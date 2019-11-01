争取人口普查註記 中国同性伴侣盼被认同

(德国之声中文网) 在罗伦 (音译) 鼓起勇气向她母亲坦承自己是女同志後的一个月，这位住在上海的26岁中国女生，突然向来敲她住处门的陌生人坦承自己的性向。这名年轻男生正在为中国做十年一次的人口普查，而罗伦告诉他，自己与女朋友同居。

当问到问卷上「交往关系」时，该年轻男子勾选了「其他」这个选项，并在後面备注「伴侣」。罗伦向路透社表示，即便人口普查表上写下的备注最终不一定会反应在结果中，透过与该年轻男子的互动，罗伦有种被认可的感觉。

然而，由於同性议题在中国仍属敏感，所以罗伦在接受路透社访问时，不愿揭露自己的全名。虽然中国在1997年将同性恋除罪化，但是中国的人权倡议者仍在努力争取同性婚姻合法。在中国试图纪录过去10年人口变化的同时，部分同性伴侣也希望透过全国人口普查，让他们的关系得到认可。

中国自11月1日正式启动全国人口普查，但此前数周，各地便开始进行初步的资料采集。中国的国家统计局告诉路透社，任何超出「交往关系」所列出选项的答案，都不会被记录到最终的档案中。

罗伦在人口普查人员到家拜访的数周後，突然在社交媒体上看到有用户呼吁同性伴侣公开告诉人口普查人员：「他不是我室友，而是我伴侣。」非政府组织中国同志平等权益促进会的主任彭阳紫向路透社表示，他希望同性伴侣在政府与社会大众眼中，能有更多的能见度。

他说：「这些人口普查工作人员或许从未见过或听过同性伴侣，所以如果我们有机会与他们交流，他们便能更了解同性社群。我们也是中国人口的一部分。」

由於对中国的同性伴侣来说，「出柜」仍不是一件容易的事，所以他们往往称同性伴侣为「室友」或「朋友」。然而，人权倡议者说中国社会对同性伴侣的接受度越来越大。但彭阳紫说：「不过目前整个系统仍未跟上时代演进。」

罗伦表示，她可以很自然且坦承的公开自己的同性感情，不过她仍担忧在中国比较保守的地区，她们仍不见得会被接受。一名社群用户在微博上写道：「我仍不敢公开我的同性关系。」

杨威廉/张慈 (路透社)

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。