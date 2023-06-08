 争议之中，Rammstein开启欧洲巡演 | 文化经纬 | DW | 09.06.2023

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文化经纬

争议之中，Rammstein开启欧洲巡演

被誉为德国“第一天团”的重金属乐队Rammstein（中文译为“德国战车”或“雷姆斯汀”）以在慕尼黑奥利匹克体育场的盛大演唱会开启了今年夏季欧洲巡演。不久前多名女性指控乐队主唱林德曼专门招募年轻女性与之发生性关系，但这些争议似乎并没有给蜂拥而至的现场歌迷造成困扰。

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