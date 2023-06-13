了解德国历史 你一定要去这里！

无忧宫 波茨坦(Postdam)

柏林和波茨坦是普鲁士的心脏地带。得益于巧妙的策略，弗里德里希二世使这个小国成为欧洲的第五大国。从1740年开始，柏林就成为启蒙运动的中心，拥有华丽的建筑，而邻近的波茨坦则为普鲁士国王的宫殿提供了空间。弗里德里希二世最喜欢在无忧宫度过他的时光——这里如今是一个旅游胜地。