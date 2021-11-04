买房梦距离德国人越来越遥远

彭博社：中国当局要求许家印用个人财富偿还恒大债务

据彭博社援引消息人士称，中国当局发出指令，要求亿万富翁许家印用他的个人财富来缓解恒大集团不断加深的债务危机。彭博社称，这更透露出中国政府不愿启动针对恒大的政府救援。但许家印近年来缩水的净资产能补上恒大巨大的债务缺口吗？