 争端缠讼十年 WTO允许中国反制美关税 | 经济纵横 | DW | 27.01.2022

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经济纵横

争端缠讼十年 WTO允许中国反制美关税

只要遵守严格的条件，国际贸易规则允许使用反倾销税，而若有争端，案件往往会被提交至世贸组织的争端解决机构。这次的决定是世贸组织第二次允许中国，对被认为违反国际贸易规则的美国反倾销税进行报复。

Schweiz Genf | WTO-Hauptsitz

WTO贸易争端解决机制常被认为矿日费时，针对美中一项关税争议，在10年后终于有了最后结果。

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中国在世贸组织（WTO）起诉澳大利亚的举动引起两国媒体的高度关注。澳大利亚专家认为这是中国表达不满的方式，但是相关争端不会对两国企业产生实质性影响。

在世界贸易改革的问题上，WTO总干事奥孔乔-伊韦阿拉强调，如果让中国感到自己成为各国针对的目标，则改革寸步难行。美欧日联合发起动议，要求遏制中国的工业补贴。

世贸组织（WTO）近日裁定美国对中国商品加征关税违反国际贸易规则。德国基尔世界经济研究所(ifw)教授朗格哈默尔（Rolf Langhammer）在接受德国之声采访时指出， 如果美国退出WTO，这绝不是对这一组织的加强，而只是削弱，因为只要涉及国际贸易，就无法绕开美国。“到时候我们将不得不面对一个必不可少的贸易伙伴，但是它自己定规则”。 

世界贸易组织15日针对中美贸易战做出重大判决，裁定美国对中国商品加徵关税已违反国际贸易规则。美国政府不满判决结果，让专家担忧美国恐因此退出世贸。

(德国之声中文网) 世界贸易组织 (WTO)周三 (1月26日)针对美中一项缠讼10年的反倾销争端宣布中国胜诉，允许北京每年对价值6.45亿美元的美国进口产品征收关税。

这项争端要追溯到2012年，当时世贸组织成立了专家小组，试图解决中国的申诉。申诉内容称，美国对来自中国的纸张到轮胎和太阳能电池板等产品征收关税并不公平。

华盛顿为征收额外关税提供理由，认为这些产品被倾销到市场上，帮助中国公司抢夺美企业务。

世贸组织争端解决机构最初作出了有利于中国的裁决，该裁决在2014年再次得到了上诉法官的支持，为中国的报复行动铺平道路。

北京最初要求允许每年对价值24亿美元的美国产品征收关税，但后来将其要求缩减到7.8875亿美元。美国辩称，适当的水平不应超过每年1.06亿美元。

世贸组织的一名仲裁员裁定：「根据各方在这些程序中的论点和证据，我们确定适当的水平......是每年6.4512亿美元。」但这不代表并中国可以自动对美国进口商品全部或部分征收关税。

美国无法对这一决定提出上诉，对此表示不满，并强调这加强了改革世贸组织规则的必要性，称这些规则被用来「保护」中国。

美国贸易代表戴琪 (Katherine Tai)的发言人霍奇 (Adam Hodge)抨击这项裁决。他说：「世贸组织仲裁员今天的决定令人深感失望，反映了上诉机构的错误解释，损害了世贸组织成员保护我们的工人和企业免受中国扭曲贸易补贴的能力。」

他也说:「今天的决定加强了改革世贸组织规则和争端解决的必要性，这些规则和争端解决被用来保护中国的非市场经济行为，破坏公平的、以市场为导向的竞争。」

美不满WTO

这项裁决长达87页，涉及北京在与华盛顿的贸易争端，就美国对某些中国产品征收反补贴税（CVD）要求采取反措施的水平。

2019年11月，世贸组织的一名仲裁员在另一起案件中允许中国对价值高达36亿美元的美国进口产品征收关税。不过到目前为止，中国还没有通知世贸组织是否已经实施了该案件中批准的报复性关税。
      
华盛顿长期以来一直抱怨世贸组织的争端解决系统，特别是其上诉法院，声称受到不公平待遇。拜登的前任特朗普在2019年12月阻止了上诉机构新法官的任命，使该系统陷入了停滞。

(法新社、美联社)

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