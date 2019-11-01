 争取人口普查註記 中国同性伴侣盼被认同 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.11.2020

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时政风云

争取人口普查註記 中国同性伴侣盼被认同

中国11月1日展开十年一次的人口普查，而部分中国的同性伴侣认为，人口普查是他们能让中国社会与政府更正视他们存在的一个机会。

CHINA-GAY-RIGHTS, Homosexuelle in China (AFP/Getty Images)

同性议题在中国仍属敏感，大部份在中国的同志都不愿具名受访

(德国之声中文网) 在罗伦 (音译) 鼓起勇气向她母亲坦承自己是女同志後的一个月，这位住在上海的26岁中国女生，突然向来敲她住处门的陌生人坦承自己的性向。这名年轻男生正在为中国做十年一次的人口普查，而罗伦告诉他，自己与女朋友同居。

当问到问卷上「交往关系」时，该年轻男子勾选了「其他」这个选项，并在後面备注「伴侣」。罗伦向路透社表示，即便人口普查表上写下的备注最终不一定会反应在结果中，透过与该年轻男子的互动，罗伦有种被认可的感觉。

然而，由於同性议题在中国仍属敏感，所以罗伦在接受路透社访问时，不愿揭露自己的全名。虽然中国在1997年将同性恋除罪化，但是中国的人权倡议者仍在努力争取同性婚姻合法。在中国试图纪录过去10年人口变化的同时，部分同性伴侣也希望透过全国人口普查，让他们的关系得到认可。

LGBT Familien in China gegen Klischees (Reuters/J. Lee)

虽然中国在1997年将同性恋除罪化，但是中国的人权倡议者仍在努力争取同性婚姻合法。

中国自11月1日正式启动全国人口普查，但此前数周，各地便开始进行初步的资料采集。中国的国家统计局告诉路透社，任何超出「交往关系」所列出选项的答案，都不会被记录到最终的档案中。

罗伦在人口普查人员到家拜访的数周後，突然在社交媒体上看到有用户呼吁同性伴侣公开告诉人口普查人员：「他不是我室友，而是我伴侣。」非政府组织中国同志平等权益促进会的主任彭阳紫向路透社表示，他希望同性伴侣在政府与社会大众眼中，能有更多的能见度。

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中国电子商务平台天猫近日发布了一则隐晦提及“同性”话题的广告，引发关注。这则广告在同性内容近年来仍会遭到审查的中国实属鲜有。

自今年8月1日起，中国政府便停止核发签证给到台湾自由行的旅客，但上周六 (10月26日) 刚结束的台北同志大游行，仍然有少数来自中国的参与者，其中包含了一些来台湾与当地LGBTQ权益组织交流的中国倡议者。 对他们来说，台湾的LGBTQ运动与推动婚姻平权的经验，是启发他们在中国推动类似运动的重要元素。

虽然中国早在2001年便将同性恋去病化，全国仍有多达136间医疗院所提供性倾向扭转治疗。两名中国艺术家让社会更关注此议题，决定开着三辆盛载着标语的红卡车，巡迴八座城市。

他说：「这些人口普查工作人员或许从未见过或听过同性伴侣，所以如果我们有机会与他们交流，他们便能更了解同性社群。我们也是中国人口的一部分。」

由於对中国的同性伴侣来说，「出柜」仍不是一件容易的事，所以他们往往称同性伴侣为「室友」或「朋友」。然而，人权倡议者说中国社会对同性伴侣的接受度越来越大。但彭阳紫说：「不过目前整个系统仍未跟上时代演进。」

罗伦表示，她可以很自然且坦承的公开自己的同性感情，不过她仍担忧在中国比较保守的地区，她们仍不见得会被接受。一名社群用户在微博上写道：「我仍不敢公开我的同性关系。」

杨威廉/张慈 (路透社) 

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