买酒加投资 台湾力挺立陶宛

（德国之声中文网）据台湾中央社报道，立陶宛外交部長發言人本周三（1月5日）告訴中央社，立陶宛政府歡迎台灣設立「台灣代表處」，此一決定「堅定不移」。先前，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）4日接受媒体采访時說：「我會認為不是開設台灣代表處有錯，而是以台灣為名有錯，這件事我沒被諮詢過。」对此，立陶宛外交部長兰茨贝尔吉斯（Gabrielius Landsbergis）的發言人庫列緒葉內（Vytautė Šmaižytė-Kuliešienė）表示，立陶宛政府期待與台灣發展商務、科學、技術與文化關係，期待雙邊人民有更多接觸；立陶宛與台灣人民因共享價值觀及奠基於創新的開放有活力社會而親近。

中央社报道还称，台湾駐立陶宛代表黃鈞耀1月5日表示，台灣國發會將設立2億美元的「台灣中東歐投資基金」，初步以立陶宛為優先實施對象，預計幾個月後開始運作，將聚焦於對雙方都具有戰略利益的產業。

台酒公司买下立陶宛朗姆酒

去年11月18日，台湾当局以"台湾"名义在立陶宛设的代表处正式挂牌，这是台湾政府首次在欧洲土地上以台湾名义设立的外交办事处。此举招致北京强烈抗议，中方将与立陶宛的外交关系降至"代办"等级，并一度将立陶宛从海关体系除名，暂停从立陶宛进口的贸易许可，施压跨国企业不得使用立陶宛生产的部件等等。

据报道，立陶宛MV Group Production（简称MV公司）出口中国的20400瓶深色朗姆酒在抵达中国大陆港口后无法清关。《南华早报》1月4日报道，台湾烟酒公司上个月得知这一消息后随即和相关单位接洽，收购了这批深色朗姆酒，以示对这个波罗的海国家的支持。该公司在一份声明中说，这批酒品预计1月上旬到达台湾，等货物到港后，会再重新制作中文标贴包装后上市，并呼吁民众为"立（国）挺我，我挺立（国）"而干杯。

中国外交部发言人汪文斌1月4日在记者会上被问及，"台湾公司购买了一批立陶宛朗姆酒，有报道称这些酒在中国大陆不被允许进口，台公司此举意在表达对立陶宛的支持。发言人对此有何评论？"。汪文斌称，他不掌握有关情况：我要告诉你的是，台湾当局试图通过"金钱外交"来维系"台独"活动空间，注定是竹篮打水一场空。

不久前，欧盟已向世贸组织呈交立陶宛有关中国对该国产品施加未经宣布制裁的投诉。中国方面否认阻止立陶宛的出口。欧盟委员会官员12月下旬表示，已获悉很多从立陶宛和欧盟进口的产品滞留在中国港口的案例，而且数量天天都在增加。欧盟正在收集证据，为向世贸组织提告做准备。

立陶宛总统瑙塞达有关允许台北使用台湾的名字在维尔纽斯开设代表处是一个"错误"的表态也反映了该国内部的分歧。民调显示，瑙塞达是立陶宛目前最受欢迎的政治人物。反对党"立陶宛社会民主党"的领袖布林克维丘特 (Vilija Blinkevičiūtė)则近日公开批评现任立陶宛政府的对中政策"不专业"，并警告，中国与立陶宛持续恶化的经济关系可能会在2022年严重影响立陶宛的经济。美国国务院近日发布声明称，面对中国不断升级的政治压力和经济胁迫，美国与立陶宛站在一起。

（综合报道）

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