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德国有着丰富深厚的历史背景。我们穿越时空，展示十大景点，它们让人回忆起德国2000年的历史中某些重要时期和转折点。
高出德特莫尔德386米的地方，耸立着赫尔曼纪念碑。它纪念公元9年著名的瓦鲁斯战役，当时切鲁斯克人及其领袖阿米尼乌斯（赫尔曼）大胜罗马人。在约2000年前的德国，生活着许多被罗马人称为"日耳曼人"的部落。
日耳曼人是德国人的祖先，但直到卡尔大帝通过他在欧洲四处征战，才为后来的罗马-德意志帝国铺平了道路。他在公元800年被加冕为罗马皇帝。亚琛大教堂是卡尔的陵墓和加冕教堂，直到1531年都是罗马-德意志国王的加冕教堂。1978年，联合国教科文组织将亚琛大教堂列为德国的第一个世界文化遗产。
瓦尔特堡也被列为世界文化遗产，并被视为德国的象征。这里，马丁·路德于1521/22年将《圣经》新约翻译成德文，从而为德语统一书写语言奠定了基础。1817年，一群大学生在这里聚会，举行瓦尔特堡节，要求建立有宪法和公民权利的德国。
柏林和波茨坦是普鲁士的心脏地带。得益于巧妙的策略，弗里德里希二世使这个小国成为欧洲的第五大国。从1740年开始，柏林就成为启蒙运动的中心，拥有华丽的建筑，而邻近的波茨坦则为普鲁士国王的宫殿提供了空间。弗里德里希二世最喜欢在无忧宫度过他的时光——这里如今是一个旅游胜地。
1813年10月，在莱比锡近郊由俄罗斯、普鲁士、奥地利、瑞典和其他小国组成的联军，与从俄罗斯败退的拿破仑军队发生战斗。这是当时规模空前的战役，参与战斗的士兵约达60万人。这次战役结束了拿破仑在欧洲的霸主地位，他不得不从德国撤退。这座纪念碑高91米，重30万吨。
19世纪，德国的土地上存在着很多主权小国。随着人民对现状越来越不满，1848年爆发了三月革命。人们在法兰克福圣保罗教堂召开了国民大会，讨论关于自由宪法和建立一个德意志民族国家的问题。今天，圣保罗教堂象征了对民主自由和民族统一的追求。
当英格兰已经开始使用蒸汽机时，德国的工业化仍处于沉睡状态。这种情况在19世纪逐渐发生变化。铁路建设促进了钢铁生产，鲁尔区成为了煤炭开采的中心。现在，这些工厂已经被关闭或拆除，有些被改建为文化中心，如埃森的关税同盟矿区建筑群。2001年这里成为世界文化遗产。
20世纪被两次世界大战所定义。从1933年开始，希特勒领导下的纳粹在德国掌权。他们杀害了超过600万犹太人及众多其他受害者。如今，德国修建了许多纪念碑来纪念这一时期。最著名的是这块由2711块混凝土方柱组成的场地，位于柏林市勃兰登堡门旁边。
德国战败后，战胜国将其分为四个占领区。这后来导致了东西德的分裂。柏林墙和边境设施在柏林尤为显眼。如今，这些遗迹已经所剩无几。伯瑙尔街的纪念地展示了那座高墙是多么地难以逾越，以及当时有多少人试图逃往西部。
柏林墙倒塌后的第329天，德国于1990年10月3日庆祝重新统一。勃兰登堡门是柏林的标志性建筑，也是唯一保存下来的城市大门，在分裂时期它位于东西柏林之间的死亡地带。现在，它已经成为德国统一的象征。
十一黄金周进入尾声。数据显示，自9月29日以来，上百万游客蜂拥至澳门和香港，不过这也仅相当于疫情前约85%的水平。
中国即将迎来中秋节和国庆长假，经过数年疫情受限，旅游市场热度高涨。尽管价格翻倍，热门城市的酒店依然客满。但与国内游的火爆相比，出境游依然惨淡。
有评论指出， 2024年总统选举是美国从中国带来的双重震撼中惊醒后的首次大选，然而，候选人对这一话题的讨论却少得可怜，让人讶异。低估中国风险是美国长期以来的战略错误，抛弃台湾会增加今后爆发更大战争的风险。
柏林胜利纪念柱曾是德意志帝国的象征，纳粹后来将它搬到了蒂尔加滕区。它还曾是音乐节“爱的大游行”的地标建筑。如今。这一具有历史意义的碑柱已经有150岁了。
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