争议:德国书店能卖《习近平谈治国理政》？

（德国之声中文网）中共宣传机构在全世界范围内举办活动推广《习近平谈治国理政》已不是新闻。中国国务院新闻办公室早在2014年就和中共中央文献研究室、中国外文局编辑一起在当年的法兰克福国际书展上举行了首发式，推出了中国领导人习近平这本以中、英、法、俄、阿、西、葡、德、日等多语种向全球出版发行的个人政见作品。

但是，当这本白色封面上印有习近平画像的政治宣传读物进入了德语区最大规模连锁书店Thalia的书架上之后，引起了来自德国政界和舆论界的广泛质疑。批评人士指出，这是让中国政府的政治宣传公然进入德国大众视野的举措。

自称是汉学家以及中国文化爱好者的Monika Li于9月中旬在个人推特账户上发表推文称，一开始在柏林亚历山大广场Thalia书店的第三层发现一整个书架的中国书籍时，她非常的高兴。但是仔细一看，她发现这些书架的设计摆放风格和Thalia书店的风格不符。尤其是当她在描述中国春节、莫言和老舍的书籍中发现了《习近平谈治国理政》之后，立刻产生了疑问。

询问书店工作人员，她得知这几个书架的书不是Thalia所选，而是“外部”购买或者租赁的书架，不能放持批判态度的书籍。工作人员告诉她这类书籍被摆放在了书店的另一个地方。后来Monika Li在书店一层的一个书架“下面不起眼的地方”发现了几本这类批判性质的书籍，但是没有一本书的标题包含和“新疆”或者“台湾”有关的内容。她个人认为，书店这样失衡的安排很有问题。因为这等于是支持中国政府的政治宣传。

实际上，Thalia书店的这个书架是和“中国图书贸易有限公司”商业合作的产物。中国图书贸易有限公司1991年成立于德国法兰克福，自称是“德国及德语区国家最大的中国出版物代理商”，同时也是中国国际图书贸易总公司的德国总代理。而成立于1949年的中国国际图书贸易总公司的前身是“国际书店”，是中国国营的图书对外贸易机构。

书店方的表态

Thalia书店拒绝了德国之声的电话采访要求，只在一份简短的声明中指出：“为了向德国越来越多的华人社区，以及对中国感兴趣的人提供服务。Thalia和中国图书贸易有限公司合作试验推出中国类书籍。相关试验只在集团旗下三个书店（柏林、汉堡、维也纳）内进行，并且有时间限制。”Thalia书店方面的发言人巴赫豪森（Claudia Bachhausen）指出，中国的合作伙伴会提出书籍方面的建议，经由Thalia的管理层评估后予以通过。该公司声称，所涉书籍包括儿童、旅游、小说、诗歌类以及两本政治类书籍。巴赫豪森在声明中特别强调：“我们的书店会通过搭建专题书柜表现与中国相关的批判性作品，目前进行的这种试验不会对其产生影响。”

事实上，在与“中国图书贸易有限公司”进行合作之前，Thalia德语区读者可以有机会接触到各类与中国有关的批判性书籍。比如原德国《南德意志报》驻华记者马凯(Kai Strittmatter)的2019年的新书《重新发明专制》，或者澳大利亚学者汉密尔顿教授（Clive Hamilton）的《无声入侵》。只是在中国国营企业的强势介入和推广攻势下，这类书籍从数量和展示规模上来说显得相对比较单薄。

德国编辑部网络（RND）援引Mojoreads在线书店的发言人皰尔（Karla Paul）报道称，这种“不是必须标明推广方的市场营销”对于大型连锁书店来说是正常的行为。有许多出版社都会向书店支付费用，让代理的书籍被放在店内一些显眼的位置。但皰尔表示：“这样的事情一般是由出版方来做，作为政治干预，我还是头一回听说。”

德国议员早就收到了《习近平谈治国理政》

中国官方在海外推广《习近平谈治国理政》时，曾经采用的另外一种手段同样是人们闻所未闻的。据德国联盟党人权政策发言人布朗德（Michael Brand)透露，超过160名德国联邦议会议员于2018年年初就收到了中国官方寄来的《习近平谈治国理政》一书，发件人还要求议员们在各自的选区办公室里摆出这本书拍照并寄回。对于布朗德来说，这是相当“厚颜无耻”的做法。作为当时德国联邦议院人权委员会负责人，布朗德原计划于2016年5月底和联邦议院代表团一起访问中国并前往西藏，了解当地的人权状况。但中国政府后来拒绝允许布朗德入境。

在这种背景下，德国舆论和政界对如今Thalia和中国官方宣传机构的合作，推广《习近平谈治国理政》一书有极大的抵触情绪也就不难理解。德联邦议院德中议员小组主席施密特（Dagmar Schmidt)向“德国编辑部网络”（RND）表示：“在我们开放的社会里，虽然完全无法避免这类事情发生，尤其这也是我们和中国不一样的地方”，但是她还是认为Thalia在做这类推广时，至少应该为客户标明谁是相关书架主要的内容挑选方。这位德国社民党人士批评称：“中国的这种做法是利用我们德国引以为豪的开放型社会。而这在中国是不被允许的。”

在施密特看来，中国宣传机构和Thalia的合作不是为了卖书，而更多的其实是想展示“我们在这里”。她认为，在中国官方不允许德国相关立场的文学作品进入中国市场的同时，北京却想要试探在德国的底线。这位外交政策官员指出，书店是需要承担责任的一方。“Thalia必须想清楚，是否真的要对此给予支持。”



© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。