究者哈格迈斯特（Felix Hagemeister）在接受德国之声采访时表示：“我们的研究与这一说法相矛盾。”他参与的研究分析了选项党获得大量选票的社区与1933年投票给纳粹党的社区之间的地理联系。

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地理联系在德东尤为明显

哈格迈斯特说，从地理上看，1933年纳粹党受到大力支持的社区，如今选项党也获得了很高的支持率。但哈格迈斯特强调说 ：“谈论因果关系是错误的。”这更多是与连续性有关，将右翼倾向代代相传。 “有研究表明，孩子们倾向于采纳父母的态度，”他补充道。

在东德，这种地理联系在当时国家社会党得到大力支持的地区和今天选择党受到支持的地区之间尤其明显。但在德国西部也存在这种相关性。

尽管如此，在将1930年代的选举结果与现今的选举结果进行比较时，尤其是当涉及到国家社会主义德国工人党和选项党时，仍必须十分谨慎。例如，联邦政治教育中心的作者博斯（Christian Booß）写道，不应将选项党的选民与80多年前国家社会主义德国工人党的选民以及将两个政党进行比较。

例如，2024年的一项分析表明，选项党的投票率部分归因于社会经济差异，即某些地区人们的生活条件，在一定程度上也影响了他们的投票行为。此外，文化和思想特征也有关。

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