 争论：如何看待新冠示威？     | 科技环境 | DW | 03.08.2020

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科技环境

争论：如何看待新冠示威？    

不戴口罩、不保持社交距离--上周六（8月1日），抗疫限制措施的反对者在柏林的示威抗议行动在政界拉响了警报。大流行瘟疫时期，集会自由的界限在哪里？ 

Deutschland Demonstration gegen Corona-Maßnahmen in Berlin (picture-alliance/dpa/C. Soeder)

就好像根本就没有新冠病毒这当子事!

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德国每日新增新冠病毒感染人数最近呈增长趋势，7月31日至8月1日新增确诊高达955人。然而，8月1日当天却有2万人在柏林举行反对新冠措施的抗议活动。由于许多示威者不保持社交距离、不戴口罩，警方解散了抗议集会，此过程中有18名警察受伤。

（德国之声中文网）成千上万人示威，就好像根本就没有新冠病毒这当子事：不戴口罩、摩肩接踵，密密麻麻，游经柏林。对戴口罩的过往路人，示威游行的参加者们大喊："拿掉口罩！"     就在当天，对这一行为的愤怒声音便已高涨。社民党双主席之一的埃斯肯（Saskia Esken）称他们是"新冠蠢货"；勃兰登堡州基民盟党团主席表示，"我们无法承受如此危险的荒唐行为"。  

"完全无法理解" 

多个政党的政治家们发出同样的声音，相关争议愈来愈激烈。联邦司法部长兰布雷希特（Christine Lambrecht，社民党籍）对《南德意志报》表示，示威自由是"一项特别重要的权利"，但为不危及他人，必须遵守抗疫限制措施。她称，对那些自以为是，对限制措施不屑一顾的示威者，她"完全无法理解"。     图文：联邦司法部长布雷希特     基民盟内政事务专家舒斯特尔（Armin Schuster）对此类形式的示威活动提出总体质疑，原因是，它们"危及公众"。舒斯特尔在《莱茵邮报》上表示，在他看来，"只在严厉得多的条件下允许或根本就不允许"此类集会才是恰当的。联邦议院联盟党党团副主席弗赖（Thorsten Frei）在《世界报》上强调，只有在绝对例外的情况下才可限制示威活动，"但如果示威者本身成为病毒传播热点，则国家不能袖手旁观。"   

罚款  

社民党卫生事务专家劳特巴赫（Karl Lauterbach）要求对违反规定者处以罚款。他在北德意志电台上表示，"要是成千上万人动员人们不遵守社交距离规定，那就是危及公共健康"，因此，必须要求参加者出示个人身份证件，以能实施罚款。

德国选项党双主席之一的克鲁帕拉（Tino Chrupalla）则为示威者们辩护。他在德国电视一台上表示，他看不出示威者们有何过错，示威过程和平，他们是在为其基本权和公民权而走向街头，"对此，人们只该赞赏"。  

Deutschland Coronavirus - Berlin | Schlange stehen (picture-alliance/dpa/W. Steinberg)

强行戴口罩

"有人绝望"    

基民党籍的联邦议院副议长库比基（Wolfgang Kubicki）也表示理解。他说，他相信，示威者中的很多人还是可以争取的，他们之所以参加，不过是因为绝望，因为不理解何以要实施这些措施，对此，政界有过失，未能更好地作解释工作。    

德国城市大会警示说，示威活动不应成为新的病毒传播热点。该组织负责人对媒体表示，"在如此拥挤的空间不遵守相关规定，这是不负责任的行为。"
  
德国城镇联合会负责人朗兹贝格（Gerd Landsberg）也表达了相同看法。他在《帕绍新闻报》上表示，成千上万人集会游行，不遵守社交距离，不戴口罩，还称是在行使宪法所保障的自由权，这是不能让人容忍的。他强调，"一旦危及他人的生命和健康，个人的自由便告终结。"
  
起诉主办方    

据警方称，上周六柏林发生的反对国家抗疫措施的示威游行的参加者人数约为1.7万；之后的示威集会约有2万人参加。鉴于很多示威者既未戴口罩，也未遵守社交距离，警方强行解散了结束性集会。在警方对其提出起诉后，主办方自己宣布了此前的示威游行的结束。

    

凝炼/达扬（德新社、法新社） 

   

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