争议又开新篇章：华为状告美国商务部

华为提交了针对美国商务部的一份诉状，指控其非法没收华为电信设备。与此同时，除了华为外，又有5家中企被华盛顿列入黑名单。
（德国之声中文网）根据华为周五（6月21日）提交的诉状，2017年7月，华为寄至加州一家实验室、以后将重新运回中国的的一套电信设备在阿拉斯加被美当局没收。该设备迄今仍在当地。
华为在诉状中强调，这套设备本无需许可证；诉状要求美商务部或者放行该设备，或者裁定提供该设备属于违法。
美国商务部尚未对此表态。特朗普行政当局将华为列入一份黑名单，理由是 ，美方担心，华为技术有可能被用于间谍行为。根据这一黑名单，美国企业被禁与这家中国企业做生意。华为驳回了指控。
华为称在欧手机销售量复增
遭美国制裁的中国网络装备商和智能手机生产商华为一名高管称，华为手机在欧洲的销售量重新增加。
华为西欧消费者业务总裁戢仁贵（Walter Ji）周五在苏黎世举行的新闻会上表示，过去几天，对华为智能手机的需求重又增加。他称，他有信心，这一趋势还会继续。他表示， 华为保持使用谷歌操作系统安卓的承诺，但也在准备替代方案，包括使用自己的操作系统。他称，至少在未来两年内，华为智能手机的拥有者能继续使用所有应用。
又有5家中企被列入黑名单
继对华为实施制裁后，美国商务部周五宣布，已将另外5家中国企业列入黑名单，它们分别是超级电脑制造商中科曙光（Sugon）、隶属解放军战略支援部网络系统部的无锡江南电脑技术研究所、天津海光先进技术投资有限公司 、成都海光集成电路 、海光微电子技术。
美国政府称，这5家企业对"美国国家安全利益或外交利益"构成风险。
不久前， 美国总统特朗普发布政令，禁止美国企业使用构成安全风险的电信技术。在5G技术领域处于国际领先的位的华为被认为是这一政令的主要目标。尽管特朗普行政当局宣布缓期至8月19日实施，但脸书和谷歌等众多美企现已限制了与华为的合作。
凝炼/王凡（路透社、法新社）
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