争议宪保局长竟然高升

（德国之声中文网）马森在联邦宪法保护局的时代结束了。-本周二（9月18日），政府圈内人士中传出这一消息。此前，默克尔总理（基民盟籍）、内政部长泽霍费尔（基社盟籍）和社民党议会党团主席纳勒斯在柏林举行了第二次危机磋商。上周四的首次会晤无果而终，遂需有第二次磋商。不久前，马森因其对开姆尼茨发生的仇外骚乱的表态而广遭批评。

这位有博士学位的法学家在接受大众报纸《图片报》的一次采访时表示，他怀疑8月底在开姆尼茨这个萨克森城市发生过追打外国人事件。这样，他反驳了包括记者在内的多名目击者，并与默克尔总理的判断针锋相对。众多观察者认为，马森的此番表态是对默克尔总理个人权威的隐性挑战。他的顶头上司泽霍费尔多次公开替自己的这位最重要部门头头撑腰，则更加强了人们的这一印象。

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受到不同解读的开姆尼茨事件的起因是一名德国人的暴力死亡。作为嫌犯，两名庇护申请人遭拘留审查；不过，其中一人于本周二被释放。批评者们认为，在有关作案的背景及其后果的讨论中，马森的言论不必要地加剧了本已过于激愤的社会情绪。他还在《图片报》上质疑网上一段视频的真实性。视频显示疑似外国人在开姆尼茨遭人追打。

马森所言缺乏证据

这位宪法保护局长的言论引发有关该如何看待开姆尼茨事件的激烈争议。其实，有证据显示：发生了仇外攻击行为；示威者中有人行纳粹礼；一家犹太人餐馆遭受袭击。即将被解除现职的马森是从哪里得到质疑信息的，即使是在议院监督委员会和内政委员的秘密会议后，依然是个谜。

在上周三举行的这两次会议上，马森无法自圆其说。也正因此，批评者们强化了这一看法：在泽霍费尔的支持下，他是另有所图。自2012年上任起，就存在着对他所作所为的批评。当时，与恐怖主义团伙"地下国家社会主义"（NSU）丑闻有关，其前任弗洛姆（Heinz Fromm）自请解职退休。64岁了，在年龄上倒也正合适。

过退休生活还太年轻

然而，这一解决办法不适合现年55岁的马森。不过，现在，他尽管被解除现职，却在事业阶梯上高升一级，这在反对派那里引起愤怒。

左翼党领袖里克辛格（Bernd Riexinger）指出，马森公开成为纳粹和右翼民粹主义分子的自愿帮手，却不降反升，这是一种丑陋的妥协，是为拯救泽霍费尔和受到打击的联合政府。

绿党和自民党人也发出猛烈抨击之声。自民党议会党团主席林德纳（Christian Linder）称它是一种虚假解决办法，只是暴露了现届联合政府毫无准绳、毫无能力采取坚决的行动。

德国右翼“选项党”的“雷人雷语” 高兰德 选项党两名主席之一高兰德（Alexander Gauland）曾说过，人们觉得国足健将、有非洲血统的博阿滕作为球员很好，但不想和他这样的人做邻居。高兰德还说德国应关闭边界，他还提到一个溺水难民儿童的照片，说不能受到孩子眼睛的道德绑架。

德国右翼“选项党”的“雷人雷语” 威德尔 该党议会党团主席之一艾利斯•威德尔（Alice Weidel，图左）通常扮演这个右翼民粹党派的“理性之声”，但她也有过措辞失准的时候。《世界报》2013年一篇关于威德尔的报道就指出，她曾在一封邮件中骂德国政治家是“猪”和“二战中胜利国的木偶”。威德尔最初声称邮件是假的，但后来承认了它的真实性。她曾在中国工作过6年，博士论文题目也与中国有关。

德国右翼“选项党”的“雷人雷语” 佩特里 前任德国选项党主席之一佩特里（Frauke Petry）2016年接受一家地方性媒体采访时说，德国边警应该向非法进入该国的难民开枪。她说，德国警察在“万不得已”的情况下可以向难民开枪，防止非法越境。上一个下令向跨越边境逃亡者开枪的政治人物，还要追溯到前东德领导人昂纳克(Erich Honecker)。

德国右翼“选项党”的“雷人雷语” 霍克 图林根州选项党主席霍克（Björn Höcke）是选项党极端派的标志性人物，他曾将柏林犹太大屠杀纪念碑称为"耻辱"，呼吁德国停止为纳粹历史赎罪。他说这番话时正值大选期间， 因为不赞同他的观点， AfD领导层一度要开除其党籍。

德国右翼“选项党”的“雷人雷语” 冯施托尔西 选项党最初靠反对欧元和财政救助计划起家， 但很快反移民就变成了该党的核心议题。“那些不接受对检查边境点的人都是攻击者，”选项党副主席冯施托尔西（Beatrix von Storch）说：“面对攻击者，我们得自我防卫。”

德国右翼“选项党”的“雷人雷语” 普雷策尔 前选项党北威州主席普雷策尔（Marcus Pretzell）也是宣布退出该党派的佩特里的丈夫。在2016年12月柏林圣诞节市场发生卡车冲撞人群恐怖袭击后，他称，柏林事件的受害者是“默克尔的冤魂”。

德国右翼“选项党”的“雷人雷语” 温特 德国东部萨克森州议会议员温特（Andre Wendt）2016年递交的一份问讯文件引起了轩然大波，内容是关于无人陪伴的未成年外国人提供“绝育手术”所需的费用。据联邦无陪伴未成年难民协会（BumF）的数据，成千上万未成年人在德国寻求庇护，其中绝大多数是年轻男性。

德国右翼“选项党”的“雷人雷语” 又是高兰德 去年8月大选期间，他在艾希斯费尔德（Eichsfeld）发表演讲时说，土耳其裔的联邦政府移民融入事务专员厄兹古茨（Aydan Özoguz）应该被“清除”到土耳其安纳托利亚去。他使用了清除“Entsorgen” 这个词，这与纳粹时期对犹太人和战俘的措辞类似。

德国右翼“选项党”的“雷人雷语” 还是高兰德 高兰德这个月初在选项党青年团代表大会上的讲话招致了各方批评。他先是承认德国人对数以百万计的纳粹受害者承担有罪责。但接着表示：“希特勒和纳粹，不过是德国千年成就上的一粒鸟屎。……我们有着光辉的历史，而且远远长于那十二年(纳粹时期)。” 作者: Dagmar Breitenbach



只有右翼民粹主义政党-德国选项党才对马森表示支持。该党议会党团主席高兰（Alexander Gauland）虽称这一妥协方案是为使大联合政府能继续生存作的牺牲，但同时对那位迄今的宪法保护局长表示敬意，赞扬他忠诚服务于国家，只是因为让当局难堪，才不得不下课。选项党反应如此友好的背景是马森对该党的态度。若干州的宪法保护机构对选项党实行部分监控，马森直到最后都认为这么做没有必要。

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一种失败，亦为胜利

无论如何，在棋局上，马森未被将死。相反，作为预定的国务秘书，他重返内政部的老岗位。效力21年后，2012年，他以内政部局长的身份离开内政部，改任联邦宪法保护局长一职。作为国务秘书，未来，在他之上，只有泽霍费尔，并且他还会比以前得到更高薪资。即使马森感觉自己是败者，事实上，他却为赢家。