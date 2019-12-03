争议不断 北约峰会仍达成一份结束性声明

（德国之声中文网）在峰会结束性声明中，北约伙伴国们还首次确认，越来越强大的中国构成"挑战"，但并未将其定义为一种威胁。

声明指出，北约面对"各种威胁和挑战"。声明特别提到了"俄罗斯的侵略性行动"以及"各种形式的恐怖主义"。不过，声明强调，应继续与俄罗斯对话。

涉及盟内有关防卫开支的争议，各国承诺遵守分担原则，并认定已获良好进展。尤其是美国总统特朗普敦促各盟国承担更多费用。他曾一再批评德国防卫支出过低。

旨在庆祝北约成立70周年的这次峰会本周二晚以英国女王伊丽莎白二世举行的招待会拉开帷幕。法国总统马克龙对北约的严厉批评使峰会从一开始就蒙上一层阴影。马克龙曾因美国和土耳其为一边、欧洲人为另一边，双方之间缺乏协调，而诊断北约已然"脑死"。作出这一诊断的背景是，美军不经与盟友磋商撤出北叙利亚即随之而来的广受抨击的土耳其向库尔德人地区的进军。

从现在起，行动要更好协调。伦敦峰会声明指出，北约内应启动一种"朝向未来的反应程序"，以加强联盟的"政治维度"。

默克尔和特朗普称峰会成功

美国总统特朗普和德国总理默克尔称此次伦敦峰会是一次巨大成功。俩人在伦敦近郊的沃特福德（Watford）晤谈结束后，默克尔表示，"这是一次非常成功的峰会"；特朗普也称它是"一个很大的成功"，"峰会上贯穿了一种非常良好的精神"。

在被问及有关各成员国的、尤其是德国的防卫开支这一持续性议题时，特朗普说，德国人尚"稍稍低于最低限度"。

据北约提供的数字，2019年，德国军费预算占国内生产总值的1.3%。联邦政府的目标是，至2024年，占比达到1.5%。

凝炼/叶宣（法新社）