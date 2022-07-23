 “事关价值观传播”大众新总裁力挺新疆工厂 | 经济纵横 | DW | 04.09.2022

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经济纵横

“事关价值观传播”大众新总裁力挺新疆工厂

新上任的大众汽车总裁奥博穆在接受媒体采访时表示，希望继续大众在新疆工厂的运营。他说，大众汽车为新疆人民提供了“安全并且相对高薪的工作”。大众因在面临人权侵犯指控的中国新疆地区设厂而在德国备受质疑。

迄今的保时捷总裁奥博穆(Oliver Blume)9月1日开始执掌大众，同时担任大众汽车和保时捷总裁

迄今的保时捷总裁奥博穆(Oliver Blume)9月1日开始执掌大众，同时担任大众汽车和保时捷总裁

（德国之声中文网）尽管联合国方面近日提出了中国新疆地区严重侵犯人权的指控，但大众汽车的新总裁奥博穆（Oliver Blume）表示，希望继续大众新疆工厂的运营。

“这涉及到将我们的价值观带向世界，也带到中国，带到维吾尔地区”，奥博穆对德国媒体《周日图片报》说。他还强调，大众汽车为新疆人民提供了“安全、相对高薪的工作岗位”。

这位大众汽车新总裁也表示，重要的是大众在其三个主要销售市场——欧洲、北美和中国——都表现良好。在谈到对中国市场的依赖时，奥博穆说：“过去几十年里，我们在中国非常成功。未来，我们也要在中国保持强势地位。这就是我们要在创新技术上投资的原因。”奥博穆从9月1日开始执掌大众。

中国既是大众汽车的重要生产基地、供货方，也是大众极其重要的销售市场。德国大众与中国国企上汽集团的合资企业“上汽大众”从2013年起开始在新疆设厂生产。

大众新疆设厂 有什么见不得人？

大众新疆工厂在德国面对不少质疑和指责。德国金属业工会此前要求大众汽车从中国新疆地区撤出，表示该德国车企必须对侵犯人权的行为“公开表达明确立场”。今年6月底的一项民调也显示，德国多数消费者支持大众关闭新疆工厂。不过，这些都没有动摇大众的决定。

更多阅读：柏林撤除担保后 大众坚持运营新疆工厂

中国当局被指在新疆设立“再教育营”，侵犯人权。本周，联合国人权高专巴切莱特（Michelle Bachelet）在其卸任前的最后一天（2022年8月31日）发布了针对中国新疆维吾尔自治区的人权报告，表示中国应对新疆发生的“严重侵犯人权行为”负责。报告说，“任意和歧视性地拘留维吾尔人和其他少数民族穆斯林的程度可能构成国际犯罪，特别是危害人类罪”。

多年来，一些人权团体和活动人士一直指责中国政府系统地压迫新疆维吾尔族和等穆斯林少数民族。中方则拒绝这些指责，称其为“谎言”。针对联合国人权高专的报告，北京称该报告“完全非法和无效”。

（法新社等）

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  • 7月24日，德国大众集团总裁迪斯(Herbert Diess)突然宣布将于9月1日辞职。公司同时也公布了新总裁的人选：目前的保时捷总裁奥博穆(Oliver Blume)。他将同时担任大众汽车和保时捷总裁。

    德国大众换帅 新总裁奥博穆何许人也?

    临危受命

    7月24日，德国大众集团总裁迪斯(Herbert Diess)突然宣布将于9月1日辞职。公司同时也公布了新总裁的人选：目前的保时捷总裁奥博穆(Oliver Blume)。他将同时担任大众汽车和保时捷总裁。

  • 奥博穆几年前就被认为是迪斯最有可能的接班人。和棱角分明、争议不断的迪斯相比，奥博穆的姿态低调、温和得多，以擅于迂回实现战略目标而著称。1968年出生的他，硕士毕业后一直在奥迪、西亚特、保时捷等大众子公司任职，并且在2015年出任保时捷总裁。

    德国大众换帅 新总裁奥博穆何许人也?

    钦定“太子”

    奥博穆几年前就被认为是迪斯最有可能的接班人。和棱角分明、争议不断的迪斯相比，奥博穆的姿态低调、温和得多，以擅于迂回实现战略目标而著称。1968年出生的他，不伦瑞克大学硕士毕业后一直在奥迪、西亚特、保时捷等大众子公司任职，并且在2015年出任保时捷总裁。

  • Oliver Blume Porsche

    德国大众换帅 新总裁奥博穆何许人也?

    电动先锋

    和迪斯相似，奥博穆也很早就意识到汽车产业的未来在于电动化，并且力推保时捷的电动转型进程。2021年，他宣布，保时捷将在5年时间内为电动汽车投资150亿欧元，力争在2030年前实现电动车型占保时捷销量80%之目标。和迪斯相比，奥博穆的这一表态略显温和：他至少还寻求部分保留传统内燃机技术，而迪斯则激进地表示，汽车产业的未来完全在于电动化。

  • 奥博穆从保时捷公司总裁升任大众集团总裁后，会否延续迪斯的激进电动车转型路线？不过，这位54岁的新掌门，首先要面对63岁迪斯留下来的一系列难题，首当其冲的就是大众集团电动车操作系统软件的研发阻碍。这也被认为是迪斯辞职的一大原因。

    德国大众换帅 新总裁奥博穆何许人也?

    诸多难题

    奥博穆从保时捷公司总裁升任大众集团总裁后，会否延续迪斯的激进电动车转型路线？不过，这位54岁的新掌门，首先要面对63岁迪斯留下来的一系列难题，首当其冲的就是大众集团电动车操作系统软件的研发阻碍。这也被认为是迪斯辞职的一大原因。

  • 导致迪斯辞职的另一大原因是劳资冲突。迪斯曾经多次表示，电动车转型不可避免地会让许多现有员工失业，导致工会激烈反弹，甚至发表公开信表示对集团总裁的不信任。而以温和、充满团队精神著称的奥博穆，则让各界对他领导集团转型充满了期待。

    德国大众换帅 新总裁奥博穆何许人也?

    工会期盼

    导致迪斯辞职的另一大原因是劳资冲突。迪斯曾经多次表示，电动车转型不可避免地会让许多现有员工失业，导致工会激烈反弹，甚至发表公开信表示对集团总裁的不信任。而以温和、充满团队精神著称的奥博穆，则让各界对他领导集团转型充满了期待。

  • 迪斯给奥博穆留下的另一个“麻烦”是大众集团的中国业务。中国市场占据了大众汽车总销量的四成多，但是自2019年起，大众在华销量就开始下滑，而且新的电动车型在中国市场并不讨人欢喜，明显不敌蔚来、比亚迪等中国本土电动车厂商，而且后者已经在进军欧洲市场。而大众新疆工厂面临的人权指控，也注定将伴随着奥博穆的任期。

    德国大众换帅 新总裁奥博穆何许人也?

    中国业务

    迪斯给奥博穆留下的另一个“麻烦”是大众集团的中国业务。中国市场占据了大众汽车总销量的四成多，但是自2019年起，大众在华销量就开始下滑，而且新的电动车型在中国市场并不讨人欢喜，明显不敌蔚来、比亚迪等中国本土电动车厂商，而且后者已经在进军欧洲市场。而大众新疆工厂面临的人权指控，也注定将伴随着奥博穆的任期。值得一提的是，奥博穆2001年获得了博士学位，是在上海同济大学攻读的。

  • Bildergalerie Detroit-Automesse

    德国大众换帅 新总裁奥博穆何许人也?

    不忘保时捷

    升任大众集团总裁后，奥博穆依然留任保时捷公司总裁。这家豪华车企计划在今年底上市，估值或可达800亿欧元。不过，当前股市震荡激烈，保时捷监事会还没有做出最终决策。

  • FOTOMONTAGE Finanzminister Lindner und Porsche-Chef Blume

    德国大众换帅 新总裁奥博穆何许人也?

    政商不分?

    当然，奥博穆本身也并非“洁白无暇”。就在几天前，德国电视二台爆料称，奥博穆在保时捷内部会议上对员工表示，本届德国联邦政府的联合执政协议中包含了发展合成燃料、保留内燃机技术的内容，保时捷对此“功不可没”，自民党主席林德纳当时“几乎无时不刻向我通报最新进展”。外界由此怀疑，奥博穆是在林德纳进行政治游说。奥博穆则予以否认，并对自己在内部会议上“措辞不当”表示抱歉。


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