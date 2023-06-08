争议之中，Rammstein开启欧洲巡演

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被誉为德国“第一天团”的重金属乐队Rammstein（中文译为“德国战车”或“雷姆斯汀”）以在慕尼黑奥利匹克体育场的盛大演唱会开启了今年夏季欧洲巡演。不久前多名女性指控乐队主唱林德曼专门招募年轻女性与之发生性关系，但这些争议似乎并没有给蜂拥而至的现场歌迷造成困扰。
乌克兰总统泽连斯基周六抵达罗马访问，拜会教宗方济各以及意大利领导人。同日，德国国防部宣布将向乌克兰提供27亿欧元军事援助。德国政府人士透露，泽连斯基周日将到访德国。
乌克兰总统泽连斯基半夜从意大利前往德国，并且于深夜抵达柏林。周日一早会见了德国总统施泰因迈尔之后，便接着前往总理府与肖尔茨见面，下午泽连斯基将参加查理曼奖颁奖活动。
周五（1月20日）在德国拉姆施泰因美军基地举行的北约国防部长会议讨论了对乌克兰反击俄罗斯的进一步援助。泽连斯基通过视频发言说：“时间必须成为我们的武器。”
被视为德国陆军“重器”、并计划在北约发挥重要作用的美洲狮坦克看来无法胜任。在一次演练中，18台该型号坦克全部因技术问题而无法上阵。
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