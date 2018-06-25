争夺巴新网络基建项目 美国再杠上华为

（德国之声中文网）据路透社报道，美国外交官周五（9月28日）在澳大利亚透露，美国正在准备一份竞标方案，与华为竞争。两年前，华为同意为巴布亚新几内亚修建互联网络。而现在，美国及其盟友正推动一场强大的攻势，通过加强本国与太平洋国家的外交关系以及增加发展援助，来抑制中国在该地区的影响力。

此前，澳大利亚也以国家安全考量为由，将华为排除在建设全国范围移动通讯网络的竞标者行列之外，并阻止该公司铺设从悉尼通往巴布亚新几内亚和所罗门群岛的海底通讯光缆。

美国驻澳大利亚公使卡鲁索（James Caruso）日前在接受澳大利亚广播公司采访时，被记者问及有关美国、澳大利亚和日本正试图将华为排挤出巴布亚新几内亚项目的报道，他说："我们正在制定一份与之竞争的方案。"

卡鲁索表示："整个设想是提供替代方案。这不是说，你们不要与中国做生意。中国的竞标方案已经摆在桌面上了，现在我们可以与之竞争。"但他没有透露方案的细节。

2016年以来，美国驻澳大使一职一直空缺，卡鲁索目前是级别最高的外交官。

在人口稀疏的南太平洋地区，中国已成为第二大发展援助出资国。争夺在这一地区的影响力至关重要，因为每个岛国在联合国等国际组织都有一票，并且控制着富含资源的海域。

互联网线的建设具有特殊的战略意义，因为其输送的数据规模和被窃取的可能性已经引起人们对国家安全的担忧。澳大利亚已在外交机构中设立了专司网络线路的部门。

2016年，华为宣布将在人口800万的南太平洋地区铺设长度为5457公里、连接14个沿海城市的海底光缆，但并未公布工程建设的具体时间表。

巴布亚新几内亚国家投资部部长杜马（William Duma）上个月对该国媒体表示，中国进出口银行将提供该项目所需的2亿美元资金。

叶宣/凝炼（路透社）