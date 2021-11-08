 事关重大议题 中俄领导人仅视讯参加G20峰会 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.10.2021

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时政风云

事关重大议题 中俄领导人仅视讯参加G20峰会

本年度在罗马举行的二十国集团峰会，议程包括气候保护、跨国企业税、新冠疫情等重大话题。而大国之间的地缘政治较量，也对此次峰会构成了重大影响。

Italien Rom | G20 Gipfel | Gruppenfoto

亲自赴会的领导人合影

(德国之声中文网) 今年峰会的主旨是"人民、星球、繁荣"。二十个工业国的高官在此前几个月已经做了大量的准备工作，本周末的峰会则轮到了各国最高领导人来拍板决定重大议题。

在东道主意大利看来，此次峰会最重要议题之一就是气候保护。然而，各国环境部长以及能源部长在峰会前并没能就更严格的减排目标达成共识。德国联邦环境部国务委员弗拉斯巴特(Jochen Flasbarth)透露，峰会前的谈判进行得非常艰难，中国、印度、俄罗斯等新兴工业国在化石燃料问题上和西方传统工业国还有着巨大分歧；按照当前趋势，很有可能在2030年前，全球升温幅度就会达到1.5摄氏度。

根据测算，G20国家的碳排放总量占到了全球的80%。而各国现有的减排承诺，尚不足以达到2015年《巴黎气候协定》确立的全球升温不超过2摄氏度之目标。更为严格的气候保护目标，同样也是本周末开幕的苏格兰联合国气候峰会的核心议题。

据英国首相约翰逊透露，他在10月29日与习近平通电话时，试图说服后者在2025年前实现碳排放逐年下降的目标。目前中国政府的气候保护时间表是2030年前碳排放达到峰值，然后开始逐年下降。约翰逊对媒体表示，习近平并没有正面回应他的说服工作，而是强调中国能源依然非常依赖煤炭。而约翰逊则再次对习近平表示，英国对煤炭的依赖度已经从2008年的40%下降到当前的1%，"中国应当拥抱能够加速绿色能源转型的新科技。"

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气候变迁成20国会议关键议题。根据路透社取得的公报草案，各国同意将暖化限制定为1.5度以下，比巴黎协议的2度来得低。但草案也暗示，各国在许多遏止暖化的目标时程上仍须谈判。而中国向联合国提交的最新减排计划，被认为“令人失望”。

世界气候峰会周日（10 月 31 日）在格拉斯哥开幕。届时，众人也会将目光投向中国。中国目前是世界最大的二氧化碳排放国，就人均排放量而言也超过欧盟。

拜登与习近平何时将会面？10月底在罗马举行的20国峰会原本被视为一个契机。不过，据香港《南华早报》报道，两人在罗马面对面会谈的前景已经渺茫。

疫情、税率、阿富汗 事事棘手

今年G20峰会的另一大议题是新冠疫情。在今年5月的"全球健康峰会"上，欧盟委员会主席冯德莱恩(Ursula von der Leyen)指出，今后如果再出现传染病疫情，停止重要防疫物资出口、阻断跨国供应链等现象绝对不能再现。

在峰会上，习近平表态支持暂时冻结新冠疫苗专利，而欧盟方面则已经承诺将向欠发达国家援助1亿剂新冠疫苗。然而，现状却是：西方发达国家已经启动了第三剂加强针接种工作，许多非洲国家民众还在苦苦等待第一针。联合国秘书长古特雷斯警告说，人类还远远没能战胜新冠疫情。

脸书、亚马逊、谷歌等跨国互联网巨头的企业税问题，同样是本届峰会的拉锯重点。此前，多个欧洲国家宣布针对这些企业开征"数字企业税"，引发了美欧之间的激烈争执，华盛顿甚至威胁要对欧盟产品加征报复性关税。国际经合组织(OECD)现在则提议，在全球范围内引入15%的最低企业税率。此外，这些美国跨国企业所赚取的利润，是否应该分给所在国一部分，而不是全部回流回美国，也将是G20峰会讨论的重点。

阿富汗的局势也在本届峰会的议程中。据联合国粮农署(UNFAO)的估计，超过一半的阿富汗民众将在11月之后无法获得足够的食物。G20国家不久前已经许诺在联合国框架下为阿富汗提供人道主义援助，其中包括德国方面承诺的6亿欧元援助。欧盟方面还将为接纳了数百万难民的阿富汗邻国提供援助。

同时，G20还将在反恐领域开展更为有效的协调。包括中国在内的多个国家都担心，美军撤离后，阿富汗重新变成恐怖主义滋生的温床。

China - Xi Jinping in Beijing

习近平不会飞赴罗马

中俄领导人为何不去罗马?

俄罗斯总统普京、中国国家主席习近平都宣布仅以视频方式参与此次G20峰会，不会亲自飞赴罗马，理由则是当前疫情不适合跨国旅行。不过，外界分析人士指出，俄罗斯与西方国家的紧张关系很可能也是普京不去罗马的重要原因。而外界原先期待的拜登与习近平在罗马会晤的场面现在也宣告落空。

慕尼黑安全会议主席、德国资深外交官伊辛格(Wolfgang Ischinger)指出，G20峰会的各主要议题上，中国都扮演至关重要的角色；没有中国的参与，全球多个危机都无法解决。伊辛格认为，亲自与会的领导人应当努力达成具有吸引力的协议，从而让缺席的领导人感到"真可惜我没能参加这次会议"。他指出，只有这样，才能让中俄两国今后更重视G20。"孤立中俄绝对不是正确的选项。"

按照计划，G20峰会将在10月31日晚间发布闭幕声明，随后，多名领导人将直接飞赴苏格兰格拉斯哥，参加同一天早些时候开幕的联合国气候峰会。

（德新社等）

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