买房梦距离德国人越来越遥远

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在过去20年里，德国年轻人拥有房产的比例直线下降。一项调查显示，德国拥有房产的居民比例在全欧盟最低。主要原因还是房价太高，和较高的贷款门槛。
《法兰克福汇报》注意到中国近期以来政府采取的政策似乎显示关起国门，并警告它的阻碍力量；《世界报》认为亚投行给匈牙利贷款是中国向美国叫板的又一举动。
有关是否需要推行房地产税的争论已经持续了十多年。本周六，中国公布了在部分地区开展房地产税改革试点的决定。试点期限为五年，不过官方并没有公布哪些城市成为试点地区或详细的税率。
中国政府近日公布房产税试点的消息，虽然并没有太多细节内容，但依然让国内外舆论高度关注。许多人在解读，这项政策究竟释放出怎样的经济和政治讯号？中国经济学者沈凌认为，北京已经三番五次给社会打“预防针”，压缩房地产规模，进行经济转型是必然之举。
据彭博社援引消息人士称，中国当局发出指令，要求亿万富翁许家印用他的个人财富来缓解恒大集团不断加深的债务危机。彭博社称，这更透露出中国政府不愿启动针对恒大的政府救援。但许家印近年来缩水的净资产能补上恒大巨大的债务缺口吗？
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