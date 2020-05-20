争议重重的以色列吞并计划

（德国之声中文网）当下以色列媒体都在纷纷猜测，以色列是否将真的开始吞并约旦河西岸的部分占领区。但迄今仍不清楚的是，将有哪些地区被兼并。在约旦河西岸的拉姆安拉，巴勒斯坦年轻人普遍对未来深感失望。独立的非政府组织-巴勒斯坦公共外交研究所所长塞勒姆·巴拉赫莫（ Salem Barahmeh ）便是其中之一。他说："我属于签署奥斯陆和平公约时期的那一代人。我们得到了将有一个国家的承诺，但是我们从没有得到过。""我们感到极其愤慨和沮丧。还令我们感到失望的是，世界没有聆听我们的呼声。事实上很久以来别人就在我们的国家建立定居点，但从没有人出来反对并做些什么。"

根据今年1月美国总统特朗普公布的中东计划，以色列总理内塔尼亚胡（Benjamin Netanyahu）可以从7月1日开始吞并被占领的约旦河西岸30％的土地。然而，到目前为止，人们只是在猜测以色列将何时以及进行何等规模的兼并。以色列总理内塔尼亚胡最初曾表示将把约旦河谷和135个定居点纳入以色列版图，然而他的这一计划被国际社会认为是非法的。据未经证实的报道称，以色列政府可能先兼并个别的定居点，目前还在与华盛顿就这些关计划进行谈判。

结束两国解决方案？

联合国中东和平进程协调员姆拉德诺夫（Nickolay Mladenov）上周在耶路撒冷向外国记者表示："在这一地区我们正面临着具有历史意义的时刻。"姆拉德诺夫警告说，单方面的行动违反国际法和联合国安理会的决议。而且会导致两国解决方案名存实亡。

多年来，巴勒斯坦人一直认为两国解决方案毫无前景。耶路撒冷媒体与传媒中心和埃伯特基金会进行的一项调查显示，接受调查的巴勒斯坦人中有45.3％的人表示，以色列的吞并计划是不会容忍两国解决方案的。在巴拉赫莫看来，这个概念早已过时。他说，巴勒斯坦权力机构事实上仅控制着约旦河西岸被占领土的大约18％的地区，在所有重要问题上，以色列都掌握着决定权。"以色列控制着人们的行动自由、水资源和公共服务设施。以色列部队每晚都要到城镇和乡村实施抓捕。现实中的我们是生活在一个由以色列控制、位于约旦河和大海之间的一个国家。 "

许多巴勒斯坦人愤怒地抗议以色列的吞并计划

巴勒斯坦人愤慨以色列人无所谓

然而根据"日内瓦倡议"的一项调查结果，兼并问题对许多以色列人来说无关紧要，他们更关心的是新冠疫情以及由此引发的紧张经济局势。只有一小部分受访者希望政府将兼并问题作为头等大事来抓。其他调查则出现相互矛盾的结果。

罗森布拉特和凯什反对以色列吞并计划

凯什（Adar Keish）和罗森布拉特（Tair Rosenblat）正在前往特拉维夫参加示威游行活动。这两名以色列年轻人是一个负责组织反兼并示威抗议小组的成员。他们以"要经济和安全保障，不要吞并计划"为宗旨，要求与政府人士展开对话。2位活动家尤其对国家的经济局势感到担忧。

因发生新冠疫情而失业的罗森布拉特说："现在我们没有资金来应对任何吞并计划。我们也希望对面的人能够成为这一进程的一部分。"政府应该更多地关注如何保障就业岗位而不是备受争议的兼并计划。但是凯什认为，很多人对兼并计划并不是很清楚。他说："如果冲突持续太久就很麻烦，很多人就会变得无动于衷。"

对国际反应的不确定性

作为对以色列吞并计划的回应，拉姆安拉的巴勒斯坦领导人宣布取消与以色列的所有协定。据来自巴勒斯坦政府圈内的消息称，最近几周正在考虑解散在1994年奥斯陆和平进程中成立的巴勒斯坦自治机构。不过，巴勒斯坦总理阿什提耶（Mohammed Schtaje）则强调，他将确保和平与秩序。

巴勒斯坦政府正在承受着巨大的财政压力。由于通常由以色列每月向巴勒斯坦人支付的税收和关税引起纠纷，巴勒斯坦当局已无力全额支付工作人员的薪水。在哈马斯控制的加沙地带，哈马斯好战分子将任何吞并都视为"战争宣言"。

在华盛顿与耶路撒冷之间的高层对话继续进行的同时，欧盟显然在等待有关吞并的详细信息，以便作出适当回应。在过去的几个月中，欧盟外交和安全政策高级代表波雷尔（Josep Borrell）已多次强调，对约旦河西岸占领区的任何吞并都是违反国际法的行为。据驻耶路撒冷的欧盟圈内人士称，在这个问题上欧洲可能难以做出统一的决定，据说仍在闭门讨论禁止以色列定居点的产品或禁止以色列参与科研项目等措施。一些国家有可能正在考虑承认巴勒斯坦国，但也不过是个象征性的步骤。

德国联邦议会7月1日通过了一项决议，指出以色列吞并约旦河西岸并修建犹太人定居点的计划“违反国际法”。刚刚接任欧盟轮值主席国的德国，已经将此问题列入了外交政策的重点议题。