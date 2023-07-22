 争议之举：基辅市要“去俄语” | 文化经纬 | DW | 22.07.2023

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文化经纬

争议之举：基辅市要“去俄语”

在基辅市，当局已禁止在公共文化表演中使用俄语。有人权活动家警告说，地方当局无权这样做，而且这种禁令可能产生歧视性影响。还有乌克兰艺术家指出，这种做法会分裂乌克兰社会，“克服创伤的方式不应该是对他人施加类似的痛苦”。

图为2022年4月，基辅的苏联时代乌俄友谊纪念碑被拆除

图为2022年4月，基辅的苏联时代乌俄友谊纪念碑被拆除

（德国之声中文网）基辅市议会最近颁布了一项暂停在基辅市内公开使用俄语文化产品的条例。市议员们称此举是为了避免乌克兰信息空间受到俄罗斯的影响。

据基辅市议会新闻办公室的信息，该市教育与科学、青年和体育常务委员会副主席瓦西丘克（Wadym Wasyltschuk）说：“俄语是侵略国的语言，在我们的首都没有一席之地。”据介绍，禁令涉及书籍、音乐、戏剧表演、音乐会以及文化和教育活动。

这一倡议得到了公民运动“Widsitsch”（“防御”的意思）支持，该运动在2014年俄罗斯占领克里米亚后就发起运动，要求在乌克兰禁止一切俄语内容，尤其呼吁抵制俄罗斯商品、电影和音乐。该公民运动的活动家切普拉（Kateryna Tschepura）对DW表示，禁止俄语文化产品可以让那些致力于抵制一切俄罗斯元素的活动家们多一个杠杆。

目前基辅市推出的只是暂停条例。具有法律约束力的禁令必须由乌克兰议会表决通过。基辅市议会的决议更像是政治宣言。活动家切普拉也表示，这更多是一种道德鞭策，“鼓励人们不要继续在街头或者剧院里忍受俄罗斯音乐”。

俄罗斯女歌手：当歌唱也变得危险

乌克兰禁止俄语文化产品的历史可追溯到2019年9月，利沃夫市及其所在地区首先实施了此类禁令。随后，捷尔诺波尔市、日托米尔市和伏尔加河沿岸地区也采纳了利沃夫议员的倡议。

人权活动家：决议不合法且有歧视性

乌克兰“公民自由中心”的人权活动家亚沃斯基（Wolodymyr Jaworskyj）说，这样的决议违反宪法。他对DW表示，这些都是没有法律效力的非法决定，“地方当局无权管理此类问题和发布此类禁令，因为它们具有歧视性”。他还说，司法部门已经确认了这些地方决定的非法性。

亚沃斯基也强调，如果某人违反了基辅市议会规定的在该市暂停公开使用俄语文化产品的禁令，那么此人不能为此被追究责任。他说：“地方当局的此类禁令纯属政治行为。只有国家议会才能在立法层面制定此类禁令，只有这样禁令才具有约束力，只有这样违反禁令的行为才必须承担责任。”

2022年6月，乌克兰议会最高委员会确实已经禁止在公共场所使用俄罗斯艺术家的歌曲，但这并不是一项全面禁令，它不适用于谴责俄罗斯对乌克兰发动战争的俄罗斯歌手。

最近，乌克兰总统泽连斯基还签署了一项禁止进口和发行俄罗斯书籍的法律，该法也于去年在最高委员会通过。

为普京而死？这些年轻人说“不”

乌克兰曾经多次发生在公共场所演奏俄罗斯音乐而引发争议的事件。例如，不久前一名来自敖德萨的17岁街头音乐家，在利沃夫街头用吉他弹唱了苏联摇滚歌手维克多·崔的歌曲。乌克兰议会“声音党”的议员皮帕（Natalia Pipa）对此进行了投诉，17岁的年轻人对她进行了辱骂，并声称有权演奏自己喜欢的音乐。最终，年轻的街头音乐家被迫录制了一段视频，公开向该议员道歉。

另一起事件最近发生在基辅附近的村庄Pohreby。在那里，一名年轻女子因抱怨一家咖啡馆正在播放俄罗斯歌手格里戈里·莱普斯（Grigory Leps）的歌曲而被赶出咖啡馆。这位俄罗斯歌手支持俄罗斯对乌克兰发动战争。

艺术家：“不要成为侵略者的倒影”

用乌克兰语、俄语和德语创作的乌克兰艺术家、翻译家、作家别洛鲁塞兹（Jewhenija Belorusez）认为，禁止一切俄语作品会导致乌克兰社会的冲突。她认为，这些禁令具有歧视性，是在说“乌克兰文化有权歧视其他文化表达形式”。

乌克兰艺术家、翻译家、作家别洛鲁塞兹（Jewhenija Belorusez）

乌克兰艺术家、翻译家、作家别洛鲁塞兹（Jewhenija Belorusez）呼吁乌克兰社会，不要成为侵略者的倒影

别洛鲁塞兹强调说，“乌克兰语文化本身非常清楚歧视意味着什么，因此，克服这种创伤的方式不应该是对他人施加类似的痛苦”。她呼吁乌克兰“不要成为侵略者的倒影，不要将俄罗斯的侵略意图投射到乌克兰内部复杂而多层次的文化现状上”。

身为艺术家的别洛鲁塞兹也警告说，这种禁令会分裂乌克兰社会。她说，在乌克兰，谈论这个问题变得越来越困难，因为异议言论被贴上了敌对的标签。而她认为，民主乌克兰的未来恰恰在于每个人都有自己的权利和复杂的过去。她说：“我们面临的挑战是允许社会上存在不同的观点。”

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