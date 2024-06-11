争议人物克拉被AfD逐出欧洲议会党团

欧洲议会选举结束后，德国极右翼党派AfD当选议员表决通过了将党内争议人物克拉从该党党团除名的决定。克拉此前因为助理涉嫌为中国从事间谍活动以及本人争议言论而辞去党内领导职务，AfD也被逐出了欧洲议会右翼民粹主义的ID党团。

（德国之声中文网）在被德国选项党（AfD）逐出欧洲议会党团之后，备受争议的议员克拉（Maximilian Krah）表示，目前暂不考虑独自加入欧洲议会中的右翼党团。

周二，他对新闻平台Politico表示：“我的同事们以为放弃了我，就可以重回ID党团，会有更好的机会。我认为这是一条错误的道路，但是我尊重他们的选择。”欧洲议会中的右翼民粹主义党团全称“认同与民主”，英文缩写ID。在欧洲议会选举之前，德国AfD因为接连爆出丑闻，被ID党团开除。

克拉表示，他将会从旁观者的角度关注党派尝试重回ID党团的努力。“但是我现在就可以告诉您：这条路不会成功。之后局面会重新洗牌。”

现年47岁的克拉原本是德国选项党在欧洲议会选举中的重磅候选人，但由于在大选之前不久他的一名助手因为涉嫌为中国从事间谍活动而被捕，再加上他本人涉及纳粹的争议言论，导致AfD被欧洲议会右翼ID党团开除。克拉本人也辞去了党内的领导职务。

在新一届欧洲议会中，克拉就不能再坐在AfD的欧洲议会党团中间了 图像来源: Frederick Florin/AFP

在周日结束的欧洲议会选举中，德国选项党获得了15.9%的选票，得票率仅次于目前在野的联盟党（基民盟CDU和基社盟CSU）。选前的各种风波似乎并未对AfD造成太大的影响。与2019年欧洲大选相比，AfD的得票率增加了将近五个百分点。

克拉对Politico表示，AfD必须全党共同努力在欧洲议会中寻找一个新的党团。他指出，现在欧洲议会中有不少新成立的右翼党派，“它们年轻，有创造力，而且一点也不糟糕。事实上，我们应该鼓起勇气，对那些寻求靠近AfD的党派伸出我们的手。”

新当选的AfD欧洲议员周一表决通过了将克拉从该党党团除名的决定。在新一届欧洲议会中，AfD拥有15个议席。但是将克拉排除在外之后，该党的议会党团将只有14人。



（德新社）

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