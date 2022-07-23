“事关价值观传播”大众新总裁力挺新疆工厂

（德国之声中文网）尽管联合国方面近日提出了中国新疆地区严重侵犯人权的指控，但大众汽车的新总裁奥博穆（Oliver Blume）表示，希望继续大众新疆工厂的运营。

“这涉及到将我们的价值观带向世界，也带到中国，带到维吾尔地区”，奥博穆对德国媒体《周日图片报》说。他还强调，大众汽车为新疆人民提供了“安全、相对高薪的工作岗位”。

这位大众汽车新总裁也表示，重要的是大众在其三个主要销售市场——欧洲、北美和中国——都表现良好。在谈到对中国市场的依赖时，奥博穆说：“过去几十年里，我们在中国非常成功。未来，我们也要在中国保持强势地位。这就是我们要在创新技术上投资的原因。”奥博穆从9月1日开始执掌大众。

中国既是大众汽车的重要生产基地、供货方，也是大众极其重要的销售市场。德国大众与中国国企上汽集团的合资企业“上汽大众”从2013年起开始在新疆设厂生产。

大众新疆设厂 有什么见不得人？

大众新疆工厂在德国面对不少质疑和指责。德国金属业工会此前要求大众汽车从中国新疆地区撤出，表示该德国车企必须对侵犯人权的行为“公开表达明确立场”。今年6月底的一项民调也显示，德国多数消费者支持大众关闭新疆工厂。不过，这些都没有动摇大众的决定。

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中国当局被指在新疆设立“再教育营”，侵犯人权。本周，联合国人权高专巴切莱特（Michelle Bachelet）在其卸任前的最后一天（2022年8月31日）发布了针对中国新疆维吾尔自治区的人权报告，表示中国应对新疆发生的“严重侵犯人权行为”负责。报告说，“任意和歧视性地拘留维吾尔人和其他少数民族穆斯林的程度可能构成国际犯罪，特别是危害人类罪”。

多年来，一些人权团体和活动人士一直指责中国政府系统地压迫新疆维吾尔族和等穆斯林少数民族。中方则拒绝这些指责，称其为“谎言”。针对联合国人权高专的报告，北京称该报告“完全非法和无效”。

（法新社等）

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