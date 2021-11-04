 买房梦距离德国人越来越遥远 | 经济纵横 | DW | 20.10.2021

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经济纵横

买房梦距离德国人越来越遥远

在过去20年里，德国年轻人拥有房产的比例直线下降。一项调查显示，德国拥有房产的居民比例在全欧盟最低。主要原因还是房价太高，和较高的贷款门槛。

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