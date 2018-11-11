事与愿违：塑料包装产量不减反增

（德国之声中文网）根据最新公布的数据，塑料包装制造业联合会估计，今年的产量应该会增加到450万吨，比去年增加3.9%，而相关产品的总销售额甚至会增加到155亿欧元，增长率高达5.1%

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该行业仍在从德国良好的经济景气中受益。目前来看，媒体关于塑料制品的负面报道和讨论并未对市场造成影响。其中塑料包装袋、购物袋、网兜和塑料饮料瓶的产量增长尤其明显。

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欧洲包装垃圾"冠军"

今年7月，德国环境署也曾公布数据，包装垃圾德国人均最多。2016年，德国平均每人制造220.5公斤，远远超过欧盟人均167.3公斤的水平。而这些包装垃圾的47%是由私人消费者造成的。

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德国环境署的负责人表示，为了节省原材料，德国应当加强垃圾的回收利用，包装材料也应当更多地采用可回收材料。"我们尤其应当避免包装垃圾的产生，在生产环节，就应当放弃那些毫无必要的包装材料。此外，还应鼓励可重复使用的包装材料，相对于一次性包装材料，可重复使用的包装材料显然更有利于生态环境的保护。"

雨涵 / 达扬（德新社，明镜在线）