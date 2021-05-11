争议重重 英国半导体厂商被中资收购

(德国之声中文网) 7月5日，荷兰安世半导体(Nexperia)宣布，计划斥资6300万英镑收购英国最大的200毫米晶圆厂商NWF(威尔士新港晶圆厂)。安世半导体是中资企业闻泰科技(Wingtech)的全资子公司，而据长年追踪中资海外收购的荷兰数据咨询机构Datenna的调查，闻泰科技的近30%股份有着中国官方背景。

财经媒体CNBC援引Datenna的调研指出，尽管闻泰科技具有多重股东结构，但是中共官方对其影响力依然十分显著。其中，分别持有9.76%以及5.67%股份的无锡国联实业投资集团有限公司和昆明产业开发投资有限责任公司是最主要的国资背景股东。Datenna认为，拥有两万余员工、市值约180亿美元的闻泰科技，其大约三成股份的背后都是中国国务院国有资产监管委员会。这家原本从事消费电子产品制造的企业，近年来正在加速进军半导体行业。

闻泰科技此次假手全资子公司荷兰安世半导体计划收购的NWF，是一家拥有约400名员工的中型企业，具备每星期8000枚晶圆的产能。作为芯片的上游产品，NWF生产的200毫米晶圆对于汽车业所需要的芯片具有重大意义。自去年以来，全球汽车厂商都受到芯片供应紧张的困扰。

中国正在努力提升芯片自给率

北京有意提升芯片自给率

Datenna还指出，中国的半导体产业目前还落后于领先国家，但是北京正试图通过境外收购、国有投资基金来促进行业加速发展。根据这家咨询机构的追踪研究，过去十年间，中国当局一致在推动具有国资背景的企业收购欧洲的半导体公司。Datenna还注意到，荷兰安世半导体在2019年底被闻泰科技收购后不久，不到60岁的首席执行官Frans Scherper就宣布退休，其职务由闻泰董事长张学政接任。

中国的产业战略将半导体行业视作关键领域。作为全球最大的芯片消费国，中国自产的芯片却只能满足本土市场16%的需求。在"中国制造2025"规划中，北京希望能够将芯片自给率提升到70%，并全面提升自主研发、自主生产水平。

Datenna总裁范埃滕(Jaap van Etten)在接受CNBC采访时指出，作为长期关注中资收购的咨询机构，Datenna已经发现北京提升半导体自给率之战略与中国当局试图在半导体行业并购中施加影响力的行为之间存在显著关联。

在去年秋天发布的一份报告中，Datenna也指出，自2010年以来发生在欧洲的约650项中国投资中，大约有40%具备一定的国资背景，其中不少都是在包括半导体在内的高科技领域。而且，在许多位于欧洲的中资收购案中，中国政府的影响力都通过多重所有权、复杂的股东结构、欧洲子公司等方法得到有效隐藏。"许多表面上是私有的中国上市公司中，大量的股份是由国家控制的实体持有的。因此，许多中资收购案中的政府背景都没有被注意到。"Datenna还指出，尽管大部分在欧中资收购都没有中国政府背景，但是一旦有国家参与时，北京施加的影响力会非常大；而且，中国政府背景往往会出现在针对拥有尖端技术中小企业的收购案中，这显然与近年来北京积极寻求技术自主的努力有关。

(CNBC、华尔街日报、卫报)

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