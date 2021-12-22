争端缠讼十年 WTO允许中国反制美关税

(德国之声中文网) 世界贸易组织 (WTO)周三 (1月26日)针对美中一项缠讼10年的反倾销争端宣布中国胜诉，允许北京每年对价值6.45亿美元的美国进口产品征收关税。

这项争端要追溯到2012年，当时世贸组织成立了专家小组，试图解决中国的申诉。申诉内容称，美国对来自中国的纸张到轮胎和太阳能电池板等产品征收关税并不公平。

华盛顿为征收额外关税提供理由，认为这些产品被倾销到市场上，帮助中国公司抢夺美企业务。

世贸组织争端解决机构最初作出了有利于中国的裁决，该裁决在2014年再次得到了上诉法官的支持，为中国的报复行动铺平道路。

北京最初要求允许每年对价值24亿美元的美国产品征收关税，但后来将其要求缩减到7.8875亿美元。美国辩称，适当的水平不应超过每年1.06亿美元。

世贸组织的一名仲裁员裁定：「根据各方在这些程序中的论点和证据，我们确定适当的水平......是每年6.4512亿美元。」但这不代表并中国可以自动对美国进口商品全部或部分征收关税。

美国无法对这一决定提出上诉，对此表示不满，并强调这加强了改革世贸组织规则的必要性，称这些规则被用来「保护」中国。

美国贸易代表戴琪 (Katherine Tai)的发言人霍奇 (Adam Hodge)抨击这项裁决。他说：「世贸组织仲裁员今天的决定令人深感失望，反映了上诉机构的错误解释，损害了世贸组织成员保护我们的工人和企业免受中国扭曲贸易补贴的能力。」

他也说:「今天的决定加强了改革世贸组织规则和争端解决的必要性，这些规则和争端解决被用来保护中国的非市场经济行为，破坏公平的、以市场为导向的竞争。」

美不满WTO

这项裁决长达87页，涉及北京在与华盛顿的贸易争端，就美国对某些中国产品征收反补贴税（CVD）要求采取反措施的水平。

2019年11月，世贸组织的一名仲裁员在另一起案件中允许中国对价值高达36亿美元的美国进口产品征收关税。不过到目前为止，中国还没有通知世贸组织是否已经实施了该案件中批准的报复性关税。



华盛顿长期以来一直抱怨世贸组织的争端解决系统，特别是其上诉法院，声称受到不公平待遇。拜登的前任特朗普在2019年12月阻止了上诉机构新法官的任命，使该系统陷入了停滞。

(法新社、美联社)

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