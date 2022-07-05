争议不断 乌克兰驻德大使终被免职

(德国之声中文网) 乌克兰总统泽连斯基7月9日宣布免去梅利尼克(Andrij Melnyk)的驻德大使职务。同时被免职的还有乌克兰驻挪威、捷克、匈牙利、印度大使。乌克兰总统府公布的总统令中并没有披露免职的原因。

泽连斯基本人则表示，免去5名驻外大使职务是"正常人事调动"，是"外交界的惯常做法"。泽连斯基并没有透露梅利尼克是否会转任其他高阶职务。此前曾有消息称，梅利尼克有可能成为乌克兰副外长。

乌克兰驻柏林大使馆没有对这一人事变动置评。德国外交部对媒体表示，暂未接到大使被免职的通知。

梅利尼克2015年1月出任驻德大使，至今已有7年半。在外交圈内，这是相当长的任期。今年2月俄乌战争爆发后，梅利尼克频频抨击德国政界，引发各界高度关注。他指责德国总理肖尔茨以及多名德国联邦部长在援助乌克兰军火方面过于迟缓，拒绝出席一场由德国总统施泰因迈尔组织的、俄乌两国音乐家共同举办的音乐会，认为施泰因迈尔多年来与俄罗斯各界往来"过于密切"。德国总统访问乌克兰被拒后，德国总理肖尔茨表示暂不前往基辅，梅利尼克于是将肖尔茨称为"受羞辱的猪肝肠"。在引发巨大争议后，梅利尼克不得不为"猪肝肠"言论道歉。

另据《明镜周刊》报道，梅利尼克还曾将德国联邦议会外交委员会主席罗特(Michael Roth)称为"混蛋"(德语Arschloch)。

现年46岁的梅利尼克

触犯禁忌话题

对德国政要出言不逊，尚且只是有失外交礼仪。而梅利尼克在乌克兰民族主义者班杰拉问题上的立场，则直接触犯到战后欧洲政坛的"反犹"禁忌。班杰拉(Stepan Bandera)是二战期间乌克兰民族主义运动的领袖，该组织据信参与了1943年西乌克兰地区的种族清洗运动，被认为是纳粹德国的帮凶。种族清洗造成了西乌地区数万名波兰人、犹太人丧生。

梅利尼克则坚持认为班杰拉是乌克兰民族英雄，2015年刚上任驻德大使，就前去慕尼黑为班杰拉扫墓。今年6月底，在接受德国媒体采访时，梅利尼克更是公开否认班杰拉曾经参与过屠杀犹太人及波兰人，认为班杰拉遭到了苏联政权的妖魔化。采访发表后，以色列驻德大使馆立刻抨击梅利尼克"歪曲历史、粉饰大屠杀、侮辱班杰拉的受害者"。乌克兰外交部也很快与梅利尼克的此番言论撇清关系。

几天后，梅利尼克再次发声，否认他是在粉饰大屠杀。他在推特上表示："每一个认识我的人都知道，我总是用最激烈的言辞谴责大屠杀。对我的指控是荒谬的。"

就在免职前一天的7月8日，乌克兰驻柏林大使馆网站上转载了梅利尼克接受德国《施瓦本报》的专访。他说，他能够理解外界对他个人的抨击，他本人事后也往往为情绪化的言论感到后悔；随着俄军入侵乌克兰，他的驻德外交生涯急剧政治化，"我的任务就是，让德国人明白这场二战后欧洲最血腥战争究竟意味着什么。"

在梅利尼克7月9日被免职后，德国联邦议会副主席格林-埃卡特(Katrin Göring-Eckardt)表态说，梅利尼克总是全力维护自己的祖国，不知疲绝地为乌克兰的自由而奔走，"但是他在班杰拉问题上的立场，我不能苟同。不管怎样，我对梅利尼克个人、今后的任职、乌克兰的未来予以最美好的祝愿。"

(德新社、德广联)

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